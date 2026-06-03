20+ ingyenes program Budapesten júniusra a pénztárcabarát nyárindításhoz

A pezsgő fővárosi programkavalkádban mindig ki lehet fogni a pénztárcabarát szórakozási lehetőségeket az egész család számára. Íme egy jó adag kikapcsolódási lehetőség a forró júniusi napokra és a kellemes nyári estékre.

Városligeti Kertmozi // Pavilon Kert (minden szerdán, pénteken és szombaton)

Egész nyáron ingyenes kertmozival várnak benneteket a Városliget szívében, a Pavilon Kertben. Június 3-tól heti három alkalommal költöznek a filmek a százéves fák alá, ahol szerdánként klasszikusok, péntekenként romantikus kedvencek és szombatonként pedig családi filmek hozzák el a nyár egyik leghangulatosabb budapesti programját. A hónapban megnézhetitek többek között a Ponyvaregényt, az Így neveld a sárkányodat és az Indul a bakterházat is.

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Gozsdu Salsa Matiné // Gozsdu Udvar (szerdánként)

Minden szerdán vidám salsa zenével vár a Gozsdu Udvar számtalan szórakozóhelye és terasza. Munka után táncoljatok egyet hattól nyolcig, a talpalávalót DJ Greg biztosítja. Lazulás zenével, tánccal, ruedával, meglepetésekkel a belváros közepén, a szabad ég alatt.

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Általános kvízest a Szpotban (hétfőnként)

Kisebb kihagyás után újra érkeznek a kvízek a Bartók Béla úti Szpotba! Júniusban ismét minden hétfőn 19:00-kor várnak egy pörgős, jó hangulatú általános kvízestre a Bartók Béla úton. Film, zene, földrajz, történelem, sport, gasztronómia, popkultúra és néhány teljesen váratlan kérdés – az általános kvízben tényleg bármi előkerülhet. A részvétel regisztrációhoz kötött.

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Józsefvárosi szabadtéri életmód- és mozgásprogram // több helyszínen (minden kedden és vasárnap)

Mozogjatok együtt a szabadban, Józsefváros több pontján! Hetente kétszer, többféle mozgásformát ki lehet próbálni szakmai vezető, Al-Gharati Yasmin Zubeida, dietetikus és személyi edző irányításával. Keddenként az Orczy kertben futás, nyújtás és futóiskolai feladatok várnak rátok, vasárnaponként pedig a II. János Pál pápa tér kondiparkjában funkcionális és köredzéseken vehettek részt a kültéri gépek használatával. Előzetesen jelentkezés szükséges.

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Jam Session Estek: LFZE Open Jam // Budapest Jazz Club (keddenként)

Minden kedd este a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fiataljai várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba bekapcsolódni vágyó zenészeket a Budapest Jazz Clubba. Hétről-hétre más és más tehetséges hallgatókból álló formáció garantálja a felhőtlen szórakozással fűszerezett igényes jazz zenét és a változatos, improvizatív hétindító esteket! Június 9-én az Éles Máté Trio, 23-án a Bédy Levente Trio, 30-án pedig a Moldovai Dóra Quartet játszik.

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Tárlatvezetés Mácsai Pállal: Power Lines – Mercedes-Benz Art Collection // Merlin Színház (2026. június 3.)

A Mercedes-Benz Studio Budapest bemutatja új kiállítását, a Power Linest. A kiállítás nyilvános tárlatvezetését Mácsai Pál színművész és a Power lines kiállítás kurátora, Török Krisztián közösen tartják magyar nyelven június 3-án szerdán, 18 órától a MERLiN Színházban. A kiállítás a Mercedes-Benz Art Collection műveit közép- és kelet-európai alkotók munkáival állítja párbeszédbe. A részvétel regisztrációhoz kötött.

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Salsa – bachata a Füge Udvarban (2026. június 4.)

Salsa-bachata parti lesz június 4-én a Füge Udvarban. Este 9-től élvezhetitek a latin zeneválogatásokat, amitől mindenkinek táncra perdül a lába.

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GyereKi a természetbe – léleklények nyomában krétával // Rákóczi tér Vásárcsarnok (2026. június 6.)

Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket és családját egy különleges, szabadtéri élményre június 6-án, ahol a fantázia és a természet találkozik. Ezen a napon a Rákóczi tér Vásárcsarnok körüli járdái hatalmas vászonná alakulnak, ahol közösen életre kelthetitek a képzelet világát. Rajzoljatok különleges, kitalált lényeket, mesebeli figurákat, és közben fedezzétek fel a kerületben élő növényeket és állatokat is.

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Terézváros napja // több helyszínen (2026. június 6.)

Programok kavalkádja lepi el a főváros szívét június 6-án, a nyár első szombatján. A reggeltől estig tartó koncertek és játékok egyszerre szólnak kicsiknek és nagyoknak, a közelről és távolról érkezőknek egyaránt.

Cigányzene Éjszakája // több helyszínen (2026. június 6.)

Június 6-án a cigány kultúra sokszínűsége mutatkozik meg a Lőrinc pap téren, a Krúdy Gyula utcában és a Mikszáth Kálmán téren este hattól, világhírű prímások által vezetett cigányzenekarokkal. Az idei évi esemény különlegessége, hogy a zenekarokkal fellép az X-Faktorból is jól ismert kiváló énekes, Varga Imi, hogy a hagyományos kávéházi cigányzenét nótákkal is fűszerezzék.

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VárkertFeszt // Várkert Bazár (2026. június 6-7.)

Június első hétvégéjén, 6-án és 7-én a VárkertFeszt keretében megannyi ingyenes program vár rátok a Várkert Bazárban. Gyermek- és családi programok, ismeretterjesztő séták, kerti mozi és fergeteges koncertek invitálnak a felhőtlen nyárindításra. Fellép többek között a HUNCLORIQUE – Boggie & Petruska, az Eszterlánc mesezenekar, valamint Szalonna és Bandája koncertjük után táncházat tart, ahol bárki bekapcsolódhat a közös örömzenélésbe és táncba.

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Családi Nap @ TILOS Maraton // Dürer Kert (2026. június 7.)

Csodás hangulatra lehet számítani a Tilos Maraton vasárnapi, június 7-i családi napján, ahol kora délutántól estig izgalmas programokkal és koncertekkel várnak a Dürer Kertben! Kézműveskedés, arcfestés, agyagozás, interaktív játékok és ismeretterjesztő előadások hívják a család apraja-nagyját és persze jó hangulatért felelős koncertek és DJ-szettek sem maradhatnak el.

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Ingyenes akvarell workshop – Pál utcai fiúk // Józsefvárosi Múzeum (2026. június 9.)

A Józsefvárosi Múzeumban június 9-én egy józsefvárosi helyszínt vagy témát festhettek meg közösen Csuka Zsuzsi iránymutatásával és segítségével. A festés szabad élménye mellett Zsuzsi nem csak az ecsettechnikák világát mutatja meg nektek, hanem érdekes és izgalmas történeket is elmesél a választott témáról, ami ezúttal A Pál utcai fiúk lesz. A két órás workshop során minden eszközt biztosítanak számotokra, nektek „csak” alkotni kell. A program ingyenes, a részvétel viszont regisztrációhoz kötött!

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Viszlát! – Az Erkel Ferenc Vegyeskar évadzáró koncertje // Budapest Főváros Levéltár (2026. június 9.)

Az Erkel Ferenc Vegyeskar ingyenes évadzáró koncertet tart június 9-én a Budapest Főváros Levéltárban. A repertoár G.F. Handel és magyar szerzők műveiből áll, de bemutatásra kerül egy új darab ősbemutatója is.

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97. Ünnepi Könyvhét // Vörösmarty tér (2026. június 11-14.)

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 97. alkalommal rendezi meg a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepét június 11-14. között a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna-korzó területén. A négy napon át tartó programsorozaton számtalan beszélgetést tudtok meghallgatni megannyi témában, este koncertekre bulizhattok és a könyvstandoknál akár találkozhattok is kedvenc könyvetek írójával. A részletes programról az alábbi linken tudtok tájékozódni.

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Mozgás Éjszakája // Hősök tere (2026. június 12.)

Sportoljatok ingyen a Hősök terén a Mozgás Éjszakáján június 12-én! Egészen hajnali 3 óráig próbálhatjátok ki magatokat különböző sportágakban: a sárkányhajózástól a kispályás fociig a spinningen át mindenki megtalálhatja a kedvére való programot.

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Régészet Napja a Magyar Nemzeti Múzeumban (2026. június 12-13.)

Ismét Régészet Napja a Magyar Nemzeti Múzeumban! Június 12-én és 13-án egész nap izgalmas előadásokat hallgathattok meg, interaktív tárlatvezetéseken vehet részt az egész család és betekinthettek a terepmunka rejtelmeibe. A részvétel regisztrációhoz kötött.

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Nyílt nap a Hungária kocsiszínben (2026. június 13.)

Idén ünnepli 20. születésnapját Budapest ikonikus sárga óriása, a Siemens Combino Supra villamos! A jubileum alkalmából különleges nyílt napot rendezünk a Hungária kocsiszínben június 13-án, ahol betekintést nyerhetsz a villamosok karbantartásába, közelről is megnézheted a Combinót, és vezetett telephely-látogatás vár, ahol szakembereink mesélnek a jármű történetéről és érdekességeiről.

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120 éves a Pesterzsébeti Városháza (2026. június 13.)

A Pesterzsébeti Városháza jubileumi évfordulóját június 13-án helytörténeti sétákkal ünnepli. Délelőttől egészen estig az ikonikus épületé a főszerep: vezetett épületbejáráson vehettek részt a Pesterzsébeti Múzeum helytörténészeivel és művészeti tárlatvezetést hallgathattok Gulyás László festőművésztől. Helytörténeti szabadulószobában fedezhetitek fel játékosan a város múltját a városháza pincéjében. Minden program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

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Ács Dominika és a Nexus Vonósnégyes szabadtéri ingyenes koncertje // Sirály sétány (2026. június 14.)

A MOMkult ikonikus Sirály sétányának nagy lépcsője ismét egyetlen organikus koncerttérré alakul a KLASSZ.LÉPCSŐ programsorozat következő állomásán, június 14-én. A Cziffra Fesztivállal együttműködésben, Ács Dominika Junior Prima díjas fuvolaművész, összművészeti alkotó, valamint a Cseri Kristóf vezette Nexus Vonósnégyes lép fel a különleges szabadtéri helyszínen, a közönségtől egy karnyújtásnyira.

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Társasjáték délután a Játszóház Projekttel (2026. június 18.)

Minden hónap 3. csütörtökén, így június 18-án is társasjáték délután lesz a Józsefvárosi Múzeum közösségi terében. Bármilyen játéktípus is a kedvencetek, legyen szó táblajátékról, kártyajátékról, stratégiai- vagy logikai játékról, mindegyiket kipróbálhatjátok a Játszóház Projekt játékmesterének segítségével.

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Quimby koncert // Pesti alsó rakpart (2026. június 20.)

A Hétszer7 Fesztivál fináléjának keretében június 20-án a Quimby zenéje tölti be a pesti alsó rakpartot. Az egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar alternatív zenekar, amely hosszú pályafutása alatt számos sikeres albumot és dalt adott ki, képesek a káoszból költészetet csinálni, és a költészetből egy kicsit káoszt, pont annyit, hogy újra és újra vissza akarj térni ebbe a furcsán ismerős, mégis megfoghatatlan világba. Ezt az izgalmas világot varázsolják az erzsébetvárosi fesztivál záróeseményére. A fesztivál további programjairól információkat az alábbi linken találtok.

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Ha valami finom újdonságra fájna a fogatok a programok közben: