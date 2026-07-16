Tengernyi látnivaló és felejthetetlen élmény, ami a Tisza-tó partjára csábít ezen a nyáron

Belföldi, vízparti nyaralás tervezésénél szinte mindenkinek a Balaton jut először eszébe, azonban hazánk második legnagyobb tava szintén megannyi élményt kínál. Eldugott strandok, vadregényes tanösvények, szuper bicikliutak és kiváló éttermek egyaránt gazdagítják a Tisza-tó környékét, amit biztosan nem fogtok egyhamar elfelejteni.

Bakancslistás élmények

A Tisza-tó környéke tökéletes választás az aktív kikapcsolódást keresők számára. Két keréken érkezőknek feltétlen érdemes végigtekerni a 2021-ben az Év Kerékpárútja címmel kitüntetett, Poroszló és Tiszafüred között húzódó szakaszon. A Kisköre határán található Hallépcső a Tisza-tó egyik rejtett gyöngyszeme, ami ráadásul igen fontos feladattal bír: az 1400 méteres csatorna biztosít ugyanis átjárást a halaknak a Tisza-tó és a folyó között, amit akár ti is megfigyelhettek. Káprázatos panorámáért pedig másszátok meg a Bölömbika, Fattyúszerkő és a Küszvágó csér kilátókat, amikről messze belátni a csodálatos környezetet!

Vadregényes tanösvények

A nádasokkal körbeölelt tavat legjobban a tanösvényekről tudjátok megismerni. A Poroszlón található Tisza-tavi vízisétány kedvelt úti célja a családosoknak, hiszen a helyszín akár babakocsival is teljesíthető. Úti célotokhoz ráadásul igen kalandos módon, a Fűzfa Kikötőből induló hajóval juthattok el, hogy aztán a pallósoron végigsétálva figyeljétek meg az itteni élővilágot. A tiszaörvényi Tiszavirág tanösvény szintén könnyed, 4 kilométeres sétát tartogat magában, azonban ha az időjárás is engedi, folytassátok utatokat a gumicsizmával bejárható Pákász tanösvényen, ami a láp vadregényes világába invitál titeket.

Családi élmények

A Tisza-tónál a gyerekekkel érkezők sem fognak unatkozni. A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban kicsik és nagyok is sokat tanulhatnak a környék élővilágáról, de akkor sem kell Ausztráliáig utaznotok, ha a kontinens erszényeseit figyelnétek meg, hiszen a Tiszaderzsen található Kenguru Parkban lencsevégre kaphatjátok őket az imádnivaló kapibarákkal, makikkal és szurikátákkal együtt. Ha pedig inkább a madarak tartoznak a kedvenceitek közé, látogassátok meg a Tiszavalki-medence szigorúan védett madárrezervátumát, ahol, ha szerencsétek van, megleshetitek a nádasban élő szárnyasokat.

Hangulatos strandok

Végül, de persze nem utolsósorban, a Tisza-tavi kirándulás természetesen nem telhet el felejthetetlen nyári csobbanások és vízparti lazítások nélkül. A parton szerencsére számos szuper fürdőt és árnyas strandot is találhattok, ahol elmerülhettek a tóban. Tiszafüreden és Poroszlón például egyaránt lubickolhattok, de akkor is vár rátok vízi élmény, ha négylábú társatokkal együtt pancsolnátok, hiszen a tiszafüredi Mancsos Pancsoló kutyastrandot szőrös kedvencetek legalább annyira fogja imádni, mint ti.

A Tisza-tó kincsei

Tisza Balneum Hotel****, Tiszafüred

A Tisza Balneum Hotel**** a természet közelségét, a prémium kényelmet és a változatos szabadidős lehetőségeket ötvözi egy helyen. A Tisza-tó partján található, saját csónakkikötővel, horgászstéggel és napozóteraszokkal rendelkező hotel így ideális választás pároknak, családoknak és baráti társaságoknak egyaránt. A szálloda 67 szobája és lakosztálya mindegyike kisállatbarát, a gyerekeket pedig MóKaland Játszóház, Xbox, biliárd, csocsó, darts, Touch Game Table és társasjátékok várják. A wellnessélményt többek között termálvizes pezsgőmedence, úszómedence, szauna, valamint SPA-kezelések széles választéka teszik teljessé.

5350 Tiszafüred, Húszöles út 27. | Weboldal

Tisza-tavi Nyaralósziget, Tiszafüred

A tiszaörvényi Nyaralósziget kétségkívül az aktív kikapcsolódás bázisa, hiszen a vízpart és a kerékpárút is csupán pár lépésre található. Indítsátok a reggelt SUP-túrával a tükörsima vízfelszínen, délután biciklizzétek körbe a tavat, este pedig zárjátok grillezéssel a napot a kertben! A vendégei által 9,8-ra értékelt, kutyabarát szálláshelyen egyenesen a házigazdák, Attila és Zita gondoskodnak majd a kikapcsolódásról. A hely idén ráadásul két új apartmannal is gazdagodott, így már összesen hatféle szálláshelyen pihenhettek meg. Ha ti is szeretnétek őket kipróbálni, foglaljatok közvetlenül a weboldalon, a lehető legjobb áron!

5358 Tiszafüred, Tiszaikertsor utca 42/5. | Weboldal

Mariska Étterem, Tiszafüred

Néhány év kihagyás után idén újranyitott a Tisza-tavi gasztroforradalom egyik úttörője, a Mariska Étterem. A tiszafüredi vendéglátóhely a saját termelésre, a helyi alapanyagokra és a térség hagyományaira építi fel konyháját, így az étlapon főleg a Tisza és a Hortobágy ételei jelennek meg. Ennek megfelelően a menün helyt kapott a halászlé, a harcsapaprikás, a haltepertő és a gulyás, de a ház kézműves hamburgereit is ajánlott kipróbálni. Ha ez nem lenne elég, a kerthelyiségben rendszeresen megrendezésre kerülnek koncertek, kertmozik, termelői piacok és családi programok, így akkor is érdemes betévednetek, ha nem az ebéd vagy a vacsora miatt érkeztek.

5350 Tiszafüred, Pankotay Jósa György utca 10. | Weboldal

Ha két keréken fedeznétek fel ezt a csodás vidéket: