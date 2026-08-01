7 felejthetetlen természetközeli élmény országszerte a nyár utolsó hónapjára

Hamarosan végéhez közeledik a nyár, mi viszont nem vagyunk hajlandóak búslakodással kezdeni az augusztust. Ha ránk hallgattok, használjátok ki az évszak utolsó hónapját a természetben, hiszen megannyi szabadtéri élmény vár titeket augusztusban, legyen szó szüretelésről, az év legnagyobb csillaghullásáról vagy vízparti programokról.

Szedd magad őszibarackfarmok // több helyszínen (egész hónapban)

Végre nyakunkon az őszibarackszezon, így szerencsére már nektek sem kell sokat várnotok, és napérlelte termések fognak mosolyogni rátok a hazai gyümölcsfákon. Akár házi befőttnek vagy lekvárnak valót kerestek, akár frissen, magában fogyasztanátok a szezon végi finomságokat, idén is érdemes lesz kosarat ragadni, hiszen az már egészen biztos, hogy a program végére nemcsak a kistermelőktől származó, mézédes gyümölcsökkel, de egy egész nyárra szóló élménnyel is gazdagodtok majd. Érdemes figyelemmel követni a gazdaságok oldalait, hiszen egyes helyeken még a szilvaszüretet is elcsíphetitek!

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Barlangtúrák Budapest alatt // Pál-völgyi-barlangrendszer (egész hónapban)

Ha hűvös terekben mozognátok a tartós hőség idején, klimatizált konditermek helyett irány a Pál-völgyi-barlangrendszer! A hónapban több alkalommal is induló túrákon néhol kúszva, néhol mászva fedezhetitek fel Budapest rejtett arcát hazánk leghosszabb barlangrendszerén keresztül. Izgalomban azonban nem csak a kalandos megközelítési mód miatt nem lesz hiány, hiszen a túra során kizárólag a sisak fejlámpája ad némi tájékozódási pontot. Félni azért nem kell, hiszen a program során szakképzett vezetők segítségével járhatjátok be a föld alatti folyosókat.

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Naplementés SUP túra // Visegrád (több alkalommal)

A nyár utolsó hónapjában Visegrádtól Dunabogdányig fedezhetitek fel a Dunakanyar legszebb részeit, méghozzá SUP-ok fedélzetén! A program során természetesen hivatásos túravezető vigyáz rátok, így előképzettség nélkül is könnyedén, biztonságosan teljesíthetitek a kihívást. Ez a program garantáltan kiszakít majd a dolgos hétköznapok szürkeségéből, akár baráti társasággal érkeznél, akár egyedül adnád át magad a hullámok ringatózásának! Az evezéshez a szervezők előzetes oktatást és felszerelést biztosítanak, így neked már csak a lelkesedésed kell hoznod.

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Naplementés pilates és jóga a Lupa Beachen (több alkalommal)

Szerencsére augusztusban is folytatódnak az igen nagy népszerűségnek örvendő, naplementében fürdő jóga- és pilatesórák a budakalászi Lupa Beachen, így a nyár utolsó hónapjában is festői környezetben tudtok tenni az egészségetekért. Az erősítésre és nyújtásra alapozott órákon kezdők és haladók egyaránt találnak majd kihívást, így amennyiben szeretnétek kipróbálni magatokat ebben a különleges, szabadtéri környezetben, biztosítsátok be minél hamarabb a helyeiteket – azért az edzés előtt vagy után ne felejtsetek el egyet csobbanni a tóban!

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Perseidák csillaghullás // Svábhegyi Csillagvizsgáló (2026. augusztus 12., 14., 15.)

A szezon egyik leglátványosabb jelenségét csíphetitek el augusztus közepén a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, ahol három napon át lehettek szemtanúi a Perseidák csillaghullásának. Sőt, augusztus 12-én három különleges égi jelenséget is távcsővégre kaphattok, hiszen a Spanyolországban tapasztalható teljes napfogyatkozás, a Perseida meteorraj és a Vénusz dichotómiája kínálnak lélegzetelállító látványt, miközben a Svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársai további érdekességeket árulnak el nektek a látottakról. Ezzel szemben 14-én és 15-én már teljes mértékben a meteorraj és a hullócsillagok kerülnek középpontba, hogy az egész családot elkápráztassák.

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Elmét befolyásoló növények – Tematikus vezetés az ELTE Füvészkertben (2026. augusztus 20.)

Ha titeket is érdekel, hogyan hatnak egyes növények a közérzetünkre, augusztus 20-án az ELTE Füvészkertben van a helyetek! Komoly tudatmódosítószerre azonban nem kell számítani, hiszen a körülbelül másfél órát felölelő séta során megtudhatjátok, hogyan vetett véget a tea a sötét középkornak, mit varázsol a varázsgomba, és hogyan használhatóak gyógyításra bizonyos növényi anyagok mellékhatásai, de az én-élményt megváltoztató növényekről, rítusokba bevont kaktuszokról, okosító magokról is szó esik majd. A programot Dr. Mokos Judit biológus-viselkedéskutató vezeti.

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Állatkertek Éjszakája // Fővárosi Állat- és Növénykert (2026. augusztus 28.)

A nyár egyik legkedvesebb esti programja az állatok éjszakai életébe enged betekintést. Az évről évre nagy népszerűségnek örvendő Állatkertek Éjszakájának idén augusztus 28-án lehettek részesei országszerte, míg Budapesten természetesen a Fővárosi Állat- és Növénykert imádnivaló lakóit figyelhetitek meg a rendhagyó időpontban. Az esemény azonban jóval túlmutat ezen, hiszen a helyszín munkatársai ebben az évben is megannyi izgalmas programmal és látványos bemutatóval készülnek nektek, melyekről bővebb információt a helyszín weboldalán vagy Facebook-felületén találtok.

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A Tisza-tó vadregényes világát is érdemes felfedezni: