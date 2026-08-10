Dolce vita Budapesten: 7 remek gasztrohely, ahol Olaszországban érezhetjük magunkat

A dolce vita egyet jelent az édes élettel, amire Olaszország hamisíthatatlan védjegyeként is hivatkozhatnánk. Az itáliai vendégszeretet, a mennyei ízek, a jó borok, az egyszerű, de nagyszerű ételek, s a gondtalan mosolyok mind hozzátartoznak ahhoz az élményhez, amit a csizmás országba belépve már az első pillanatban érezhetünk. De merre induljunk, ha mindezt Budapesten is megtapasztalnánk? Máris mutatjuk!

Itt fagyizz: Bruno Gelateria

Mintha csak a napsütötte olasz nyárba harapnánk bele a Bruno Gelateria-ban, amely a Kolosy téri és Hollán Ernő utcai egysége után idén tavasszal már az Oktogontól pár percre, a Jókai utcába is elhozza a dolce vitát. Fagylaltjaik egy szerencsés találkozásnak köszönhetően készülnek olasz recept alapján, hisz jó pár éve történt, hogy Adorján Krisztián megismerte Fabio Marconi olasz fagylaltmestert, és megkóstolhatta az általa készített krémesen jeges alkotásokat. Ez az élmény pedig nemcsak az ötlet csíráját adta egy budapesti fagyizóhoz, hanem a recepteket is, ugyanis azokat Fabio alakította ki, akárcsak a szicíliai eredetű jeges desszertét, a granitáét. Az olasz hagyományokra épülő nyalánkságok igazi krémes, sűrű állagú csodák, melyek mellé a fagylaltozóban itáliai desszerteket és kávét is fogyaszthatunk.

1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. | Facebook | Instagram

Itt sütizz: Cova Budapest

Az ezerarcú Olaszországból Milánó világhírű divatnegyedének elegáns miliőjét idézi meg a fővárosban a Cova Budapest. Bár az itthoni egység igencsak fiatal, maga a Cova már több mint 200 éves, ugyanis az olasz cukrászati hagyományokat képviselő helyet még 1817-ben, Napóleon egyik katonája, Antonio Cova alapította Milánóban. Azóta már szerte a világon, 35 országban van jelen, és kényezteti édes ízeivel a hozzájuk betérőket. Természetesen, szeretett városunkba is elhozta a hamisíthatatlan tiramisuját, a 200 éves recept alapján készült panettonéját, ám a gasztropalettája nem áll meg a süteményeknél. Reggeltől estig kínálja a felejthetetlen ízélményeket a Matild Palota fényűző falai között.

1056 Budapest, Váci utca 36. (Matild Palace) | Facebook | Instagram

Itt focacciázz: Scusi Focacceria

Bár hőn szeretett csizmás országunk koronázatlan street food királya a pizza, vétek lenne a feledés homályában veszni hagyni a szintén közkedvelt focacciát. A Scusiban olasz recept alapján készítik a focacciát, melynek tésztája helyben, frissen sül levegősre, majd a belevalót nem sajnálva, szendvicsként tálalják. E firenzei ihletésű alkotások között a mortadella-gorgonzolás a sztár, de hummuszosat vagy éppen prosciutto-pesztósat is találhatunk a kínálatban, ami itt nem ér véget. Hiszen a Scusi mindenestül dobja ránk az olasz street food-élményt: olasz sörökkel, Aperol Spritz-cel, Negronival, kávéval, tiramisuval, pesztóval és pisztáciakrémmel aranyozza be az itt töltött időnket.

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 11. | Weboldal | Facebook

Itt vásárolj: DICA! Dispensa & Cantina

Bár első pillantásra delikátesznek tűnik a DICA!, Sofia és Antonio egy olyan üde színfoltot hozott létre a Klauzál téren, ahol minden olasznak nagyot dobbanhat a szíve. Az olasz házaspár az irodai élet viszontagságainak fordítottak hátat, hogy új életet kezdjenek Budapesten, a legnagyobb örömünkre pedig a vendéglátás felé vették az irányt. A DICA!-ban autentikus olasz termékekkel örvendeztetik meg a mediterrán ízek rajongóit, de a Sofia által készített házi édességekkel, naponta változó ebédkínálattal, felvágottakkal, sajtokkal, focacciával, olasz kávéval és még Aperol Spritz-cel is várnak bennünket. Az egyszerű, de nagyszerű elvét követve pedig az igazi, olasz konyhát idézik meg tésztás, halas fogásaikkal, miközben az itáliai vendégszeretetet is megmutatják kis hazánknak.

1072 Budapest, Klauzál tér 15. | Weboldal | Facebook

Itt pizzázz: Forni di Napoli

Igazi, régi motorosként ismerhetjük már fővárosunkban a napsütötte Nápolyt megidéző Fordi di Napoli-t, mely a Szent István körúton és a Bazilikánál invitál minket felejthetetlen gasztrokalandra. Magas, buborékos szél öleli körül a leheletkönnyű tésztakorongokat, ahol a feltéteken sem spórolnak, miközben eredetvédett, olasz alapanyagokból dolgoznak, és a tökéletességig kísérleteznek a pizzatésztákkal. Ezután nem ad csodálkozásra okot, hogy Európa- és világbajnok pizzát is kóstolhatunk náluk: Maradona alkotásukat friss ricotta, fior di latte, főtt sonka, pancetta, dió, szicíliai narancslekvár, rukkola, bazsalikom és szarvasgombakrém teszi különlegessé.

1055 Budapest, Szent István körút 7-9. | 1051 Budapest, Október 6. utca 19. | Weboldal | Facebook

Itt tésztázz: Porcellino

Az autentikus olasz konyha varázsa a lassan 20 éves Porcellinóban nyer igazán értelmet: frissen készített tésztaköltemények, ősi receptek, az olasz régió borai, fatüzelésű kemence biztosítja, hogy az étterem minden négyzetcentimétere a római tavernák hangulatát idézze fel bennünk. Ételeikben ott van a szenvedélynek, a szakértelemnek és a hagyományok tiszteletének titkos fűszere, így kínálva tányéron a mediterrán ízek legjobbjait. Tésztakülönlegességeik között pedig oly nagyszerű párosításokat találhatunk, mint a körtés-szarvasgombás fricelli vagy éppen a paradicsomos gnocchi burrata sajttal, pármai sonka chips-szel, sült bazsalikommal és liofilizált olajbogyóval.

1024 Budapest, Ady Endre utca 19. | Weboldal | Facebook

Itt vacsorázz: Fausto’s

Bár a Fausto’s letisztult, modern enteriőrje első pillantásra a skandináv országokat idézi fel lelki szemeink előtt, az ízlelőbimbóink már az első falatnál megsúgják nekünk, hogy ezek bizony Olaszországból kiragadott ínyencségek. A Fausto’s éttermet több mint 30 éve Fausto Di Vora olasz séf nyitotta meg, a rendszerváltás utáni egyik első fine dining gasztropontként a fővárosban. Bár sok minden változott, a hitvallásuk maradt, és azóta sem ültek fel a trendeknek. A legfontosabbnak a minőséget, a hibátlan alapanyagokat és az olyan kiválóan karakteres ételeket tartják, melyek harmonikus ízvilágukkal vesznek le a lábukról minden vendéget.

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 77. | Weboldal | Facebook

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