7 zseniális fesztivál Budapesten, amit vétek kihagyni idén nyáron

Maxoljátok ki a nyarat a fővárosban idén is, hiszen számtalan, nagyszerű fesztivál kínál felhőtlen kikapcsolódást júliustól egészen szeptemberig bezárólag.

Palotai Nyári Játékok // Nemzedékek parkja (2026. július 23-26.)

Július 23. és 26. között az újpalotai Nemzedékek parkjába költözik a kultúra színe-java, hogy négy napon keresztül közösségi élményekkel és minőségi programokkal töltse meg a XV. kerületet. Az ingyenes szabadtéri rendezvénysorozaton megnézhetitek Csányi Sándor egyszemélyes vígjátékát és az Én és a kisöcsém című fergeteges zenés komédiát, majd kifulladásig táncolhattok a 100 Tagú Cigányzenekar Kamarazenekar és egy ABBA tribute duó koncertjén.

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Kashmir Fesztivál // Népszínház utca (2026. augusztus 15-16.)

Augusztus 15. és 16. között multikulturális pezsgéstől lesz hangos a Népszínház utca, hiszen érkezik a Kashmir Fesztivál! A hatodik alkalommal megszervezett rendezvénysorozat programtáblájára idén sem lehet panaszotok, hiszen a zenés-táncos élmények mellett gyönyörű, nepáli kézműves termékek közül tudtok válogatni, a gasztronómiai kitelepülések között pedig a tradicionális afrikai és indiai konyhán kívül ⁠a nyár kedvenc ízeibe is belekóstolhattok.

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Jubileumi Folkpark Táncházfesztivál // Budapest Park (2026. augusztus 21.)

Jubileumához érkezett a Budapest Park nagy sikernek örvendő Folkpark Táncházfesztiválja, aminek idén már ötödjére lehettek részesei. A kerek évfordulót persze egy ehhez méltó mulatsággal ünneplik meg augusztus 21-én, hiszen a Sarjú Banda, a Romano Drom és a Zurgó Együttes fellépésén rophatjátok hajnalig. Ha jegyet váltotok a népzenei forgatagot megelőző Bagossy Brothers Company koncertre, a rendezvényt ráadásul ingyenesen látogathatjátok!

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TE!Feszt, a hatodik // Andrássy út (2026. augusztus 28-30.)

A hatodik TE!Feszt programtábláját böngészve nem hiszünk a szemünknek: az Andrássy úton megrendezésre kerülő háromnapos rendezvénysorozat ugyanis szinte mindent tud, amit egy nagy hazai fesztivál – azzal a kivétellel, hogy ez teljesen ingyenes. Augusztus 28. és 30. között fellép a Magashegyi Underground és Molnár Tamás, de lesznek gyerekprogramok, közösségi jóga és táncos események is. Sőt, a szervezők a dátumig még további meglepetéseket ígérnek!

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Bakáts Feszt // Bakáts tér (2026. augusztus 28-30.)

Augusztus legvégén a Bakáts tér és környéke is megtelik kultúrával, hiszen augusztus 28. és 30. között egy szuper összművészeti programsorozatnak lehettek szem- és fültanúi Ferencváros különleges hangulatú helyszínén. A szervezők a dátumhoz közeledve még pontosítanak a menetrenden, annyi azonban már egészen bizonyos, hogy az ingyenes programok között kiállításokat, zenés-táncos előadásokat és gasztronómiai ínyencségeket egyaránt megtaláltok majd.

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Sóletfesztivál // Városháza Park (2026. augusztus 30.)

Augusztus 30-án minden a zsidó konyha ikonikus fogása körül forog majd, hiszen tizedjére is visszatér a Zsinagógák Hetének nagyszabású gasztroprogramja. A Városháza Parkban aznap a legkülönfélébb sóleteket kóstolhatjátok meg, az ínyencségek mellett pedig fergeteges programok közül is csemegézhettek.

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28. Zsidó Kulturális Fesztivál // Dohány utcai zsinagóga (2026. augusztus 30. – szeptember 10.)

Augusztus 30. és szeptember 10. között rendezik meg Budapest legnagyobb zsidó művészeti rendezvényét, amely idén is világszínvonalú programokkal, nemzetközi hírű fellépőkkel és csodálatos helyszínekkel várja a látogatókat. A Dohány utcai zsinagógában fellép többek között a Grammy-díjas Gipsy Kings by Diego Baliardo, a Rumbach utcai zsinagógában az Anima Sound System ad koncertet, Mácsai Pál pedig egész estés műhelylátogatással készül.

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Szabadtéri koncertekből sem lesz hiány a nyár folyamán Budapesten: