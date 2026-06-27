50+ kihagyhatatlan nyári program és fesztivál a Balaton körül – 2026. július

Ha nyár, akkor Balaton! A magyar tenger méltán kedvelt úti cél, ami nem is csoda, hiszen a Balaton-parti városokban, településeken egész nyáron változatos programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat. 2026 júliusa egy különösen izgalmas hónapnak ígérkezik!

Egry nyomában, Udvardi fényében, borral a pohárban // Badacsonytomaj (2026. július 2., 7., 9., 14., 16., 21., 23.)

Exkluzív tárlatvezetésre hívnak júliusban a Badacsony két ikonikus festőjének műhelyébe. A túra során Egry József és Udvardi Erzsébet munkásságába nyerhetünk betekintést: művészetük a Balaton fényeit, színeit és különleges hangulatát örökíti meg. A művészeti élményt egy hangulatos séta élménydús idegenvezetéssel és egy háromtételes badacsonyi borkóstoló teszi teljessé.

Tovább a Facebook-eseményekhez >>

Rév-Hang Fesztivál // Révfülöp (2026. július 2-4.)

Július 2. és 4. között „A zene mindenkié” jelszóval, három egymást követő este ingyenes szabadtéri komolyzenei és swing koncertekkel – köztük a Swing á la Django és a Győri Filharmonikus Zenekar fellépésével – várja a kultúra kedvelőit a Révfülöpi Szabadtéri Színpad.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Gospel Napok // Balatonfüred (2026. július 2-4.)

Immár 37. alkalommal telik meg lélekemelő dallamokkal a balatonfüredi Kisfaludy Szabadtéri Színpad a Gospel Napok rendezvénysorozatán július 2. és 4. között. A háromnapos, teljesen díjtalanul látogatható fesztiválon olyan kiváló fellépők garantálják a felejthetetlen hangulatot, mint Kökény Attila, Oláh Gergő, a Füredi Dixieland Band, valamint az etno-gospelt játszó Új Forrás zenekar.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Klassz a pARTon! Fesztivál // több helyszínen (2026. július 2. – augusztus 3.)

Immár 12. alkalommal rendezik meg a Klassz a pARTon! Fesztivált a Balaton partján, így idén is parkokban, strandokon és kiemelt történelmi helyszíneken lehettek részesei a varázslatos klasszikus zenei koncerteknek. Az Érdi Tamás zongoraművész nevével fémjelzett fesztiválra ingyenes a belépés, így csak annyi a dolgotok, hogy átengedjétek magatokat a szívhez szóló melódiáknak. Az interaktív, beavató koncerteket gyerekeknek és családoknak is ajánlják, így akkor is érdemes ellátogatni a programokra, ha nem mozogtok otthonosan a komolyzene világában.

Tovább a fesztivál honlapjára >>

Rakonczai Imre piano est a Tagyon Birtokon (2026. július 3.)

Egy felejthetetlen este a Tagyon Birtokon, ahol a kellemes élő zene és a gasztronómiai ízélmények összefonódnak. Az élmény része egy kellemes kétfogásos vacsora a gyönyörű kilátást nyújtó panorámateraszon, miközben a megunhatatlan dallamok koronázatlan királya, Rakonczai Imre varázslatos zongorajátéka kíséri ezt a különleges eseményt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vezetett bortúra Badacsonyban – dűlők, borok és panoráma // Badacsonytomaj (2026. július 3., 17.)

Badacsony legismertebb dűlőin vezet ez a különleges bortúra, ahol három pincészet, kilencféle bor és lenyűgöző balatoni panoráma várja az érdeklődőket. A program során maguk a borászok mesélnek a borokról és a hegy történetéről.

Tovább a Facebook-eseményekhez >>

KeszthelyFest (2026. július 3-5.)

Három este újra dallamokkal és ízekkel telik meg Keszthely főtere és sétálóutcája. A keszthelyi nyár nem csak a vízparton felejthetetlen: a KeszthelyFest idén is változatos zenei fellépőkkel, izgalmas családi programokkal, gasztroélményekkel és igazi városi fesztiválhangulattal vár.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További ingyenes programok a Balaton partján:

Bazalt Napok // Badacsonytördemic (2026. július 3-5.)

A Badacsony lábánál július első hétvégéjén idén is életre kel Badacsonytördemic. A Bazalt Napok három napra megtölti a falut zenével, irodalommal, gasztronómiával és művészettel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pilates, Bor & Sunset Grill Party // Siófok (2026. július 4.)

Második közös eseményére készül a Bonita Stúdió és a Kecskés Szilárd és Fia Pincészet. Ezúttal egy igazán aktív, nyári naplementés programmal várnak benneteket. A rendezvény Balogh Lili talajpilates órájával kezdődik, eközben a férjek, barátok részt vehetnek egy négy tételes borkóstolón. Az estet ezután egy közös, naplementés grillezés koronázza meg.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Csengetett, Mylord? // Kultkikötő, Balatonboglár (2026. július 4.)

Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával, két lányával éli a húszas évek Londonjának felső tízezer-beli életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniség, mint a ház urai. A fent és a lent ellenétére épülő komédia-sorozat után itt a színpadi változat, melyben az immár kultikus karakterek tovább űzik szenvedélyeiket, ki a pénz, ki a szoknyák irányában.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Feel The Rhythm Rockabilly Fesztivál // Balatonalmádi (2026. július 4.)

A Balatonalmádi Rockabilly Fesztivál keretében megvalósuló ingyenes szabadtéri koncerten július 4-én, szombaton 18 órától a Wesselényi strand előtti téren a Nyughatatlan zenekar pörgeti fel a hangulatot hamisítatlan, nagy energiájú rock ‘n’ roll és jive dallamokkal.

Tovább a Facebook-eseményre >>

CityMatiné – Balatoni Boogie // Káptalanfüred (2026. július 4.)

Július 4-én visszatér a CityMatiné a Balaton északi partjára. Mezítlábas táncolás, spontán találkozások, naplementébe forduló beszélgetések. A zenei programról ezúttal Captain Knuckles, Geopard Tourist, Karim, Sabani, Sobek és a Treehouse Crew (SNP) gondoskodik, akik a délutáni óráktól egészen estig kísérik majd végig a közönséget ezen a balatoni kiruccanáson.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Dzsúdló // Plázs Siófok (2026. július 4.)

A fiatal, ám annál markánsabb hangú Dzsúdló villámgyorsan vált népszerűvé szókimondó, sajátos hangulatú dalaival. Az énekes 2022 szeptembere óta hatszor töltötte meg a Budapest Parkot, de volt már Arénás koncertje is, az idei évet pedig eddigi legnagyobb dobásával, egy teltházas MVM Dome koncerttel kezdte. Júliusban felejthetetlen estével várja a Plázs látogatóit.

Tovább a Facebook-eseményre >>

XVII. Keszegfesztivál // Gyenesdiás (2026. július 4-5.)

A gyenesdiási Piac és Rendezvénytér július első hétvégéjén megtelik élettel, ízekkel és zenével! A XVII. Keszegfesztivál minden korosztály számára izgalmas programokat kínál: koncertek, gasztronómiai élmények, családi programok és hagyományőrző események várják a látogatókat a Balaton partján.

Tovább a weboldalra >>

Csárdáskirálynő // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. július 5.)

Kálmán Imre leghíresebb, legtöbbet játszott, és mindemellett már több, mint száz éves nagyoperettje két felvonásban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

XII. Sörfesztivál Alsóörsön (2026. július 8-12.)

12. alkalommal, közel 30 sörfőzde több mint 100-féle sörével hívnak kóstolásra és koccintásra az alsóörsi Sirály Parkba július 8. és 12. között. Magyar, cseh, belga, angol és német sörökre, sörivó versenyekre, sörkóstolókra, street foodra és klasszikus fesztiválkajákra lehet számítani.

Tovább a Facebook eseményre >>

Bornapok // Gyenesdiás (2026. június 9-12.)

A Gyenesdiási Bornapok július 9. és 12. között badacsonyi és zalai borházak kiváló tételeivel, ínycsiklandó falatokkal, kézműves vásárral és színes kulturális fellépőkkel – köztük a Bordó Sárkány zenekarral és tüzes show-val – várja a gasztronómia és a balatoni nyár szerelmeseit a gyenesdiási Kárpáti korzón.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Jazz Fiesta // Balatongyörök (2026. július 9., 30.)

A balatongyöröki Jazz Fiesta júliusban két alkalommal, neves sztárvendégek és tehetséges fiatal jazz-zenekarok szabadtéri koncertjeivel tölti meg a balatoni estéket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Zenés estek a Balaton várában: Deák Bill Gyula // Szigliget (2026. július 10.)

2026-ban a magyar zene egyik legnagyobb, legautentikusabb alakja érkezik a Szigligeti várba. Deák Bill Gyula zenekarával első alkalommal ad koncertet az évszázados erődben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

LégyOtt a Tóparton // Tapolca (2026. július 10., 17., 24., 31.)

Idén nyáron a kiemelt júliusi-augusztusi péntek estéken 19 órától ismét élő zenével telik meg a tapolcai Malom-tó környéke a LégyOtt a Tóparton koncertsorozat jóvoltából. A hangulatos vízi környezetben a helyi vendéglátóhelyek teraszairól, akár egy kellemes vacsora vagy borozás közben élvezhetitek a különböző műfajú akusztikus és szórakoztató zenei produkciókat.

Tovább a Facebook-posztra >>

XXIII. Siófoki New Orleans Jazz Fesztivál (2026. július 10-12.)

A háromnapos ingyenes rendezvénynek július 10. és 12. között Siófok város szíve, a Fő tér ad otthont, ahol a tradicionális jazz, a dixieland és a swing műfajok legkiválóbb hazai és nemzetközi képviselői lépnek színpadra.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A strandolás kötelező program a Balaton partján:

I. Magyarországi Nemzetközi Klezmer Fesztivál // Balatonfüred (2026. július 10-12.)

Július 10. és 12. között ingyenes, háromnapos klezmer fesztivál érkezik a Balaton-partra, az I. Magyarországi Nemzetközi Klezmer Fesztivál a Kisfaludy színpadon nyújt kulturális élményt. A rendezvényen a hazai fellépők mellett cseh, szlovák és izraeli előadók gondoskodnak a hangulatról Balatonfüreden, kiegészülve hagyományos zsidó gasztronómiai kínálattal.

Tovább a weboldalra >>

Rozé, Rizling és Jazz Fesztivál // Veszprém (2026. július 10-19.)

Július 10. és 19. között a Rozé, Rizling és Jazz Fesztivál varázsol utánozhatatlan, elegáns gasztro-kulturális hangulatot Veszprém festői Óváros terére. A teljesen ingyenes rendezvényen a hazai jazz, blues és soul élvonalbeli előadói mellett a Balaton-felvidék legkiválóbb frissítő nedűit is megízlelhetik a látogatók.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Nyári Pincejárás II. // Tagyonhegy (2026. július 11.)

Július 11-én a balatoni panorámával büszkélkedő Tagyonhegy dűlő ad otthont a Nyári Pincejárás II. eseménynek. A Horváth Borház és a helyi pincészetek vendégszeretetét élvezve kiváló borok, ínycsiklandó falatok, hangulatos dallamok és táncház kíséretében kapcsolódhattok ki.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Akt hegedűvel // Kultkikötő, Balatonszárszó (2026. július 11.)

Egy korszakos festő halála után a családja a végrendelet hiányával és titkos levelekkel szembesül, miközben a hagyatékában lévő „Akt hegedűvel” című főmű lázban tartja a művészvilágot. Fergeteges zenés vígjáték Kautzky Armand rendezésében, Szulák Andrea főszereplésével.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Fonyódi Könyvfesztivál (2026. július 11-12.)

Július második hétvégéjén rendezik meg a lenyűgöző panorámájú Fonyódi Szaplonczay sétányon a Fonyódi Könyvfesztivált. Kiemelt programok között szerepel Háy János és Juhász Anna pódiumbeszélgetése és a Találkozás Lackfi Jánossal.

Tovább a Facebook-oldalra >>

Nyáresti túra a salföldi pálos kolostorromhoz (2026. július 12.)

Kik voltak a pálosok, mivel foglalkoztak? Milyen szerepet játszottak a magyar történelemben? Ki volt Remete Szent Pál? A kérdésekre, ha kíváncsiak vagytok választ kaphattok, és persze megismerhetitek az Örsi-hegy különleges geológiáját, élő és élettelen természeti értékeit és sok minden más érdekesség is elhangzik a szakvezetéses túra során.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Parno Graszt // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. július 12.)

Az egyik legeredetibb, autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához.

Tovább a Facebook-eseményre >>

VeszprémFest (2026. július 15-18.)

A VeszprémFest júliusban a tőle megszokott módon ismét a zenei paletta összes színét hozza el nektek a Historia Kertbe: Juanes a latin rockért, Beth Hart a blues-rockért, a Kraftwerk pedig az elektronikus zenéért felel, míg a Pink Martini 25-féle nyelven megszólaló repertoárjával és a klasszikus-, dzsessz-, latin és popzenei műfajokat ötvöző stílusával fogja lenyűgözni a hallgatókat. Az eseményre azonban nem csak a sokszínű koncertek miatt lesz érdemes ellátogatni, hiszen az ingyenesen látogatható Rozé, Rizling és Jazz Fesztivál szintén szenzációs fellépőket és persze remek balatoni borászatokat hoz el a királynék városába.

Tovább a fesztivál weboldalára >>

XI. Keszthelyi Sörfesztivál (2026. július 15-19.)

A keszthelyi 2026-os sörszezon csúcspontja az immár 11. alkalommal megrendezett Sörfesztivál a Festeticsek gyönyörű városában. Legyen bármelyik fajta sör a kedvenced, mindegyik típusból kóstolhatsz a móló melletti sétányon július 15. és 19. között, a kellemes árnyékot nyújtó fák ölelésében.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Györöki BorKorzó // Balatongyörök (2026. július 16-19.)

Július 16. és 19. között a balatongyöröki móló sétányán borfesztivál, finom ételek, fülbemászó dallamok, gyerekprogramok és még sok meglepetés várja a látogatókat. A balatoni panoráma nemcsak háttérkép, a poharak sosem maradnak üresen: sétáljatok végig a móló melletti sétányon, ahol a környék legjobb borászatai hozzák el a hűvös olaszrizlingeket, a gyümölcsös rosékat és a legmerészebb vörösborokat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Miénk lett a tér! // Hévíz (2026. július 16-19.)

Július 16. és 19. között újra élettel telik meg Hévíz főtere. A fesztivál csütörtöki nyitányán a Hooligans zúzza szét a színpadot, míg pénteken a Club77 alapozza meg a hangulatot a Wolf Kati Band fellépése előtt. Szombaton Peter Flamisch gitárjátéka után Bársony Bálint és a Magyar Rapsody Projekt hív titeket egy különleges zenei utazásra. A vasárnap ezzel szemben az eleganciáé: egy látványos filmvetítés után a Duna Művészegyüttes Duna fergeteges című produkciója kápráztatja el a nézőket. A négynapos rendezvény minden programját ingyenesen látogathatjátok.

További információ >>

Krisna-völgyi Búcsú // Somogyvámos (2026. július 17-19.)

Közép-Európa egyik legnagyobb ökofaluja India varázslatos világába repít. A Fonyódtól 20 percre fekvő Krisna-völgyben árnyas ligetek, bambuszalagút, ízletes vegetáriánus fogások, indiai mandír, spirituális feltöltődés és békés természeti környezet várja az egész családot, míg a Krisna-völgyi Búcsú július 17. és 19. között kínál színes programokat, vezetett sétákat és kulturális élményeket.

További információ >>

Kult/Szín/Tér // Keszthely (2026. július 17-26.)

2026-ban ismét a Festetics-kastély parkja ad otthont a Kult/Szín/Tér szabadtéri rendezvénysorozatnak, amely színházi előadásokkal, nagymusicalekkel és koncertshow-kkal vár titeket 10 napon át.

További részletek >>

Dumafüred Fesztivál // Balatonfüred (2026. július 17-26.)

A stand-up comedy legismertebb magyar nevei júliusban a Dumafüred Fesztivál kereteiben ismét színpadra állnak és humoros történeteikkel újra mosolyt csalnak a közönség arcára.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ha kirándulnátok egyet a Balatonnál:

Mondjad, Atikám! – Vecsei H. Miklós és Balla Gergely József Attila-estje // Kultkikötő, Balatonszárszó (2026. július 18.)

„József Attila az őrület erejével, egy-egy szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más előtte” – írja róla naplójában Márai Sándor. Ebből a mélységből merít Vecsei H. Miklós, innen próbálja megmutatni a költő életútját, szerelmeit és versrészleteit. A darab 2018 óta fut a Vígszínház repertoárján, amelynek utaztatható verziójában a Platon Karataev frontembere, Balla Gergely is szerepel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Classic Fest // Plázs Siófok (2026. július 18.)

A múlt party-hangulata idén is visszatér Siófokra. Idézzétek fel a legendás szórakozóhelyek és korszakok emlékeit, az örök klubhimnuszokat és azokat a felejthetetlen 2000-es éveket a Plázson.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Anna Fesztivál // Balatonfüred (2026. július 21-26.)

A fesztivál keretében 5 napon keresztül izgalmas programokkal várják a résztvevőket Balatonfüreden, legyen szó sétakocsikázásról, néptáncelőadásról, operagáláról vagy a 201. alkalommal megrendezett Anna-bálról.

Részletes program >>

Derítsétek fel az északi part éttermeit:

Vonyarci Boros Forgatag (2026. július 22-26.)

Vonyarcon a borkészítésnek több mint ezer éves hagyománya van. A rendezvénytéren felállított „Boros falunkban” július 22. és 26. között színes, kulturális programokat várhatóak minden korosztály számára, ahol a zamatos borkülönlegességek és ízletes falatok mellett éjszakába nyúló utcabál várja a vendégeket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

XXXIII. Queen Fesztivál // Balatonszemes (2026. július 22-26.)

Július 22. és 26. között a balatonszemesi Zenepavilon ad otthont a XXXIII. Queen Fesztiválnak, amely idén különleges mérföldkőhöz érkezik a legendás rockzenekar rajongói számára. A fergeteges tribute koncertekkel és színes közösségi programokkal teli rendezvény csúcspontjaként július 25-én, szombaton ünnepélyes keretek között avatják fel Freddie Mercury állandó köztéri mellszobrát a Balaton-parton.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Esti vezetett túra a Badacsonyon (2026. július 23.)

Az esti túra során nemcsak a Kisfaludy-kilátó nyújtotta szürkületi panorámát élvezhetitek, de a túravezetőtől mindent megtudhattok a borvidék történelméről és kultúrájáról is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Veszprémi Utcazene Fesztivál (2026. július 23-25.)

Idén július 23. és 25. között a Veszprémi Utcazene Fesztivál jóvoltából ismét egyetlen hatalmas, lüktető szabadtéri színpaddá alakul át a királynék városának történelmi belvárosa. A háromnapos, ingyenes rendezvényen hazai és nemzetközi utcazenészek változatos dallamai töltik meg a tereket délutántól késő éjszakáig.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Füred Art Week // Balatonfüred (2026. július 24-26.)

Több mint 20 elismert, neves galéria és aukciósház mutatja be klasszikus és kortárs műtárgyait. A festmények mellett szobrokat, bútorokat, szőnyegeket és ékszereket is láthatnak és vásárolhatnak az érdeklődők.

További részletek >>

Művészetek Völgye // több helyszínen (2026. július 24. – augusztus 2.)

Idén sem kevesebb, mint 10 napon keresztül lehettek részesei hazánk legnagyobb összművészeti fesztiváljának, a Művészetek Völgyének. A 35. alkalommal megrendezett eseménysorozat az előző évekhez hasonlóan három Balaton-közeli településen, Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden át ível, és több mint 4000 különböző programmal gondoskodik a felejthetetlen nyári emlékekről. A felhozatalban koncerteket, színházi és irodalmi rendezvényeket, kiállításokat, újcirkuszi és táncos előadásokat, valamint workshopokat és családi élményeket egyaránt találtok. Csak győzzetek választani!

Tovább a fesztivál weboldalára >>

A GRUND – vígszínházi fiúzenekar // Kultkikötő, Balatonboglár (2026. július 25.)

A GRUND – vígszínházi fiúzenekar 2017. május elsején alakult, a Vígszínház 121. születésnapján adta első koncertjét. A zenekar tagjai mindannyian a Dés-Geszti-Grecsó: A Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék vígszínházi ősbemutatójának szereplői. A zenekar évről évre bővülő repertoárján helyet kap – A Pál utcai fiúk számai mellett – több legendás vígszínházi sláger, jól ismert Presser-dal és természetesen néhány kedvenc a hazai és a külföldi klasszikus rock világából.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Made in Hungária // Balatonlelle (2026. július 25.)

A Magyarock Dalszínház nagysikerű rock ‘n’ roll musicalje, a Fenyő Miklós életét és a Hungária együttes slágereit felvonultató Made in Hungária, 2026. július 25-én, szombaton 20 órakor látható a Balatonlellei Szabadtéri Színpadon.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Charlie // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. július 25.)

A jazz, a blues és a rock ikonikus előadója egy felejthetetlen estére hív. Charlie páratlan hangja és karizmatikus jelenléte évtizedek óta ejti rabul a közönséget. Koncertjei nem csupán dalok egymás után – hanem találkozások. Őszinték, közvetlenek, emberiek. Minden hangnak súlya van, minden pillanat számít. A koncerten felcsendülnek a legnagyobb Charlie-slágerek – úgy, ahogy csak tőle lehet hallani.

Tovább a Facebook-eseményre >>

beck@grecsó: szeretet vessző béke // Kultkikötő, Balatonföldvár (2026. július 31.)

A beck@grecsó duó új előadása egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó ember számvetése múlttal, örökséggel, úton levéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sosem találkozó vasúti sínek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Azahriah // Plázs Siófok (2026. július 31.)

Tavaly kimaradt, idén újra Plázs. Azahriah hozza a dalokat, te hozod a társaságot, a Balaton pedig intézi a többit. Innen már csak annyi a dolgod, hogy ott legyél.

Tovább a Facebook-eseményre >>