Festői panoráma csábít a Börzsöny harmadik legmagasabb hegyének meghódítására

A Börzsöny harmadik legmagasabb hegyén izgalmas túra, vadregényes ösvények, egy nosztalgikus épület és a festői panoráma csempész kalandot a nyári hétvégékbe.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park 849 méteres csúcsa nagyszerű programot kínál a természetjáróknak az év minden napján. A Nagy-Hideg-hegy nyáron a túrázók kedvelt kirándulóhelye, nem véletlenül, hiszen a hűs magaslatok alkalmat adnak a rohanó hétköznapokból való kicsekkolásra.

A csúcsot egy kiadós túrával lehet megközelíteni, a fennsíkra felérve pedig az ott található menedékház mellől pazar kilátás tárul a Visegrádi-hegységre. Nagybörzsönyből indulva egy viszonylag hosszú és folyamatosan emelkedő gyaloglás során érhettek a hegytetőre, a közepesen nehéz távot pedig tiszta vizű gázlók és vadregényes bükkösök teszik izgalmassá.

Budapestről autóval egy, tömegközlekedéssel másfél-két óra alatt könnyen megközelíthetők a kiindulási pontnak választható települések. Szokolyáról kezdve a túrát beiktathattok egy élményprogramot is, ha kisvasúttal Királyrét végállomásig utaztok, és onnan vágtok neki az emelkedőnek.

A nemrég felújított turistaházban megpihenve a büfé finomságaival fokozhatjátok az élményt. A konyha kínálatában a babgulyástól a juhtúrós sztrapacskáig mindent megtalálhattok, amit egy hegyi háztól várnátok, sőt: a hagyományos főételeken kívül rétesekkel, szezonális süteményekkel is kedveskednek a kirándulóknak.

A férőhelyeknek köszönhetően akár éjszakára is maradhattok, ha másnap tovább folytatnátok a környék felfedezését. A Nagy-Hideg-hegyi turistaházról bővebb információt ezen a linken, a Duna-Ipoly Nemzeti Park weboldalán találtok.

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Ha felfedeznétek egy különleges romtemplomot: