5 all you can eat étterem Budapesten, ahol bármikor kedvedre lakmározhatsz

Ha már most hiányoljátok a nyaralás velejáróját, a svédasztalos lakomát, jó hírünk van: Budapesten számos étterem kínál all you can eat opciót, hogy fix áron pakolgathassatok finomságokat a tányérotokra. Akár ázsiai, olasz vagy magyaros ízekre fáj a fogatok, ezeken a vendéglátóhelyeken bőséges kínálatból válogathattok.

Whale Budapest

A műfaj legújabb képviselőjét a X. kerületben lelitek meg – előre bocsátjuk, még azt sem fogjátok bánni, ha nagyobb kitérőt kell tennetek érte! Ahogy azt a neve is sejteti, a Whale éttermét az óceán ihlette, de a Távol-Kelet mellett több más vidék konyhája is terítékre kerül az ízutazás jegyében. Wokban készült ételek, sushivariációk, tenger gyümölcsei, mediterrán ízek, magyaros fogások, könnyű saláták és desszertek közül válogathattok vacsoraidőben hétfőtől csütörtökig 13, hétvégente és ünnepnapokon 15 ezer forintért, beleértve az alkoholmentes frissítőket. Többek szerint olyan, mintha egy hatalmas óceánjáró étterme lenne – a kínálatánál szélesebbet pedig aligha találni Budapesten.

1105 Budapest, Vaspálya utca 25. | Weboldal

Buda Gourmet Bistro

Legyen szó családi ebédről vagy baráti vacsoráról, a Buda Gourmet Bistronál mindig megtalálhatjátok a számításotokat. Több mint tíz éves tapasztalattal a hátuk mögött, remek ár-érték arányban kínálnak svédasztalos gasztroélményeket, tömegközlekedéssel is roppant egyszerűen megközelíthető helyszínen. Kínálatuk rendszeresen változik, de az biztos, hogy mindig szerepelnek benne nemzetközi és az otthon ízeit idéző finomságok is, a 300 fős vendégtérben pedig a nagyobb összejövetelek lebonyolításához is adottak a feltételek. Ha mindez még nem lenne elég, augusztusban kihagyhatatlan kedvezménnyel kedveskednek a vendégeiknek, melynek részleteit ide kattintva olvashatjátok el. Nem véletlenül lett sokak kedvenc étterme a harmadik kerületben!

1036 Budapest, Bécsi út 38. | Weboldal

Ape Regina

Ha legfőképp az olasz ízek dobogtatják meg a szíveteket, az Ape Reginát ajánljuk a figyelmetekbe. Két egységük közül a Podmaniczky utcai kínál all you can eat lehetőséget, felvonultatva a legnagyobb itáliai kedvenceket: ínyenc előételeket, mediterrán-stílusú salátákat, változatos krémleveseket, tésztakülönlegességeket, grillfogásokat, fatüzelésű kemencében készült, római stílusú pizzakreációkat, na meg persze tiramisut, panna cottát, profiterolt, az édesszájúak nagy örömére. Csúcsidőben is 20 ezer forint alatt tudtok náluk all you can eat fogyasztani, és mivel az ételek mellett a szerviz minőségére is nagy hangsúlyt fektetnek, biztosak lehettek benne, hogy kedves kiszolgálásban lesz részetek.

1065 Budapest, Podmaniczky utca 18. | Weboldal

Itoshii Budapest

A Nyugati pályaudvar mellett, az Itoshii-nál a sushi játssza a főszerepet, és mivel kisebb adagokban szolgálják fel, jó sok fajtát megkóstolhattok belőle. A klasszikus nigiriken és makikon túl flambírozott és kifordított verzió, sőt még grill- és tésztaételek is helyt kaptak az étlapon. A futószalagos megoldás helyett itt QR-kód beolvasása után, asztalszervízzel érkezik a rendelésetek, és 5 percenként 5 ételt kérhettek. Mindezt korlátlan italfogyasztás is megfejeli, vacsoraidőben 13 ezer forint + felszolgálási díjért cserébe. Az autentikus élményt keleties enteriőr is erősíti – jó választás, ha nyugodt környezetben szeretnétek sushizás közben beszélgetni.

1062 Budapest, Teréz körút 55-57. | Facebook

Korlátlan brunch a DNB Budapestben

Vasárnaponként pazar brunchcsal vár a DNB Budapest, mely a Marriott Hotel részeként a Duna-korzónál nyűgözi le az ínyenceket. A ráérős, kései napindítást svédasztalos büfével szavatolják, mely akár már ebédnek is betudható, hiszen 12 és 15 óra közt érhető el. A nagyjából 27 ezer forintos gasztroutazás során mennyiségi korlátozás nélkül fogyaszthattok most épp olyan csemegéket, mint a füstölt kacsamell, a libamájpástétom, az Angus marha carpaccio, a grillezett lazac, de az asztalon a vasárnapi húsleves is kitüntetett figyelmet kap, éppúgy, mint a rétesválogatás, a mákos guba vagy a pisztáciás nugáttorta. Ami pedig az italokat illeti, az ár részeként Sauska pezsgő, bor, több Lillet koktél, kávé és persze jó pár alkoholmentes üdítő is gondoskodik a felfrissülésről. Igazán fejedelmi lakomának ígérkezik!

1052 Budapest, Duna-korzó | Weboldal

A díjnyertes desszertről is lehullt a lepel: