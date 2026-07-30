60+ fantasztikus program és kihagyhatatlan fesztivál augusztusban a Balatonnál

Igazi programdömpinggel készül a Balaton északi és déli partja idén augusztusra, a nyár utolsó hónapjára. Szerezzetek felejthetetlen élményeket fantasztikus koncerteken, sport- és gasztroeseményeken, fesztiválokon és töltődjetek fel a közelgő őszre!

Várudvar Mozi // Szigliget (egész hónapban)

A nyár folyamán szabadtéri mozivá alakul a Szigligeti Várudvar. A Balaton-felvidék egyik legszebb panorámájú helyszínén augusztusban 9 magyar és nemzetközi dokumentumfilm, játékfilm és animáció várja a filmrajongókat, néhány vetítést pedig közönségtalálkozó is követ az alkotókkal. Ha egy különleges mozizós estére vágytok, ezt a programot érdemes felírni a nyári bakancslistára.

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Augusztus a Siófoki Plázson (egész hónapban)

A Plázs augusztusban is a Balaton egyik legpezsgőbb koncert- és bulihelyszíne: a hónap során többek között Majka, az Edda, Rúzsa Magdi és a Gipsy Kings is színpadra lép, miközben a népszerű Metzker & Friends bulik sem maradnak el. Ha a balatoni nyaralást felejthetetlen esti programokkal dobnátok fel, érdemes átböngészni az augusztusi kínálatot.

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Zenés estek a Sabar Borházban // Káptalantóti (egész hónapban)

Augusztusban is egymást érik a különleges zenei estek a Sabar Borház teraszán: jazz, blues, akusztikus koncertek és szüretindító buli gondoskodik a hangulatról, mindezt remek borok társaságában. Párosítsátok a Balaton-felvidék csodás panorámáját minőségi borokkal és élő zenével!

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Augusztus a Thália Nyárikertben // Salföld (egész hónapban)

A budapesti Thália Színház idén nyáron is átteszi székhelyét a Káli-medencébe, hogy a színház varázsával fűszerezze a nyárestéket. Immár hagyomány, hogy a salföldi Káli Fecske Étterem és Kulturális Központ ad otthont a Thália Nyárikertnek: repertoárjában szombatonként ezúttal is közönségkedvenc színdarabok, kihagyhatatlan koncertek, vasárnaponként pedig bájos gyerekelőadások szerepelnek.

Ha a részletekre is kíváncsiak vagytok:

Szigeti Kertmozi // Révfülöp (egész hónapban)

A Szigeti Strandnál estéről estére élettel telik meg a mozivászon előtti tér, és a filmek szerelmesei a csillagok alatt ejtőzve, otthonos hangulatban élvezhetik a legnagyobb kasszasikereket. A révfülöpi Szigeti Kertmozi ezúttal is csupa újdonságot tűzött műsorra: Toy Story 5, Birkakrimi, Michael, Az ördög Pradát visel 2. és még sok más film csábít augusztus végéig, 21 órától a Balaton-partra.

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Koncertek a veszprémi Gyárkertben (egész hónapban)

Szintén felejthetetlenné teszi a balatoni nyárestéket a veszprémi Gyárkert, ami idén is bebizonyítja, hogy a legjobb bulik nem kizárólag a fővároshoz köthetők. Az 5000 fős szabadtéri koncerthelyszínen augusztusban is nagyszabású koncertekkel és bulikkal várják a nyaralókat, olyan fellépőket vonultatva fel, mint a Valmar, ByeAlex, Dzsúdló és Majka.

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Koncertek a balatonakarattyai Peter’s Teraszon (egész hónapban)

A balatoni nyár augusztusban is tovább dübörög a Peter’s Teraszon: hangulatos szabadtéri koncertek és hazai kedvencek várnak a tópart egyik leglazább helyszínén. Csípjétek el többek között a Budapest Bár, Co Lee, Apostol és a Honeybeast koncertjeit, és élvezzétek a balatoni estéket zenével, jó társasággal és felejthetetlen pillanatokkal.

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A Panoráma Teátrum előadásai Balatonberényben (egész hónapban)

A balatonberényi Panoráma Teátrum augusztusban is színes repertoárral várja a színházkedvelőket. A hónap során többek között A (be)képzelt beteg, a Casanova (A nyuszi illata), a Mintapinty, A költészet (n)apja, a Fekete-fehér és a 70-kedő Besenyő is műsorra kerül.

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Családi szombatok a káptalantóti Liliom-Gasztrokertben (szombatonként)

A káptalantóti Liliomkert augusztusi szombatokon is várja a családokat gasztronómiai élményekkel, kézműves portékákkal és változatos programokkal. Kreatív workshopok, gyerekszínház, kelta népzenei koncert, valamint finom falatok és helyi ízek teszik teljessé a balatoni piacozást.

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Nyári Rakonczai estek // Balatonfüred (minden vasárnap)

A nyári estékhez tökéletesen illő, romantikus zenei élménnyel vár a Rakonczai Piano est a Karolina Kávéház teraszán. A népszerű zongorista kedvenc dallamaival tölti meg a hangulatos helyszínt, ahol finom falatok és egy pohár ital mellett élvezhetitek a különleges szabadtéri koncert varázsát.

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Budai House Clique – Öböl Piknik // Balatonfüred (2026. augusztus 1.)

Ha egy igazán ütős balatoni bulit keresel augusztus első hétvégéjére, a Budai House Clique Öböl Piknikje kihagyhatatlan programnak ígérkezik. Balatonfüred egyik legjobb open-air helyszínén, prémium italokkal és nyári fesztiválhangulattal vár egy felejthetetlen este.

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Secret Garden // Festetics-kastély, Keszthely (2026. augusztus 1.)

Augusztus 1-jén a sorozat negyedik bulijára invitál benneteket a Be Massive Horizon és NÖF közös eseménye. A Secret Garden azzal a céllal jött létre, hogy egy exkluzív hangulatú, zártkörű esemény résztvevőjeként éld át a Horizon-élményt, ezúttal a keszthelyi Festetics-kastély kertjében.

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40. Halász Emléknapok // Vonyarcvashegy (2026. augusztus 1-2.)

A balatoni halászat és halászok hagyományai előtt tiszteleg a 40. Halász Emléknapok Vonyarcvashegyen augusztus első hétvégéjén. A Lidó strandon és a Szent Mihály-dombon látványhalászat, utcazenészek, művészeti programok, komolyzenei koncertek és ünnepi megemlékezések idézik fel az 1729 telén történt legendás esemény emlékét.

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Álomgyár raklapvásár // Siófok (2026. augusztus 2.)

Kihagyhatatlan program érkezik augusztus 2-án Siófokra. Közel 10 ezer kötet közül válogathattok a Álomgyár raklapvásárán óriási kedvezményekkel. A kínálatban az Álomgyár Kiadó és más kiadók sikerkönyvei, valamint szépséghibás példányok is helyet kapnak.

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Anconai szerelmesek // Siófok (2026. augusztus 3.)

Az Anconai szerelmesek örökzöld slágerekkel, humorral és félreértésekkel teli története augusztus 3-án érkezik a siófoki Kálmán Imre Szabadtéri Színpadra. A népszerű zenés komédia kiemelkedő magyar színészekkel és hamisítatlan olasz életérzéssel ígér felhőtlen nyáresti kikapcsolódást a Balaton partján.

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AUER Fesztivál // Veszprém (2026. augusztus 3-9.)

Veszprém nyári dallamai idén is felcsendülnek az Auer Fesztiválon augusztus 3. és 9. között. Világszínvonalú előadók, különleges helyszínek és felejthetetlen koncertélmények találkoznak egy helyen. Ha egy elegáns, mégis inspiráló kulturális programra vágytok, augusztusban érdemes a klasszikus zene ünnepéhez csatlakoznotok!

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A Szépség és a Szörnyeteg – kertmozi // Alsóörs (2026. augusztus 5.)

A nyári esték egyik legromantikusabb programja újra leköltözik Alsóörsre: a kertmozi a csillagos ég alatt várja a filmrajongókat augusztus 5-én. Ezúttal a mesebeli A Szépség és a Szörnyeteg története elevenedik meg a szabadtéri vásznon, ahol a friss popcorn illata, a nyári levegő és az örök klasszikusok varázsa teszi teljessé az élményt.

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BotanicArt – Oázis: Augusztus // Művészetek Háza, Veszprém (2026. augusztus 5., 12., 19., 26.)

Gasztrokulturális utazásokkal vár a BotanicArt augusztusi programsorozata augusztusban. A különleges ízutazásokon a Havas Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó római legendáktól és ízektől kezdve a világ lecsóváltozatain át a kenyér sokszínű történetéig számos kultúrába belekóstolhattok. A hónap zárásaként Norvégia tájai és gasztronómiai hagyományai elevenednek meg Oslótól Bergenig, fotókkal, történetekkel és skandináv ízekkel kiegészítve.

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Vezetett esti túra a salföldi pálos kolostorromhoz (2026. augusztus 6.)

A salföldi pálos kolostorrom története és a környék természeti kincsei elevenednek meg augusztus 6-án. Megismerhetitek a pálos rend múltját, Remete Szent Pál történetét, valamint az Örsi-hegy különleges értékeit is ezen a szakvezetett túrán. A könnyű, 6 kilométeres kirándulás Ábrahámhegyről indul, és 3,5 óra alatt vezet el a festői romokhoz, mindössze 100 méter szintemelkedéssel.

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PikNik Mozi: Bohém rapszódia // Balatonkenese (2026. augusztus 6.)

A balatonkenesei PikNik Moziban a csillagos ég alatt, egy hatalmas vászon előtt nézhetitek újra a Queen legendás történetét feldolgozó Bohém rapszódiát augusztus 6-án. Hozzatok magatokkal plédet, pakoljátok teli a piknikkosarat, és élvezzétek a szabadtéri mozizás különleges hangulatát!

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14. Paloznaki Jazzpiknik (2026. augusztus 6-8.)

A Balaton-felvidék egyik legkedveltebb nyári fesztiválja idén is visszatér: a Paloznaki Jazzpiknik három napon át tölti meg zenével a szőlőhegyet. Augusztus 6. és 8. között jazz, funk, soul és könnyed nyári dallamok, hazai és világsztárok, illetve borospoharakkal piknikezés vár mindenkit Paloznakon.

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Altér Feszt // Gyenesdiás (2026. augusztus 6-9.)

Négy napon át zenével, nyári hangulattal és ingyenes koncertekkel vár az Altér Feszt Gyenesdiáson. Augusztus 6. és 9. között a színpadon olyan előadók váltják egymást, mint Péterfy Bori & Love Band, az Anima Sound System és Mehringer, az esték hangulatáról pedig DJ-szettek is gondoskodnak. A Balaton-parti fesztivál valódi nyárbúcsúztató élményt ígér minden korosztálynak.

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Akusztikus gitárestek a Zelna teraszán // Balatonfüred (2026. augusztus 6., 13., 27.)

Balatonfüred egyik legszebb teraszán a nyári esték tökéletes kísérője a finom bor, a szezonális fogások és a lágy akusztikus gitárzene. A Zelna Bisztró teraszán Petschovsky Mátyás muzsikája három alkalommal teremti meg a hangulatos háttérzenét egy ráérős, beszélgetős estéhez.

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II. Szürkebarát Párbaj // Badacsonytördemic (2026. augusztus 7.)

A II. Szürkebarát Párbajon augusztus 7-én 28 borászat mutatja be a népszerű fajtából készült borainak sokszínűségét Badacsonytördemicen. A sétáló kóstolón badacsonyi, hazai és határon túli pincészetek Szürkebarátait fedezhetitek fel, az estét pedig előadások, orgonakoncert és kulturális programok egészítik ki.

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Frenk a Bánya Kertben (2026. augusztus 7.)

Augusztus 7-én Frenk érkezik a salföldi Bánya Kert színpadára. A több mint két évtizede aktív előadó zenéjében a rock, a pop, a funk, a jazz és a sanzon elemei találkoznak, így minden koncertje egyedi élményt kínál. A Hiperkarma egykori tagja és a Budapest Bár állandó énekese este 21 órakor lép színpadra egy hangulatos nyári koncerten a Káli-medence szívében.

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KultTér: Szinetár Dóra és Hámori Ildikó zenés estje // Siófok (2026. augusztus 7.)

Meghitt, zenés estére vár augusztus 7-én a siófoki KultTér. Szinetár Dóra és édesanyja, Hámori Ildikó először állnak együtt színpadra személyes történetekkel. A dalok, versek és prózai részletek az anyaság, a család és az élet legfontosabb pillanatait idézik meg, mélységgel és humorral egyaránt.

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RockBalaton Fesztivál // Fonyód (2026. augusztus 7-9.)

Augusztus 7. és 9. között ismét Fonyód ad otthont a RockBalaton Fesztiválnak. Három napon át a hazai rockzene ikonikus együttesei és meghatározó előadói lépnek színpadra. A Balaton-parti helyszínen a koncertek mellett kemping, gasztronómiai kínálat és igazi fesztiválhangulat várja a rockzene rajongóit.

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Almádi Borfesztivál // Balatonalmádi (2026. augusztus 7-23.)

Balatonalmádi egyik legnépszerűbb nyári eseménye idén is megtölti élettel a Platán korzót augusztusban. A Borfesztiválon helyi borok, gasztronómiai finomságok, koncertek és balatoni hangulat várnak két héten át, augusztus 7. és 23. között.

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My Balaton – kollekció debütálás // Apátsági Rege Cukrászda, Tihany (2026. augusztus 8.)

Balatoni hangulat, divat és művészet találkozik augusztus 8-án a tihanyi Apátsági Rege Cukrászda teraszán, ahol egy egész napos pop-up vásáron debütál a HA × Orovica: My Balaton kollekció. A limitált HA táskákon és az Orovica ruháin Hodlik Anna Balaton ihlette akvarelljei kelnek életre, így a kollekció viselhető formában idézi meg a tó ikonikus tájait.

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Centrál Nyár a Szigligeti Várudvarban (2026. augusztus 8-22.)

A Centrál Nyár idén is beköltözik a Szigligeti Várudvarba, ahol a szabadtéri színpadon a Centrál Színház két népszerű vígjátéka várja a közönséget. Augusztus 8-án mutatják be Neil Simon Furcsa pár című Tony-díjas klasszikusát Alföldi Róbert és Stohl András főszereplésével. Augusztus 17. és 22. között pedig Woody Allen legújabb vígjátéka, a Tiszta őrület lesz műsoron Hevér Gábor, Parti Nóra, Martinovics Dorina, Szabó Kimmel Tamás és Balla Eszter főszereplésével. A balatoni naplementéket nevetéssel és kiváló színházi élményekkel koronázhatjátok meg a festői várudvarban.

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Bogyó és Babóca: Az évszakok – interaktív bábjáték // Balatonfüred (2026. augusztus 9.)

A legkisebbek kedvenc mesehősei, Bogyó és Babóca ezúttal a színpadon kelnek életre egy varázslatos, zenés bábjáték keretében. Az interaktív előadáson a gyerekek is részesei lehetnek az évszakok körforgását helyreállító kalandnak Balatonfüreden, augusztus 9-én.

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Örömtánc a Rózsakertben // Siófok (2026. augusztus 12.)

A nyári estékhez idén is hozzátartozik az Örömtánc a siófoki Rózsakertben. Augusztus 12-én bárki csatlakozhat a közös salsához és zumbához, tánctudás nélkül is. Ha szívesen kapcsolódnál ki a szabadban, zenére és jó társaságban, akkor 18 órától irány a Rózsakert!

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Lengyel Johanna & Saya Noé koncert // Festetics-kastély, Keszthely (2026. augusztus 13.)

Két külön hangzás, két egyedi univerzum: egy este, ahol az intimitás és az elektronikus sodrás találkozik. Augusztus 13-án, Keszthelyen Lengyel Johanna előadásában a finom érzelmek és az erőteljes jelenlét különleges egyensúlyban fonódnak majd össze. Ezek után Saya Noé zenéjében az elektronika, a triphop és a downtempo finoman építkező rétegei találkoznak érzékeny, mégis karakteres vokálokkal.

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Nyári Margó // Bánya Kert, Salföld (2026. augusztus 13-15.)

A Nyári Margó Irodalmi Fesztivál idén is a Káli-medence szívébe, Salföldre költözik, ahol irodalom, zene és nyári kikapcsolódás találkozik egymással. Augusztus 13. és 15. között a fesztivál vendégei között ott lesz többek között Lovasi András, az Anima Sound System, valamint Tompa Andrea és Kemény Zsófi is. Beszélgetések, koncertek, piknik és különleges programok várják a látogatókat egy hangulatos, természetközeli nyári hétvégén, ahol a könyvek és a borok mellett a jó társaságé a főszerep.

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Festetics-kastély éjjel-nappal // Keszthely (2026. augusztus 13-16.)

Fedezzétek fel a keszthelyi Festetics-kastély titkait egészen új szemszögből! Ezen a különleges eseményen augusztus 13. és 16. között nappali és esti élményekkel, rendhagyó programokkal, valamint varázslatos hangulattal várja a kastély a látogatókat.

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Filmio Moziklub // Balatonfenyves (2026. augusztus 13., 28.)

Csillagos ég, szabadtéri vetítés és hamisítatlan nyáresti hangulat vár a Filmio Moziklub ingyenes kertmozijában. Augusztusban két alkalommal is, a 13-án és 28-án megvalósuló esemény is remek alkalom arra, hogy egy jó filmet élvezzetek a szabadban Balatonfenyvesen.

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Kastélyok gyertyafényben // Festetics-kastély, Dég (2026. augusztus 14.)

A nyár egyik legkülönlegesebb estéje augusztus 14-én érkezik, amikor a Kastélyok gyertyafényben koncertsorozat részeként Vivaldi Négy évszak című műve csendül fel több ezer gyertya kíséretében. Egy este, amely ötvözi a mediterrán világ szenvedélyét, az olasz és spanyol tengerpartok lágy hullámainak lüktetését, Buenos Aires forró éjszakáinak pezsgését, és a barokk mesteri eleganciáját a dégi Festetics-kastélyban.

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Mozart – Castle Edition // Festetics-kastély, Keszthely (2026. augusztus 14.)

Rákász Gergely különleges Mozart – Castle Edition koncertje repíti vissza a látogatókat a zene aranykorába, ahol a klasszikus dallamok reneszánsz hangulattal és izgalmas történelmi utalásokkal fonódnak össze.

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Bor és Kenyér Ünnepe a siófoki hajóállomáson (2026. augusztus 14-22.)

A siófoki Bor és Kenyér Ünnepe a Balaton-parti nyár egyik legízletesebb eseménye. Minőségi borok, frissen sült kenyerek és a helyi gasztronómiai különlegességek aranyozzák be az új kenyér ünnepét augusztus 14. és 22. között. A kulturális programokkal és esti koncertekkel színesített fesztivál remek alkalom arra, hogy méltóképpen ünnepeljük a nyár utolsó napjait.

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Ha megállnátok még valahol egy finom falatra:

Pál utcai fiúk a Pannon Várszínház előadásában // Alsóörs (2026. augusztus 15.)

A Pannon Várszínház előadásában A Pál utcai fiúk története ezúttal különleges szabadtéri környezetben elevenedik meg augusztus 15-én. A naplemente fényei, az esti égbolt és az ikonikus történet találkozása felejthetetlen nyári színházi élményt ígér, ahol a barátság, a hősiesség és a közösség ereje új megvilágításba kerül.

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Áron András koncert // Festetics-kastély, Keszthely (2026. augusztus 15.)

Különleges zenei utazásra invitál a Festetics-kastély parkja augusztus 15-én, ahol Áron András lép színpadra. A sokak által Apey néven ismert előadó a hazai könnyűzenei színtér egyik legőszintébb hangja: dalai intimek, nyersek és mélyen emberiek. Az este nem csupán koncert, hanem bensőséges élmény, ahol a kastély atmoszférája és az előadás együtt egy maradandó estét ígér.

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Városháza Sunset // Balatonalmádi (2026. augusztus 15.)

Balatonalmádi egyik legkülönlegesebb nyári estéje visszatér: a Városháza falai ezúttal is fényekkel, vetítésekkel és lüktető ütemekkel kelnek életre. A FLOW partysorozat augusztus 15-én melodic, deep és progressive house dallamokkal, különleges vizuális élménnyel és balatoni naplementével vár.

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Bolhapiac Balatonszemesen a Platán parkban (2026. augusztus 15.)

Kincsvadászok és a vásári hangulat kedvelői, figyelem: 2026-ban is visszatér a balatonszemesi bolhapiac a Platán parkba. Augusztus 15-én a családias hangulatú eseményen régiségek, különleges tárgyak, könyvek, játékok és megannyi izgalmas portéka között böngészhettek.

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Zorán koncert // Balatonfüred (2026. augusztus 17.)

Zorán idén is különleges zenei utazásra hívja közönségét Balatonfüreden augusztus 17-én. A legendás előadóművész örökzöld slágerekkel és ritkán hallható zenei csemegékkel érkezik a Kongresszusi Központ színpadára. A felejthetetlen hangulatú koncertből ezúttal két alkalommal is választhatnak a rajongók, így a nyár egyik kihagyhatatlan kulturális programja garantált.

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Nyárbúcsúztató koncertek Keszthelyen (2026. augusztus 17-19.)

Méltó módon búcsúzhattok a nyártól Keszthelyen, ahol augusztusban három estén át a hazai könnyűzenei élet népszerű előadói gondoskodnak a fesztiválhangulatról. Augusztus 17. és 19. között a Keszthely Városi Sporttelepen színpadra lép Horváth Tamás, Majka, majd Beton.Hofi is. Ha egy utolsó nagy balatoni bulival koronáznátok meg a nyarat, ezt a háromnapos koncertsorozatot érdemes felírni a naptárba.

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Csopak Napok (2026. augusztus 17-20.)

Négy napon át pezseg a Balaton-part Csopakon: a Csopak Napokon, koncertek, kézműves vásár, gasztronómiai élmények és családi programok gondoskodnak a nyári kikapcsolódásról. A változatos fellépők között minden korosztály megtalálja a kedvencét, az ünnepi zárónapot pedig látványos tűzijáték koronázza meg.

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Strand Fesztivál // Zamárdi (2026. augusztus 19-22.)

Négy napon át ismét a zamárdi szabadstrand lesz a nyár egyik legnagyobb fesztiválközpontja. Augusztus 19. és 22. között visszatér a STRAND, ahol a zenei élet legnépszerűbb előadói és naplementés fesztiválpillanatok várják a bulizókat.

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Boglári Szüreti Fesztivál // Balatonboglár (2026. augusztus 19-23.)

A Balaton egyik legnagyobb nyárvégi ünnepe idén is visszatér: a Boglári Szüreti Fesztivál öt napon át tölti meg élettel Balatonboglárt. Borok, koncertek, gasztronómiai élmények, kézműves vásár, családi programok és balatoni panoráma várja a látogatókat az ország egyik legrégebbi szüreti fesztiválján.

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Fürtöcske Éjjel-Nappal // Balatonederics (2026. augusztus 20.)

A Fürtöcske Éjjel–Nappal sporteseményen futva, túrázva vagy kerékpárral is felfedezhetitek a Balaton-felvidék legszebb tájait a nemzeti ünnepünk napján. A Balatonedericsről induló programon 10 kilométeres terepfutás, 5, 12 és 26 kilométeres vezetett túrák, valamint egy 42 kilométeres kerékpáros táv közül választhattok. A panorámás útvonalak teljesítőit egyedi Fürtöcske-érem várja, így a közös élmény mellett egy emlékkel is gazdagabban térhettek haza.

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Bor- és Csemegeszőlő Fesztivál // Vonyarcvashegy (2026. augusztus 20-22.)

A nyár ízeit ünnepli a Bor- és Csemegeszőlő Fesztivál augusztus 20. és 22. között. A zalai borászatok legjobb tételei, helyi finomságok és vásári hangulat vár titeket Vonyarcvashegyen. A fesztiválon a borkóstolók mellett csemegeszőlő- és kirakodóvásár is színesíti a programot, így a gasztronómia és a kézműves portékák kedvelői egyaránt találnak kedvükre valót.

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Nagyboldogasszony és István-napi vásár // Zamárdi (2026. augusztus 20-23.)

Augusztus 20. és 23. között érdemes ellátogatnotok a zamárdi Déliparti Piacra. Helyi termelők, kézművesek és árusok különleges portékái, valamint ínycsiklandó finomságai várják a látogatókat. A barátságos hangulat és a minőségi, helyi termékek biztosítják, hogy a piacozás ezúttal valódi balatoni élménnyé váljon.

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ShredFest // Eplény (2026. augusztus 20-23.)

Augusztus 20. és 23. között a Síaréna Bike Park ad otthont a nyár egyik legnagyobb bringás eseményének, ahol versenyek, BigAirBag, jam sessionök, esti futamok és rengeteg kerékpáros élmény vár. A hosszú hétvége csúcspontja a DH versenynap lesz, de a szabadedzések, a grillvacsorák és a látványos programok miatt a teljes hétvége kihagyhatatlan találkozó az exrémsport szerelmeseinek.

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Tihanyi Szabadtéri Játékok: A Padlás (2026. augusztus 21.)

A magyar musicalirodalom egyik legkedveltebb darabja, A Padlás érkezik Tihanyba a Veres 1 Színház előadásában. Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter klasszikusa egy különleges világba kalauzol, ahol egy titokzatos padlástérben emberek, szellemek és mesebeli karakterek találkoznak. A kilenc és kilencvenkilenc év közöttieknek szóló, humorral és megható pillanatokkal teli félig mese, félig musical felejthetetlen nyári színházi élményt ígér.

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BEST OF HUNGÁRIA koncert // Balatonfüred (2026. augusztus 21.)

Pörgős rock’n’roll, ikonikus slágerek és hamisítatlan retró életérzés vár a BEST OF HUNGÁRIA koncerten. A legendás zenekar legnagyobb dalai Balatonfüreden csendülnek fel újra augusztus 21-én. A zenei időutazáshoz olyan meghatározó előadók csatlakoznak, mint Novai Gábor, Zsoldos Gábor és Marót Viki – egy este, ahol garantált a tánc, a nosztalgia és a jókedv.

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Nyár végi túra a Szent György-hegyen (2026. augusztus 23.)

A népszerű Szent György-hegy ezúttal új útvonalon várja a túrázókat augusztus 23-án: a hegyet Raposka felől hódíthatjátok meg. A közepes nehézségű, 7 kilométeres túra során érintitek többek között a „Jégbarlangot”, a Kaán Károly turistaházat, a híres bazaltorgonákat és a hegytetőt is. A mintegy 3,5 órás kirándulás 240 méter szintemelkedéssel igazi balatoni panorámás élményt kínál a természet szerelmeseinek.

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Tábor Fesztivál // Alsóörs (2026. augusztus 26-29.)

A nyár utolsó nagy balatoni bulijára készülsz? A TÁBOR Fesztivál Alsóörsön négy napon át hozza a hamisítatlan rockos életérzést, stranddal, sörrel, napsütéssel és több tucat hazai és külföldi fellépővel. A Balaton-parti fesztiválon a keményebb riffek, a közös éneklések és a felejthetetlen nyári pillanatok garantálják a búcsút a szezontól.

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VII. Boglart // Balatonboglár (2026. augusztus 26-30.)

A Boglart több mint egy fesztivál: augusztus utolsó napjain különleges élmény vár Balatonbogláron. Nappal népzenei kurzusok és workshopok várják az érdeklődőket, este pedig koncertek és hajnalig tartó táncház veszi át a főszerepet. Kihagyhatatlan program, ha közelről is megismernétek a Kárpát-medence népzenei hagyományait egy pezsgő közösség részeként.

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Veszprém-Balaton Filmpiknik // Veszprém és Balatonfüred (2026. augusztus 27-29.)

Veszprémben és Balatonfüreden megújult filmes esemény várja a lelkes nézőket és a filmeseket augusztus 27. és 29. között. Könnyed és tartalmas kikapcsolódás keretében a legjobb magyar filmekkel találkozhattok. Mintegy hatvan filmmel várják a közönséget, lehetőség lesz újranézni az elmúlt év legjobbjait, de premierek is várhatók. A vetítéseken kívül közönségtalálkozókra, koncertekre, gyerekprogramokra és kerekasztal-beszélgetésekre is számíthattok.

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Sanzonok Szárnyán // Agóra, Veszprém (2026. augusztus 28.)

Francia sanzonokkal búcsúztathatjátok a nyarat Veszprémben, ahol francia dallamok töltik meg a Táborállás parkot augusztus 28-án. A programon Méhes Csaba pantomim előadása után Boggie és Antal Gábor, valamint Kárász Eszter idézik meg Párizs romantikus világát érzelemdús sanzonestjeikkel. A koncertélmények mellett a családokat ügyességi játékok, játéktér, légvár, arcfestés és kézműves vásár is várja. A rendezvény ingyenesen látogatható.

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Kastély-krimi – interaktív nyomozás // Festetics-kastély, Keszthely (2026. augusztus 29.)

Vágj bele egy feledhetetlennek ígérkező kalandba, ami titkokat és nem várt fordulatokat ígér! Különleges időutazás, gyönyörű környezet, ahol egy rejtélyes bűntény történik! Ha jelentkezel, a játék során egy váratlan gyilkosságot kell megfejtened az otthagyott bűnjelek, bizonyítékok és a csavaros észjárásod segítségével.

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Agóra Családi nap a Táborállás parkban // Veszprém (2026. augusztus 29.)

Színes színpadi műsorokkal és egész délutános családi programokkal vár az Agóra Családi Nap a Táborállás parkban augusztus 29-én. Interaktív mesejáték, Beatles-slágerek, koncertek, kézműves foglalkozások, játékpark és számtalan ingyenes élmény gondoskodik arról, hogy minden korosztály jól érezze magát.

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„Brunch and Beats” – Prosecco Party // Balatonfüred (2026. augusztus 30.)

Koccints a nyár utolsó vasárnapjára egy pezsgős brunch keretében Balatonfüreden! A Kedves Cukrászda Prosecco Brunch Party-ján ínycsiklandó villásreggeli, Bellini, Mimosa, Hugo és más koktélkülönlegességek várnak, miközben DJ Schneider G. szettje gondoskodik a laza, balatoni hangulatról.

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