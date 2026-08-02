25+ fantasztikus nyári program a Dunakanyarban 2026 augusztusában

Augusztusban is izgalmas programokkal kecsegtet a Dunakanyar. A nyár utolsó hónapjában sem maradunk tehát élmények nélkül: koncertek, fesztiválok, szabadtéri kalandok, vásárok és gasztroprogramok várnak minden mennyiségben.

Csapjunk a lecsóba! – Lecsófőző verseny és közösségi nap Budakalászon (2026. augusztus 1.)

Elő a bográcsokkal és a titkos családi receptekkel! A fergeteges hangulatú gasztro-megmérettetésen augusztus 1-jén a hagyományos és a különleges, újragondolt lecsóvariációk mellett izgalmas kísérőprogramok várnak benneteket Budakalászon. A legkisebbeknek szóló Virgonc Kismotoros Fesztivállal és a lecsó elengedhetetlen alapanyagainak biztosításával igazi közösségi élményre hívják a kilátogató családokat és baráti társaságokat.

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Bass Pulse 2.0 – Open Air // Visegrád (2026. augusztus 1.)

A Dunakanyarban újra felpörög a basszus: a Bass Pulse 2.0 a visegrádi Sportcentrumban várja a drum and bass rajongóit augusztus 1-jén egy egész estés szabadtéri bulival. A Chily Team és a BeatMaster’s közös szervezésében breakbeat, jungle, oldschool techstep és neurofunk ütemek gondoskodnak arról, hogy a nyár első augusztusi hétvégéje igazán energikus legyen.

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Szegény Dzsoni és Árnika zenés mesejáték // Szentendre (2026. augusztus 5.)

Lázár Ervin klasszikus meséje, a Szegény Dzsoni és Árnika elevenedik meg a Szentendrei Teátrum és a Nagyváradi Szigligeti Színház közös produkciójában. A tánccal, színházi elemekkel és világzenével átszőtt előadás egy varázslatos utazás szeretetről, bátorságról az összetartozásról. A Városháza udvarának különleges atmoszférája tökéletes helyszínt kínál ehhez a családi élményhez.

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Varga Éva kiállításmegnyitó // Zsengélő Café, Verőce (2026. augusztus 5.)

A természet ihlette alkotások és a keleti tusfestészet finom világa találkozik Varga Éva festőművész kiállításán. Pasztell-, akvarell-, olaj- és sumi-e technikával készült művek várják a látogatókat augusztus 5-től a verőcei Zsengélő Caféban. A Nemzetközi Sumie díjas alkotó munkáiban portrék, tájképek és a természet motívumai jelennek meg, betekintést engedve a hagyományos ázsiai festészet és a kortárs művészet különleges kapcsolatába.

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Hot Jazz Band – Ringó Nyár – koncert a Skanzenben // Szentendre (2026. augusztus 7.)

A skanzen színpadán egy igazi nyáresti koncertélménnyel vár a Hot Jazz Band augusztus 7-én: a Ringó Nyár című est a korai jazz, a swing és a régi idők könnyed hangulatát idézi meg. A különleges koncerten Balázs Andi közreműködésével kel életre a zene, így a szabadtéri helyszín tökéletes díszletet ad egy nyugodt, nosztalgikus nyári estéhez.

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DunaFeszt // Esztergom (2026. augusztus 7-9.)

Idén nyáron debütál a DunaFeszt, Esztergom új, háromnapos fesztiválja augusztus 7. és 9. között. A fiatalos programokkal, koncertekkel és fesztiváli hangulattal készülő rendezvény első alkalommal várja a látogatókat, akik egy frissen születő hagyomány részesei lehetnek a Dunakanyarban.

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Élvezzétek a Duna hullámait és érkezzetek hajón a városba:

A Schmürz – fizikai színházi őrület Boris Vian drámája alapján // Szentendre (2026. augusztus 8.)

A Schmürz című nonverbális előadás egy különleges, elgondolkodtató utazás az emberi lélek rejtett zugai és elfojtott érzései közé. A Szigligeti Színház Nagyvárad produkciója augusztus 8-án mozgással, zenével és erős vizuális eszközökkel mesél egy menekülő családról és a minden fájdalmat túlélő alteregóról, a Schmürzről – egy nyugtalanító, mégis izgalmas színházi élmény a szentendrei Városháza udvarán.

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Verőcei Fonó // Zsengélő Café (2026. augusztus 11., 25.)

Kéthetente kedden délelőttönként a közösségi élményé a főszerep a verőcei Zsengélő Café Fonójában, ahol kötetlen beszélgetések, kávé, sütemények és jó társaság várja az érkezőket augusztus 11-én és 25-én. A találkozó elsősorban kisgyermekes szülőknek kínál kapcsolódási lehetőséget, de mindenkit szívesen látnak, aki egy barátságos közegben töltene el néhány nyugodt órát.

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II. Gin Tonic Kóstoló // Dunabogdány (2026. augusztus 14.)

A tavalyi teltházas siker után idén is megrendezik a Dunakanyar egyetlen gin-tonic kóstolóját Dunabogdányban, ahol öt prémium tételen keresztül fedezhetitek fel a tökéletes ízpárosítások világát augusztus 14-én. A különleges italok mellé a DELOREAN jazzegyüttes zenéje teremti meg a tökéletes hangulatot.

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Filmzene koncert // Szentendre (2026. augusztus 15.)

Augusztus 15-én minden filmrajongónak Szentendrén a helye, hiszen a legnagyobb kasszasikerek dallamai aznap este a Skanzen Amfiteátrumánál csendülnek fel. A Duna Szimfonikus Zenekar nagy sikerű szabadtéri koncertje megújulva, ám régi varázsát megőrizve, újabb hollywoodi slágerekkel tér vissza: ezúttal is Hans Zimmer, John Williams, John Powell és a legnagyobb filmzeneírók művei – Harry Potter, A kis hableány, A Gyűrűk Ura, Schindler listája, Batman, A Karib-tenger kalózai, csak hogy néhányat említsünk – kerülnek aznap este reflektorfénybe. A karmester szerepét pedig Horváth Gábor tölti be!

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Barokk Udvarlás // Szentendre (2026. augusztus 15.)

A barokk zene aranykorába repít vissza a Régizenei Nyári Akadémia különleges koncertje a szentendrei Ferenczy Múzeum hangulatos udvarán augusztus 15-én. A Collegium Musicumok és az akadémia művésztanárai Bach, Vivaldi, Händel, Telemann és Marcello virtuóz műveivel idézik meg a 18. század elegáns, kifinomult zenei világát.

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Csillagok Éjszakája – tűzijáték és csillagles Visegrádon (2026. augusztus 19.)

A visegrádi tűzijátékot egészen különleges perspektívából csodálhatjátok meg augusztus 19-én: egy közeli hegytetőn indul az esti program, amelyet éjszakai erdei túra és csillagles követ. A Perseidák meteorraj idején csillagász segítségével fedezhetitek fel a nyári égbolt csillagképeit, bolygóit és – egy kis szerencsével – számtalan hullócsillagot is.

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Nagymarosi Korzó (2026. augusztus 19.)

Zenével, kézműves portékákkal és látványos dunai tűzijátékkal várja a látogatókat ez a hangulatos nyári este Nagymaroson augusztus 19-én. A program során a Nagymarosi Ütősök, a Dunakanyar Fúvósegyüttes és a Crockodeal együttes koncertjei gondoskodnak a jó hangulatról, a napot pedig a Duna felett felragyogó tűzijáték koronázza meg.

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Kenyérlelke Fesztivál // Szentendre (2026. augusztus 20.)

A Kenyérlelke Fesztivál idén is a kézműves kenyerek és a minőségi alapanyagok ünnepe lesz: augusztus 20-án a szentendrei Skanzenben pékségek, workshopok, szakmai beszélgetések és családi programok várják a látogatókat. Ha kíváncsiak vagytok a kovászos kenyér titkaira, szívesen kóstolnátok a legjobb hazai pékek kínálatából, vagy egyszerűen csak elmerülnétek a friss kenyér illatában, ezt a gasztrofesztivált érdemes felírni a nyári bakancslistára.

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Tündérkert Bartók útjain folklórelőadás // Szentendre (2026. augusztus 20.)

A Nagyvárad Táncegyüttes különleges, ingyenes folklórelőadással tiszteleg Novák Ferenc és Foltin Jolán életműve előtt a szentendrei Városháza udvarán augusztus 20-án. A tánc, népzene és hagyomány találkozásán keresztül az erdélyi és Kárpát-medencei kultúra sokszínűségét bemutató produkció arra hív, hogy új szemszögből fedezzük fel közös kulturális örökségünket.

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Kovászos Közösségi hétvége a Brancs Rancson // Dunabogdány (2026. augusztus 20-22.)

Ha idén augusztus 20-án inkább a nyugalmat választanátok a tömeg helyett, irány a Brancs Rancs, ahol háromnapos közösségi hétvége vár kovászolással, kemencés kenyérsütéssel és közös főzésekkel. A Dunabogdányban megrendezett program a lassulásról, a jó társaságról és a kézműves kenyérkészítés öröméről szól – ráadásul minden résztvevő saját kovásszal térhet haza.

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Kiskerti zenés esték: Strausz Eszter Quartet feat. Bazsinka Mihály // Nagymaros (2026. augusztus 21.)

A Kiskerti zenés esték sorozat újabb hangulatos koncerttel várja a zenekedvelőket: ezúttal Strausz Eszter Quartet feat. Bazsinka Mihály lép színpadra a Nagymarosi Művelődési Ház kertjében augusztus 21-én. Strausz Eszter saját formációjával a hazai jazzszíntér egyik izgalmas szereplője, akinek zenéjében a kifinomult hangszerelés és a sokszínű zenei világ találkozik.

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Best of Friss Hús 2026 + közönségtalálkozó // Szentendre (2026. augusztus 27.)

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál nulladik napján, augusztus 27-én a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjnyertes alkotásai költöznek a P’Art Mozi vásznára. Az izgalmas válogatást követően a közönség a rendezőkkel is találkozhat, így a vetítés nemcsak filmélményt, hanem kulisszatitkokat és inspiráló beszélgetéseket is tartogat.

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Kaleidoszkóp Hegy Fesztivál // Esztergom (2026. augusztus 27-30.)

A nyár utolsó hétvégéjén megtelik élettel Esztergom: érkezik a Kaleidoszkóp Hegy Fesztivál, amely három napon át kortárs kulturális programokkal, különleges hangulattal és egyedülálló helyszínnel várja a látogatókat augusztus 27. és 30. között. Az ezeréves környezetben megrendezett fesztivál idén megújult arculattal, új programokkal és kempingezési lehetőséggel kínál elmerülést a művészetek, a közösségi élmények és a kreatív inspiráció világába.

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Szigeti Bence: Gyertyafényes koncert a csillagok alatt // Szentendre (2026. augusztus 28.)

A csillagos ég alatt, gyertyafény mellett szólalnak meg a klasszikus dallamok Szigeti Bence gitárművész játékában augusztus 28-án. A különleges koncert a zene és a fények varázslatos találkozása, ahol többek között Vivaldi, de Falla és más nagy mesterek művei repítik el a közönséget egy romantikus nyáresti utazásra.

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Dömény Krisztián zitherlooper // Szentendre (2026. augusztus 28.)

A nyár egyetlen szentendrei koncertjére készül Dömény Krisztián augusztus 28-án, aki különleges zitherlooper produkciójával ötvözi a tradicionális citerahangzást a modern looptechnikával. A Junior Prima-díjas zenész az elmúlt évek hazai és nemzetközi sikerei után ezúttal saját alkotói bázisán, Szentendrén ad koncertet – kihagyhatatlan program ez a különleges zenei élmények kedvelőinek.

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Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva (2026. augusztus 28-30.)

Háromnapos fesztivállal zárja a nyarat az ezerarcú Szentendre. A település ismert alkotóit reflektorfénybe állító Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva nevű esemény alkalmával augusztus 28-tól 30-ig 40 belvárosi helyszínen, 165 programra várják a művészetet kedvelőket. Az érdeklődők a nyitott műhelyek révén betekinthetnek a kulisszák mögé, sőt, kézügyességüket le is tesztelhetik különböző workshopokon. Ezenkívül irodalmi felolvasóestekre és zenés programokra is várják a betérőket, míg a galériák hosszabb nyitvatartással működnek a fesztivál ideje alatt.

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Nagymarosi Csípős Fesztivál (2026. augusztus 29.)

Jó hírünk van a tüzes ízek kedvelőinek: augusztus 29-én a Dunakanyarnál perzselő étkek ejtik ámulatba őket! Aznap immár 14. alkalommal gyűlnek össze Nagymaroson a csípősrajongók, a chilitermesztők és az új trendekre szomjazó gasztrofelfedezők, hogy együtt hódolhassanak csípős szenvedélyüknek.

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Lefkovicsék gyászolnak – vetítés és közönségtalálkozó // Szentendre (2026. augusztus 29.)

Rendhagyó filmes esttel várja az érdeklődőket a szentendrei Cháj Galéria és a P’Art Mozi augusztus 29-én: a Lefkovicsék gyászolnak vetítését követően Csaba Bálint forgatókönyvíróval beszélgethet a közönség. A humorral és érzékenységgel átszőtt alkotás a családi kapcsolatok, a gyász és a zsidó hagyományok találkozását mutatja be, így a vetítés után izgalmas kulisszatitkokra és gondolatébresztő párbeszédre is számíthattok.

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Édeni csokoládékóstoló // Szentendre (2026. augusztus 30.)

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál alkalmából az Édeni Édességek Boltja egy különleges csokoládékóstolóra invitál augusztus 30-án. Tizenegy kóstolótételen keresztül fedezhetitek fel a város hangulatát és történeteit. A levendulától a rózsán át a rozmaringig számos Szentendréhez kötődő íz elevenedik meg, miközben a kakaókultúra-szakértő Mélyi Márta vezetésével valódi gasztronómiai utazáson vehettek részt.

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Nyárbúcsúztató családi kenutúra // Szob-Verőce (2026. augusztus 30.)

A nyár utolsó napjait a Duna vizén búcsúztathatjátok augusztus 30-án egy hangulatos kenutúrával, amely Szob és Verőce között vezet végig a folyó egyik legszebb szakaszán. A családbarát programon tapasztalt túravezető kíséri a résztvevőket, így kezdők és egyedül érkezők is bátran csatlakozhatnak a természetközeli kalandhoz.

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Visegrádon született újjá hazánk első erdei iskolája:

Kiemelt fotó: A Kenyérlelke Facebook