Ingyenes nyárbúcsúztató fesztivál színesíti meg augusztus utolsó napjait Budapesten

A nyár utolsó hétvégéjén ismét ingyenes zenével, kultúrával és pezsgő fesztiválhangulattal telik meg Ferencváros szíve.

A Bakáts tér augusztus utolsó hétvégéjén ismét megtelik zenével, nyüzsgéssel és programok számtalanjával. Három napon át vár a Bakáts Feszt, ahol ingyenes események búcsúztatják az idei nyarat.

A Bakáts Feszt immár tizenegyedik alkalommal hozza össze Ferencváros lakóit és a város minden pontjáról érkező látogatókat. Az évek során a kerület legnagyobb kulturális rendezvényévé nőtte ki magát, de megőrizte közösségi hangulatát és ingyenes jellegét. A fesztivál célja kezdettől fogva, hogy a Bakáts tér a kultúra, a találkozások és a közös élmények otthonává váljon néhány napra.

Idén sem lesz tehát hiány izgalmas programokból: három színpadon váltják egymást a fellépők, köztük a Bohemian Betyars és Дeva is. A koncerteken túl színházi, irodalmi és filmes programok, helytörténeti séták és kiállítások is várnak. Az egész család felhőtlen szórakozásáról pedig gyerekkoncertek, bábelőadások, kézműves foglalkozások, civil udvar és gasztronómiai élmények gondoskodnak.

Ha szeretitek az olyan fesztiválokat, ahol nappal a családi programoké, este pedig az élő zenéé a főszerep, a Bakáts Feszt tökéletes választás lesz a nyár lezárására augusztus 28. és 30. között. További információt ide kattintva, a fesztivál Facebook-eseményénél találtok.

Néhány ötlet a pénztárcabarát nyárzáráshoz: