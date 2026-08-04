Újdonságok a Balatonnál: 6 izgalmas gasztrohely és látnivaló, amit idén nyáron még fel kell fedezned

Bár hivatalosan is ráfordultunk a nyár utolsó hónapjára, aggodalomra semmi ok: bőven akadnak még felfedezni való újdonságok a Balatonnál! Az alábbiak közül bármelyik jó választás, ha emlékezetes ízekkel, programokkal koronáznátok meg a 2026-os szezon élményeinek sorát.

Freddie Mercury-szobor Balatonszemesen

Balatonszemes idén nyáron hivatalosan is a Queen-rajongók bakancslistás úti célja lett, hiszen Freddie Mercury-szobrot avattak július végén a magyar tenger déli partján fekvő településen. A legendás frontember mellszobrát Kocsis András Sándor bronzból készítette el, és igazi ritkaságszámba megy, hiszen a világon mindössze három település büszkélkedhet köztéri Freddie-szoborral, a szemesit is beleértve. Az emlékmű a Zenepavilonnál tekinthető meg, és a 33. Queen Fesztivál során hullt le róla a lepel.

Part és Pedál

Az olasz konyha szerelmesei végre-valahára focacciát is falatozhatnak, ha Balatonfenyvesen járnak. A Part és Pedálnál minden nap frissen, helyben, hosszú kelesztéssel készítik a péksüteményt, melyet először meglocsolnak olívaolajjal, majd megtöltenek mindenféle földi jóval: mortadellával, stracciatellával, házi pesztóval, szalámival és egyéb ínyencségekkel, hogy egyszerre legyen laktató, mégis könnyed. Az édesszájúak akár desszertként, almás-fahéjasan is kérhetik – bármelyiket is válasszátok, egy Aperol Spritz egészen biztosan jó választás lesz mellé! Heti ajánlatuk mindig tartogat izgalmakat, ráadásul szuper közösségi eseményeket, kvízesteket, futóklubot is szerveznek.

8646 Balatonfenyves, Kölcsey Ferenc utca 2. | Facebook

MÚÚ Fagyibár & Specialty Coffee

Fonyódliget már egy ideje kötelező gasztromegálló a déli parton, ez pedig idén nyáron újra bebizonyosodott: itt lelt otthonra a MÚÚ, a Balaton egyik legkülönlegesebb fagyizója. Náluk minden egyes gombóc friss, magyar tarka tejjel, adalékanyagoktól mentesen készül, krémesen, tisztán, pont, ahogy azt kell. Bőven van miből választani, ám a minőséget a mennyiség oltárán nem hajlandóak feláldozni: a pult egyik sztárja a balatonboglári mogyoró, a másik nagy kedvenc, az erdei fenyő pedig még az itallapon is helyt kapott. Nem mehetünk el szó nélkül a remek kávé és a fagyibár kialakítása mellett sem, melynek minden szeglete letisztult, mégis roppant látványos lett.

8640 Fonyód, Thököly utca 98. | Facebook

P•INTER ART HANGAR

Új, pezsgő kulturális pont született idén nyáron a Balaton-felvidéken, mely több mint 1000 négyzetméteren, kortárs alkotásokkal ejti ámulatba a műkedvelőket. A Pintér Galéria és Aukciósház kiállítótere a gyulakeszi Csigó Malomban került kialakításra, és a tárlaton túl művészeti vásárként is funkcionál. Itt minden a mai magyar művészet sokszínűségét és a nyarat ünnepli: az ipari hangulatú térben olyan kortárs alkotások sorakoznak, melyek az évszak hangulatát, a balatoni tájat idézik meg. Akár műgyűjtők, akár lelkes érdeklődők vagytok, ha a Balaton-felvidéken jártok, mindenképp nézzetek be a P•INTER ART HANGAR-ba!

8286 Gyulakeszi, Kossuth utca 109. | Facebook

Csíkos Hattyú

Tihany imádott szabadstrandjánál, a Gödrösi strandnál igazi gasztrokincsre lelhettek: a Csíkos Hattyú parti bisztrója már röviddel a nyitás után igazi törzshellyé avanzsált és friss, finom rántott ételekkel lopta be magát a strandolók szívébe. A ropogós bunda alatt hol borjú, hol fogas, hol zöldség lapul – a vendégek nagy kedvence pedig nem más, mint az egészben rántott csirke. A köreteket sem aprózták el: az örök kedvenc sült krumplin kívül akár coleslaw-t, loaded friest, krumplisalátát, tzatzikit is kérhettek. A jó hangulat és a balatoni panoráma már tényleg csak hab a tortán!

8237 Tihany, Gödrösi szabadstrand | Facebook

Territórium

Új fejezetet nyitott a Territórium, és Ságvár helyett idén nyáron immár a déli part fővárosában nyitotta meg kapuit. Habár a helyszín új, a lényeg nem változott: továbbra is szívvel-lélekkel, nagy adag szenvedéllyel készítik házi tésztáikat és burgereiket. Szarvasgombás tagliatelle, mézes csirkés burger, ropogós Alfredo, sajtburger amerikai-módra, csípős ravioli… Csak győzzetek választani! Az ikonikus fogásokon kívül bazsalikomos paradicsomlevest, rák tacot, és még BBQ csirkeszárnyakat is kérhettek, az itallap pedig tele van jéghideg frissítőkkel. Feltétlenül hagyjatok helyet az almás morzsasütinek!

8600 Siófok, Szűcs utca 5. | Facebook

Egy percet sem fogtok unatkozni augusztusban a Balatonnál: