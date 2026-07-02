20+ ingyenes program Budapesten júliusra a pénztárcabarát nyári kikapcsolódáshoz

Júliusban sem szenvedtek majd hiányt ingyenes programokból Budapesten: zseniális koncertek, ingyenes kertmozi, kvízest, táncház, utcabál és stand-up est is vár benneteket pénztárcabarát kikapcsolódással.

Szabadtéri koncertek a Zene Házánál (egész júliusban)

Idén nyáron is különlegesebbnél különlegesebb előadók váltják egymást a Zene Háza kinti színpadánál, legyen szó pezsdítő popkoncertről, fergeteges táncházról, hangulatos jazzestről, vagy akár klasszikus zenei eseményről. A szabadtéri programok szinte mindegyike ingyenes, és ami a legjobb, hogy a színpad kialakításának köszönhetően még az eső sem moshatja el őket. Lovas Juci, a Taste of Swing, a Cafuné, a Kanóc Banda, a Budapest Afro Ska Orchestra, Temesi Blanka, a Vibe Changers – csak hogy néhányat említsünk azok közül, akik a forró hónapok során zenével fűszerezik az estéket a Városligetben.

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Zenélő Budapest (egész júliusban)

A Zenélő Budapest 2026-os évada három gyönyörű történelmi helyszínen várja zeneszerető közönségét ingyenes, szabadtéri koncertekkel. A főváros kiemelkedő zeneművészei egyedi hangszerelésű műsoraikkal, 17 órás kezdettel varázsolják a nyár legszebb pillanatait a budai Vár Csikós udvarába, a Várkert Bazárba és a Parlament lépcsői elé: a repertoárban egyebek mellett barokk muzsika, tárogató- és cimbalomkoncert, klasszikusok jazzfeldolgozása és még harangjáték is szerepel. A sorozat ötletgazdája és művészeti vezetője pedig nem más, mint Götz Nándor klarinét-szaxofonművész, zeneszerző.

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Városligeti Kertmozi // Pavilon Kert (egész júliusban)

Július végéig ingyenes kertmozival várnak benneteket a Városliget szívében, a Pavilon Kertben. Heti három alkalommal költöznek a filmek a park százéves fái alá, ahol szerdánként a klasszikusok, péntekenként a romantikus kedvencek, szombatonként pedig a családi filmek hozzák el a nyár egyik leghangulatosabb budapesti programját. A hónapban ennek megfelelően megnézhetitek többek között a Sztárom a párom, a Doktor Szöszi, a Good Will Hunting és a Grease című filmremekeket. A vetítések minden esetben 18 órakor kezdődnek.

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Tér-Zene koncertsorozat a Kossuth téren (csütörtökönként)

Minden alkalommal más és más stílusú dallamok töltik meg a nemzet főterét a nyári csütörtök délutánokon, ahol a minőségi kultúra mindenki számára szabadon elérhetővé válik. Az Országház előtt megrendezett Tér–Zene koncertsorozat a Kossuth téren ingyenes szabadtéri előadásokkal várja a zenerajongókat és a járókelőket. A lenyűgöző építészeti környezetben felcsendülő hangok tökéletes kulturális kikapcsolódást és igazi feltöltődést ígérnek a délutáni korzózás mellé.

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Zenés estek a Ferenc téren (csütörtökönként)

Július 2-től minden csütörtökön zenétől lesz hangos a IX. kerület szívében található Ferenc tér. Az ingyenesen látogatható rendezvénysorozatot többek között Helka szólóprodukciója, a Folk on 45, valamint a Sefardito zenekarok fellépése színesíti este 18 órától.

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Bakáts Péntek // Ferencváros (péntekenként)

A péntek esték sem fognak eseménytelenül telni Ferencvárosban, hiszen egész júliusban ingyenes koncertekkel telik meg a Bakáts tér péntek esténként. A programokon elcsíphetitek a Zalavári Álmos Trió, Hangácsi Márton, a Fekete Jenő – Horváth Misi Blues Duo és a Zrínyi Pop fellépéseit.

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Hollán Jazz Street (péntekenként)

A Budapest Jazz Club és a Kult13 együttműködésének köszönhetően nyáron jazzkoncertekkel pezsdül fel Újlipótváros kapuja, a Hollán Ernő sétálóutca. Az ingyenes, zenés eseményeken a Bartók Konzervatórium és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jelenlegi és volt diákjainak fellépéseit látogathatjátok.

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Általános kvízest a Dürer Kertben (2026. július 6.)

Tegyétek próbára tudásotokat és indítsátok a hetet egy fergeteges agytornával július 6-án, hétfőn este a Duna-part mellett! A Dürer Kert hangulatos kerthelyiségében egy izgalmas és teljesen ingyenes kvízesttel várják a baráti társaságokat. A változatos témákat felvonultató, pörgős kérdések mellett a legügyesebb csapatokra értékes nyeremények is várnak, így a hideg italok és a jó hangulat mellé a győzelem íze is garantált.

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Taste of Swing // Alagút-tető (2026. július 6., 13., 20., 27.)

A PepitaKlub egész nyáron ingyenes, felszabadult hangulatú szabadtéri táncórákkal várja a jazz és a mozgás szerelmeseit. A programok teljesen kezdő szintről indulnak, az egyórás bemutatóórákra pedig akár partner nélkül is érkezhettek. Az alkalmakra hétfőnként kerül sor a gyönyörű Alagút-tetőn.

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Ingyenes koncertek a Bacsó Béla utcában (2026. július 7., 21.)

Immár hagyomány, hogy a Rákóczi térről nyíló Bacsó Béla utca egyedülálló kis világát fiatal, feltörekvő művészek zenéje tölti meg a nyár folyamán. A hangulatos koncertsorozat eseményei kéthetente kedden, 18 és 19 óra között kerülnek megrendezésre, a Csiga Cafe teraszán: július 7-én a hajdubianka zenekar, július 21-én a visszafogott őszinteségéről ismert veszprémi énekes, Juhász Zoli ragad mikrofont, hogy a zenés lazulásnak még a kedd este se szabhasson gátat.

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18 éves a Dürer Kert (2026. július 8., 11., 23., 29.)

Nagykorú lett a Dürer Kert, ezt pedig újdonsült felnőtthöz méltó módon egész nyáron át tartó bulisorozattal ünneplik. Legközelebb július 8-án a Kale Lulugyi, július 11-én a Prosectura és a Nem Mind1 koncertjén tombolhattok, de a Shell Beach és a Csongor Bálint Trió fellépéseit is elcsíphetitek a Kertszínpadon.

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6Szóljon // Hunyadi tér (2026. július 9., 16.)

Az Eötvös10 idén nyáron is gondoskodik róla, hogy zene költözzön Terézvárosba: visszatér a 6Szóljon, a VI. kerület imádott nyári koncertsorozata! Az ingyenes programkavalkád mindenki számára tartogat izgalmakat, hiszen a Hunyadi téren ezúttal is a műfaji sokszínűség kerül a középpontba. Július 9-én a Hét Hat Club, július 16-án pedig a Budapest Ragtime Band koncertjét élvezhetitek, a Hunyadi tér árnyas fái alatt hűsölve.

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Nyáresti táncházak // Várkert Bazár (2026. július 10., 24.)

Idén nyáron négy alkalommal is átélhetitek a táncházak fergeteges hangulatát a Várkert Bazár teraszán. Júliusban 10-én és 24-én olyan zenekarok adják majd a talp alá valót péntekenként, mint Pál István Szalonna és Bandája, valamint a Stenk. A programon kezdőket is szívesen látnak.

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Best of Diploma // HAB (2026. július 10-től)

A kortárs képzőművészet legfrissebb és legizgalmasabb áramlataiba pillanthatsz be az Andrássy út egyik legimpozánsabb művészeti központjában. A Best of Diploma 2026 tárlat a Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett tehetségeinek legkiemelkedőbb diplomamunkáit vonultatja fel a nagyközönség előtt. Az augusztus elejéig látogatható ingyenes kiállítás tökéletes kulturális program, ahol első kézből fedezheted fel a jövő meghatározó hazai művészeinek korlátokat nem ismerő, formabontó alkotásait.

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Francia Intézet utcabálja // Fő utca (2026. július 11.)

Egy varázslatos nyáresti mulatság keretében a lampionok fényei, hűsítő italok és fülbemászó dallamok várják a kikapcsolódni vágyókat a Fő utcán július 11-én. Különleges koncertekkel és sokféle finomsággal vár a Francia Intézet, ahol a lüktető ritmusok és a francia, valamint nemzetközi utcabálok varázsa garantáltan felejthetetlenné teszi a hétvégét!

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Hunyadi téri kertmozi: L’ecsó (2026. július 11.)

A Pixar stúdió Oscar-díjas, Párizsban játszódó animációs klasszikusa kelti életre a fenséges ízeket, a családi humort és a nosztalgikus hangulatot az óriáskivetítőn július 11-én. Hozzatok egy pokrócot, kis nassolnivalót, és élvezzétek a L’ecsó által megteremtett kultikus gasztro-kalandot, amely az angol nyelvű feliratnak köszönhetően a külföldi barátok számára is tökéletes nyáresti kikapcsolódást ígér.

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Az Úr kutyái a Nyulak szigetén – várostörténeti séta // Margitsziget (2026. július 12.)

Július 12-én 11 órától ingyenes várostörténeti sétán vehettek részt a BTM Vármúzeum szervezésében. Az Úr kutyái a Nyulak szigetén címet viselő eseményen megtudhatjátok többek között hogyan élte kolostori életét Szent Margit, milyen csodák köthetők hozzá, és hol találhatóak ma az ereklyéi. A sétán fény derül arra is, miért haragudott Margitra az édesapja, IV. Béla király, de megtudhatjátok, kik voltak az „Úr kutyái”, és ki a csillagászok védőszentje. A program előzetes regisztrációhoz kötött.

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Jókai téri esték: Így kávéztak ők (2026. július 15.)

Nyáry Krisztián író és irodalomtörténész, valamint Máthé Zsolt színművész hangulatos estjén a magyar kávéházi kultúra világába nyerünk betekintést Csokonaitól Csoóri Sándorig. Július 15-én szó esik alkotókról, vitákról, mindennapokról és legendás helyekről, miközben az írók híres sorai is elhangoznak.

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A Stand-up Budapest a Bike Maffia Farmon (2026. július 16.)

Van az a nevetés, amitől másnap is fáj az arcod. Július 16-án, csütörtökön a Stand-up Budapest érkezik a Bike Maffia Farmra, ahol az arcizmokat a legkevésbé sem kímélik majd a poénok. A nevetés, a nyáresti hangulat és a jó sztorik mellől természetesen a frissítők sem maradnak majd el.

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Társasjáték délután a Játszóház Projekttel // Józsefvárosi Múzeum (2026. július 16.)

Minden hónap harmadik csütörtökjén, így a hónapban július 16-án ismét társasjáték délutánra invitál a Játszóház Projekt. A Józsefvárosi Múzeum közösségi terében a főszerep ezúttal is a táblajátékoké, kártyajátékoké, stratégiai, logikai játékoké, na meg persze az örömteli játéké lesz. A program 15 órakor veszi kezdetét.

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AUFESZT // Angyalföld (2026. július 17.)

Harmadik alkalommal vár titeket az Angyalföldi Utcazenei Fesztivál, vagyis az AUFESZT. A július 17-én megrendezésre kerülő, ingyenes rendezvénysorozaton a Második vallomás, Dörnyei Szabolcs, valamint Stepa Erika és Rácsai Mátyás fellépéseit hallgathatjátok meg, kedvencetekre pedig szavazhattok is!

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Pont Ott Parti 2026 // ELTE Lágymányosi Campus (2026. július 23.)

Együtt izgulhattok és ünnepelhettek a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésekor az év legnagyobb diákeseményén, a Pont Ott Partin július 23-án. A feszült várakozás pillanatait és a ponthatárok esti kivetítése előtt népszerű hazai előadók élő koncertjei, izgalmas programok és fergeteges buli gondoskodik arról, hogy a ponthatárok előtti órák is tele legyenek élményekkel. A belépés regisztrációhoz kötött.

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Palotai Nyári Játékok // Nemzedékek parkja (2026. július 23-26.)

Július 23. és 26. között az újpalotai Nemzedékek parkjába költözik a kultúra színe-java, hogy négy napon keresztül közösségi élményekkel és minőségi programokkal töltse meg a XV. kerületet. Az ingyenes szabadtéri rendezvénysorozaton megnézhetitek Csányi Sándor egyszemélyes vígjátékát és az Én és a kisöcsém című fergeteges zenés komédiát, majd kifulladásig táncolhattok a 100 Tagú Cigányzenekar Kamarazenekar és egy ABBA tribute duó koncertjén.

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A legjobb programok Budapesten, ha ingyenesen sportolnátok: