5 vadregényes ártéri oázis Budapesten, amely a nyugalom szigeteként hív kellemes kikapcsolódásra

Ha csupán néhány órára kiszakadnátok a valóságból, fővárosunk jó néhány rejtekhellyel szolgálhat a vadregényes kalandokhoz. Igazi, buja ékszerdobozok ezek, ahol ligeterdők, s a fodrozódó Duna festői látványa nyújt megnyugvást.

Kis-Duna-öböl

A Kis-Duna-öböl vidékére belépve mintha csak egy titkos, érintetlen világhoz kaptunk volna kulcsot: buja, zöld oázis tárul elénk az öbölmenti tanösvényre ráfordulva. Egy igaz kincs ez, ahol nem csupán a vadregényes ártéri természet nyűgöz le bárkit, aki erre jár, hanem az élénk állatvilág is. Vízi rovarok, madarak, hattyúk, halak lakják a ligeterdőkkel, nádasokkal tarkított földi paradicsomot, melyet ha felfedeztünk, akkor a Kolonics György-sétányon folytathatjuk tovább utunkat.

Palotai-sziget ártéri erdő

Gyerekkorunk gondtalan nyarait idézi fel retró hangulatával a Népsziget környéke, ahol egymást érik a hangulatos bisztrók, a fesztelenséget tapintani lehet a levegőben, és a Nap narancssárga korongját élő zene kíséri nyugovóra. A megannyi vendéglátóhely közül a Peremet érdemes elsőként megcéloznunk, ahonnan már láthatjuk a főváros vadregényes galériaerdejét.

A félsziget formájú földnyelven sűrű lombok alatt hűsölhetünk, miközben a napsugarak tánca járja át az erdő minden egyes szegletét. A Duna-part felé közeledve pedig igazi, ártéri világ tárul elénk, egykori, kidőlt faóriások szegélyezik utunkat a parton, szemben pedig a Duna, az Újpesti-híd, valamint a lágyan hullámzó Budai-hegyvidék alkot egy különösen festői látképet. A parkerdőbe alacsony vízállás esetén a Perem partjáról is átsétálhatunk, hisz a két sziget egymással szemben található, azonban ha kevésbé van kedvünk az iszapos úthoz, akkor a Zsilip utca irányából is megközelíthetjük.

Kis-Háros-szigeti tanösvény

Néhány percre a nyüzsgő belvárosi forgatagtól a Kis-Háros-sziget mellől induló 4 km hosszú, 6 állomásos tanösvény a budatétényi rejtekhelyünkként is szolgálhat. Az útvonal réteken, ártéri vidékeken keresztül vezet, miközben az információs táblák az itteni növény- és állatvilág, valamint a fővárosi ártéri erdők titkait fedik fel előttünk.

Kalandos utunk során Budapest legnagyobb törzskerületű fekete nyárfáival is találkozhatunk, de például itt él a városban a legtöbb színjátszólepke is. A tanösvényt nem a legkönnyebb megtalálni, azonban ha a nagytétényi kastélyparkot tűzzük ki kiindulópontunknak, akkor nem tévedhetünk el. A kastély mögötti Duna-rétet kell csak megcéloznunk, majd a rét északi csücske mögött már rá is lelhetünk a tanösvény 4. táblájára.

Molnár-sziget

A Tüskevár kis-balatoni hangulatát hívja életre a Soroksári-Duna-ág legnagyobb szigete, ami nevével az egykor itt őrlő, megannyi vízimalomra emlékeztet minket ma is. A hajdanán aprócska sziget az iszapfeltöltődés által vált egyre nagyobbá, és így alakult ki a szintén egyre terjedelmesebb üdülőövezet a területén az 1960-as években. A nádasokkal övezett szigeten pedig nem csupán festői tájra, hanem egy-kétórányi madárcsicsergős nyugalomra is lelhetünk.

Óbudai-szigeti ártéri erdő

Bár a K-hídról mindannyiunknak a Sziget Fesztivál jut eszébe, az ikonikus átjárótól nem messze a nyugalom szigetére is rátalálhatunk. Az Óbudai-sziget ártéri erdeje tökéletes célpont, ha kutyával, biciklivel vagy éppen piknikkosárral indulnánk útnak. A kellemes kikapcsolódást nyújtó területen pedig színjátszólepkékkel, Duna-völgyi csillagvirággal, vándorkagylókkal, sárgarigóval, harkállyal is találkozhatunk. E sokszínű állat- és növényvilágot, mely 25 hektáron terül el, pár éve már egy tanösvény mutatja be az erre járó érdeklődőknek.

A nagy kirándulás után hűsöljetek egy vízparti gasztrohelyen: