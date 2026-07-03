Évszázados csendből tért vissza a középkori Pusztatemplom Lajosmizse határában

Van valami különösen izgalmas abban, amikor egy évszázadok óta csendben rejtőző hely története újra megelevenedik. Lajosmizse határában most pontosan ez történt. A ROM Vándor örökségmentő programnak köszönhetően megújult középkori Pusztatemplom időutazásra hívja a kirándulókat az egykori Mizse falu világába. (x)

A lajosmizsei helyszín a Market Építő Zrt. ROM Vándor programjának hetedik állomása, a cél itt is az volt, hogy a műemléki értékek szakszerű megóvásával a rom állapota stabil és biztonságosan látogatható legyen és a látogatók számára megidézze az egykori Mizse falu történelmi hangulatát.

A templomrom története

A Pusztatemplom a középkori Mizse település templomának maradványa. A környéket a 13-14. század fordulóján kun közösségek népesítették be, akik a vízjárta rétek és füves puszták között találtak otthonra. A település később eltűnt a történelem viharai közt, a mohácsi csata, majd a 16. század végi hadjáratok teljesen elnéptelenítették a vidéket.

A rom története a 20. századi régészeti feltárásokkal vált igazán ismertté. Az alaprajz és a megmaradt falszakaszok alapján az épületet a 14-15. századra datálják, és az is valószínű, hogy a későbbiekben boltozati elemekkel is kiegészítették. A templom keletelt, gótikus stílusú, egyhajós épület volt, sokszög záródású szentéllyel.

Falait úgynevezett „darázskőből” emelték, amely lyukacsos szerkezetével ma is különleges karaktert ad a romnak – közelről megfigyelve pedig egyből érthetővé válik, hogy miért nevezik így.

A Pusztatemplom nem csupán egy régészeti emlék, hanem egy különleges hangulatú kirándulóhely is, amely csendjével és történelmével lassabb tempóra hív. Érdemes megnézni mindenkinek, aki a környéken jár, vagy hazai romemlékek nyomába ered.

A Market szakmai csapata az elmúlt években az alábbi romemlékek megóvásában vett részt:

Töki templomrom a Zsámbéki-medencében,

Kövesdi templomrom a Balaton-felvidéken,

Csákányospusztai templomrom Tatabánya mellett,

Varjaskéri templomrom Somogy vármegyében, Somogyszentpálon,

Somolyi templomrom Tolna vármegyében, Regölyön,

Hetyei templomrom Ádándon.

Bővebb információt a ROM Vándor programjáról ide kattintva találtok.

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