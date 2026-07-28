35+ kihagyhatatlan program és felejthetetlen élmény Budapesten a nyár utolsó hónapjára

Tombol még a nyár a fővárosban, így augusztusban is pezsgő programok sokasága vár benneteket Budapesten: szabadtéri fesztiválokat, ingyenes koncerteket és számtalan élményt ajánlunk nektek a nyár utolsó hónapjára.

Szabadtéri koncertek a Zene Házánál (egész hónapban)

Idén nyáron is különlegesebbnél különlegesebb előadók váltják egymást a Zene Háza kinti színpadánál, legyen szó pezsdítő popkoncertről, fergeteges táncházról, hangulatos jazzestről, vagy akár klasszikus zenei eseményről. A szabadtéri programok szinte mindegyike ingyenes, és ami a legjobb, hogy a színpad kialakításának köszönhetően még az eső sem moshatja el őket. Lovas Juci, a Taste of Swing, a Cafuné, a Kanóc Banda, a Budapest Afro Ska Orchestra, Temesi Blanka, a Vibe Changers – csak hogy néhányat említsünk azok közül, akik a forró hónapok során zenével fűszerezik az estéket a Városligetben.

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Taste of Swing // Alagút-tető (minden hétfőn)

A PepitaKlub egész nyáron ingyenes, felszabadult hangulatú szabadtéri táncórákkal várja a jazz és a mozgás szerelmeseit. A programok teljesen kezdő szintről indulnak, az egyórás bemutatóórákra pedig akár partner nélkül is érkezhettek. Az alkalmakra hétfőnként kerül sor a gyönyörű Alagút-tetőn.

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Valami Swing – Valami vacsora // MITZI (minden csütörtökön)

Csütörtök esténként swing lengi be a MITZI teraszát, és jobbnál jobb koktélok, nyár-ihlette fogások mellől szippanthatjátok be a Bartók Béla út hamisítatlan hangulatát. A Valami Swing Quartet 19 órás kezdettel alapozza meg az estét – ha nem szeretnétek lemaradni, érdemes lesz asztalt foglalni!

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Mindennapi Művészet – Offline nyár kiállítás // Városháza Park (2026. szeptember 18-ig)

Mit jelent ma igazán offline-nak lenni? Erre a kérdésre keresik a választ a Mindennapi művészet – Offline nyár című szabadtéri kiállítás fiatal alkotói, akik festményeken, fotókon, grafikákon és kollázsokon keresztül mesélnek a képernyőkön túli nyári élményekről. Az ingyenes tárlat a Városháza Parkban várja a látogatókat egész augusztusban.

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Budafoki Pincejárat // több helyszínen (2026. augusztus 1.)

A Budafoki Pincejárat augusztus elsején olyan elképesztő programkavalkáddal készül, ami után garantáltan más szemmel nézel majd erre a történelmi bornegyedre. A nap abszolút fénypontja a Törley Pezsgőpincészet hűvös falai között és hangulatos udvarán vár rád! Ha egy igazán különleges nyári estére vágysz, felejtsd el a megszokott belvárosi helyeket. Irány Budafok, ahol Pezsgő Nyárest program vár a Törleyben és izgalmas pincetúrák augusztus elsején!

Mutatjuk, milyen zseniális programok várnak rátok:

Zenélő Budapest // több helyszínen (2026. augusztus 1., 2., 27.)

A Zenélő Budapest 2026-os évada gyönyörű történelmi helyszíneken várja zeneszerető közönségét ingyenes, szabadtéri koncertekkel. A főváros kiemelkedő zeneművészei egyedi hangszerelésű műsoraikkal, 17 órás kezdettel varázsolják a nyár legszebb pillanatait a budai Vár Csikós udvarába és a Parlament lépcsői elé. A sorozat ötletgazdája és művészeti vezetője pedig nem más, mint Götz Nándor klarinét-szaxofonművész, zeneszerző.

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Nyáresti koncertek Újlipótvárosban (2026. augusztus 2., 16.)

A főváros egyik legszebb parkjában idén nyáron is ingyenes koncertekkel várják a muzsikával felpezsdülni vágyókat. A XIII. kerületi Újlipótvárosban található Szent István park két augusztusi estén is ingyenes koncertre invitál. Augusztus 2-án a Liszt Ferenc Kamarazenekar frissíti fel a nyárestét, augusztus 16-án pedig Sajgál Erika és Kovács István produkciójának lehettek részesei.

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Rabbik és iskolapadok – vezetett séta (2026. augusztus 2.)

Augusztus 2-án páratlan sétán ismerhetitek meg Európa legrégebb, folyamatosan működő rabbitanodáját. A séta keretében szélesre nyílnak az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem kapui, hogy aztán az épület lépésről lépésre feltárja minden zegét-zugát. A vöröstéglás ház sokat megélt tereiben járva ízelítőt kaphattok az egykori rabbiképzős diákok mindennapjaiból, a héber betűvetés különleges világából, továbbá az intézet történetének legsötétebb hónapjairól.

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Lenny Kravitz // Budapest Aréna (2026. augusztus 2.)

Az idei nyár nagy visszatérője a hatvanas-hetvenes évek soul-, rock- és funk-hatásait ötvöző multiinstrumentalista zenész, Lenny Kravitz. A (mű)faji, stílusbeli és társadalmi határok között fesztelenül ugrándozó legenda augusztus 2-án lép fel a Budapest Arénában, De’Wayne támogatásával.

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Dívák, cselédek, hősnők – vezetett séta (2026. augusztus 2., 29.)

Augusztusban két alkalommal női sorsok útvesztőiben kalauzolja az érdeklődőket a Pestbudai Séták csapata. A sétán résztvevők ezalkalommal hősnők lábnyomaiba lépnek: cselédek, politikusnők, művésznők és lázadók történetein keresztül ismerhetik meg hogyan alakult a mai nő képe. A sétán feltárul a női lét sokszínűsége: a szolgálat, a ragyogás, a küzdelem és a szabadságkeresés egy olyan világban, ahol nőnek lenni valódi bátorságot kívánt.

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Hortus Conclusus – a legbelsőbb kert // Bakáts téri templom (2026. augusztus 3.)

Különleges összművészeti élmény érkezik a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-templomba augusztus 3-án. A Hortus Conclusus című előadásban Balla Gergely, Takács Dorina (Дeva) és Vecsei H. Miklós ősi, szakrális szövegeket szólaltatnak meg egy személyes és közösségi párbeszéd részeként.

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Primus // Barba Negra (2026. augusztus 4.)

A Les Claypool vezette Primus négy évtizede formálja senki máséval össze nem téveszthető, a funk, a metal és a progresszív rock határán egyensúlyozó hangzását. A kultikus formáció 2011 óta most először tér vissza hazánkba: augusztus 4-én, első önálló koncertjén varázsolja el a Barba Negra közönségét.

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Bacsó Bár koncertek // Rákóczi tér (2026. augusztus 4., 18.)

Immár hagyomány, hogy a Rákóczi térről nyíló Bacsó Béla utca egyedülálló kis világát fiatal, feltörekvő művészek zenéje tölti meg a nyár folyamán. A hangulatos ingyenes koncertsorozat eseményei kéthetente kedden, 18 és 19 óra között kerülnek megrendezésre, a Csiga Cafe teraszán: augusztus 4-én a nyers érzelmeket éteri hangzásvilágban megszólaltató Szappanos Janka – művésznevén asztrid –, 18-án pedig a live looping setuppal debütáló Nagy Ádám ragad mikrofont, hogy a zenés lazulásnak még a kedd este se szabhasson gátat.

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Térzene koncert // Halászbástya (2026. augusztus 5.)

Nyári dallamok töltik meg a Halászbástyát augusztus 5-én, hiszen a német Jugendkapelle Nersingen Fahlheim fúvószenekar ad szabadtéri koncertet. A zenepavilonban felcsendülő ingyenes hangverseny különleges élményt kínál a budai Vár egyik legszebb helyszínén.

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A képzelet tere – vezetett séta a Tea útján (2026. augusztus 5.)

Augusztus 5-én, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban megrendezésre kerülő vezetett sétán vehettek részt. Egy csésze teakülönlegességgel a kezetekben indulhattok japánkert-szakértő vezetésével felfedezőútra, méghozzá Hopp Ferenc hajdani teakunyhójától indulva. A teakertek hagyományait megismerve a séta az emeleten található autentikus japán teaszertartás szobában ér véget. Jegyet elővételben, online tudtok vásárolni.

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6Szóljon // Hunyadi tér (2026. augusztus 5-6.)

Az Eötvös10 idén nyáron is gondoskodik róla, hogy zene költözzön Terézvárosba: visszatér a 6Szóljon, a VI. kerület imádott nyári, ingyenes koncertsorozata! Az ingyenes programkavalkád mindenki számára tartogat izgalmakat, hiszen a Hunyadi téren ezúttal is a műfaji sokszínűség kerül a középpontba. Augusztus 5-én a klasszikus zenét váratlan módon újragondoló InFusion Trió, 6-án pedig a Jumping Matt & His Combo swing, boogie-woogie, rock and roll, soul, jazz és funky elemekben bővelkedő koncertjét élvezhetitek, a Hunyadi tér árnyas fái alatt.

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Zenés Esték a Ferenc téren (2026. augusztus 6.)

Ingyenes koncertek visznek színt a ferencvárosi Ferenc tér mindennapjaiba a Zenés esték a Ferenc téren elnevezésű, évről évre méltán nagy népszerűségnek örvendő eseménysorozatnak köszönhetően. Az idei utolsó alkalomra augusztus 6-án kerül sor, a hangulatért pedig a Canto Drum zenekar fog felelni. Nem érdemes lemaradni!

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Bakáts Péntek // Ferencváros (2026. augusztus 7.)

A péntek este sem fog eseménytelenül telni Ferencvárosban, hiszen augusztus 7-én – idén utoljára -, ingyenes koncerttel pezsdül fel a Bakáts tér. A 19 órakor kezdődő eseményen a 4Winds zenél.

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Nyáresti táncházak // Várkert Bazár (2026. augusztus 7., 28.)

Idén nyáron még két alkalommal élhetitek át a táncházak fergeteges hangulatát a Várkert Bazár teraszán. Augusztus 7-én és 28-án olyan zenekarok adják majd a talpavalót, mint a Stenk és a Fanfara Complexa. A programon kezdőket is szívesen látnak.

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Nemzetközi Cigány Dal Napja // Zene Háza (2026. augusztus 8.)

Ötödik alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigány Dal Napját. A roma kultúra sokszínűségét idén augusztus 8-án, a Zene Háza szabadtéri színpadán ünnepelhetitek, az eseményt pedig olyan előadók gazdagítják, mint Lakatos Mónika és a Romengo, a szerb Bojan Krstić Orkestar vagy a lengyel Megitza.

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Országos vízipisztolycsata // Palatinus Fürdő (2026. augusztus 8.)

Az országos vízipisztolycsatán évről évre kicsik és nagyok egyaránt átélhetik a vízicsata adta adrenalinlöketet. Az augusztus 8-án megrendezett eseményhez országszerte számos város csatlakozott, így természetesen Budapest is, ahol a Palatinus Fürdőben tudtok majd hatalmasat játszani.

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Strauss-koncert a Dunán // Európa Hajó (2026. augusztus 9.)

Augusztus 9-én újra ifj. Johann Strauss muzsikájára ringatózik az Európa Hajó, miközben elképesztő arcát ismerhetitek meg a fővárosnak. A különleges hajótúra során a Duna Szimfonikus Zenekar idézi meg a keringők királyát, Safarek Krisztián vezényletével, az élményt pedig igazán előkelő hangulat emeli az egekbe. Budapest legszebb látványosságai olyan arcukat mutatják meg, mint még sosem: másfél órán át gyönyörködhettek a Parlament, a budai Vár, a Várkert Bazár, a Budát és Pestet összefonó hidak és a rakpart menti épületek látványában, a túra tempóját pedig világhírű keringők diktálják.

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Városi kódfejtés – vezetett séta (2026. augusztus 9., 23.)

Augusztusban két alkalommal az Imagine csapata kalauzolja el a résztvevőket a budapesti épületek kódjainak, titkainak útvesztőjében. Ha igazi városi detektívnek tartod magad, ez a séta neked szól, hiszen 2,5 órányi színtiszta nyomozásba ugorhatsz fejest. A város egyik legelegánsabb útján sétálva fény derül majd arra, hogy a némaságra ítélt kőszobrok, a gazdag díszítőfestések, mind-mind az egykori úri világról mesélnek.

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Gyertyafényes koncert – Négy évszak // Benczúr Ház (2026. augusztus 10.)

Augusztus 10-én csillag- és gyertyafényben, páratlanul gyönyörű környezetben élhetitek át Vivaldi Négy évszakának harmóniáit Szigeti Bence és Schwartz Zoltán előadásában. A Benczúr Ház kertjében megrendezett estét Manuel de Falla csodálatos operája, a La Vida Breve zárja.

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Vigyázz, kész, sport! – vezetett séta (2026. augusztus 15.)

Augusztus 15-én Csapó Csaba vezetésével merülhettek el a főváros sportéletének fejlődésében a századfordulótól napjainkig. A sport ugyanis nemcsak az egészségmegőrzést szolgálta, hanem a társasági élet egyik központi színtere is lett az 1870-es évektől kezdődően. A Horthy-korszakban aztán a sport egyre inkább politikai befolyás, a II. világháború után pedig pártirányítás alá került. De hogyan alakult ezután? A séta többek között ezt is megválaszolja.

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Hangulatos kertmozik várnak rátok augusztusban is:

Kashmir Fesztivál // Népszínház utca (2026. augusztus 15-16.)

Augusztus 15. és 16. között multikulturális pezsgéstől lesz hangos a Népszínház utca, hiszen érkezik az ingyenes Kashmir Fesztivál! A hatodik alkalommal megszervezett rendezvénysorozat programtáblájára idén sem lehet panaszotok, hiszen a zenés-táncos élmények mellett gyönyörű, nepáli kézműves termékek közül tudtok válogatni, a gasztronómiai kitelepülések között pedig a tradicionális afrikai és indiai konyhán kívül ⁠a nyár kedvenc ízeibe is belekóstolhattok.

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Vadító éjszakák // Benczúr Ház (2026. augusztus 16.)

A Benczúr Kerti Estéknek köszönhetően idén nyáron is felejthetetlen színházi élményekben lehet részetek a VI. kerületben. Augusztus 16-án a Vadító éjszakák képkockái elevenednek meg – Járó Zsuzsa, Péter Kata, Schruff Milán és Száraz Dénes játékával, Paczolay Béla rendezésében. Másfél óra, tele bonyodalommal: bár Ana és Julio házassága kihűlt, ezt még el is tudnák viselni, ellenben a felettük lakókkal, akiknek nincs gondjuk az intimitással… A világhírű komédia, mely Casc Gay katalán szerző tollából született meg, ezúttal a szabad ég alatt nevetteti meg a közönséget a magyar fővárosban.

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Taste of Korea // KÖSZI Kulturális Központ (2026. augusztus 18.)

A kulturális eseményen a koreai művészet, zene és hagyományok világán keresztül ismerhetitek meg Korea szépségét, kreativitását és kulturális örökségét. Ennek keretében K-pop tánc, kézműves foglalkozások és előadások várnak augusztus 18-án, többek között fellép a The Righteous Family is.

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U2 + David Bowie + R.E.M. tribute est // STENK (2026. augusztus 20.)

Évtizedeken átívelő sikeres karrierek és jellegzetes hangzás az ismérve mindhárom legendás bandának, akiket hazai képviselőik szólaltatnak meg augusztus 20-án a STENK-ben.

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Jubileumi Folkpark Táncházfesztivál // Budapest Park (2026. augusztus 21.)

Jubileumához érkezett a Budapest Park nagy sikernek örvendő Folkpark Táncházfesztiválja, aminek idén már ötödjére lehettek részesei. A kerek évfordulót persze egy ehhez méltó mulatsággal ünneplik meg augusztus 21-én, hiszen a Sarjú Banda, a Romano Drom és a Zurgó Együttes fellépésén rophatjátok hajnalig. Ha jegyet váltotok a népzenei forgatagot megelőző Bagossy Brothers Company koncertre, a rendezvényt ráadásul ingyenesen látogathatjátok!

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Magyar Jazz Ünnepe // Zene Háza (2026. augusztus 23.)

Augusztus 23-án a magyar jazz műfaja előtt tisztelgő, ingyenes szabadtéri koncertekkel és beltéri előadásokkal vár a Magyar Jazz Szövetség és a Zene Háza. A Szabadtéri színpadon fellép a Debrecen Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trió, az estet Gájer Bálint és zenekara zárja.

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Backstage Budapest: az A38 – hajóséta kulisszatitkokkal (2026. augusztus 23.)

Augusztus 23-án, óránként induló vezetett séta keretében ismerhetitek meg a főváros ikonikus koncerthajójának titkait. Az A38 közös pont Budapesten: koncertek, nyáresti beszélgetések, rendhagyó kulturális programok helyszíne immár több mint húsz éve. A hajósétán megismerhetitek az A38 működését, a kaotikus nyitás történetét, de kiderül majd, miért van szükség az állóhajón matrózra. A sétát egy zenekarok által inspirált ebéddel is megkoronázhatjátok.

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Andrássy150 // több helyszínen (2026. augusztus 24. – szeptember 6.)

Az Andrássy út 150 éves jubileuma alkalmából kéthetes programsorozat vár: séták, kiállítások, előadások és fesztiválok idézik meg a sugárút múltját és jelenét. Fedezzétek fel Budapest ikonikus helyszínét új nézőpontból, élményekkel és történetekkel augusztus 24-től szeptember 6-ig bezárólag.

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Kis-Földalatti-Múltidézés // több helyszínen (2026. augusztus 27-29.)

Augusztus 27. és 29. között nemcsak az utazás, hanem a várakozás is élménnyé válik a Kisföldalatti megállóiban. Az M1-es metró peronján félóránként csendülnek fel Görbe Márk művészettörténész múltidéző hangüzenetei, Budapest történetének izgalmas részleteit pedig Előd Álmos színművész tolmácsolja az utazóközönségnek.

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Állatkertek Éjszakája // Fővárosi Állat- és Növénykert (2026. augusztus 28.)

A nyár egyik legkedvesebb esti programja az állatok éjszakai életébe enged betekintést. Az évről évre nagy népszerűségnek örvendő Állatkertek Éjszakájának idén augusztus 28-án lehettek részesei országszerte, míg Budapesten természetesen a Fővárosi Állat- és Növénykert imádnivaló lakóit figyelhetitek meg a rendhagyó időpontban. Az esemény azonban jóval túlmutat ezen, hiszen a helyszín munkatársai ebben az évben is megannyi izgalmas programmal és látványos bemutatóval készülnek nektek, melyekről bővebb információt a helyszín weboldalán vagy Facebook-felületén találtok a rendezvényhez közeledve.

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TE!Feszt, a hatodik // Andrássy út (2026. augusztus 28-30.)

A hatodik TE!Feszt programtábláját böngészve nem hiszünk a szemünknek: az Andrássy úton megrendezésre kerülő ingyenes, háromnapos rendezvénysorozat ugyanis szinte mindent tud, amit egy nagy hazai fesztivál – azzal a kivétellel, hogy ez teljesen ingyenes. Augusztus 28. és 30. között fellép a Magashegyi Underground és Molnár Tamás, de lesznek gyerekprogramok, közösségi jóga és táncos események is. Sőt, a szervezők a dátumig még további meglepetéseket ígérnek!

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Bakáts Feszt // Ferencváros (2026. augusztus 28-30.)

Augusztus legvégén a Bakáts tér és környéke is megtelik kultúrával, hiszen augusztus 28. és 30. között egy szuper ingyenes, összművészeti programsorozatnak lehettek szem- és fültanúi Ferencváros különleges hangulatú helyszínén. A szervezők a dátumhoz közeledve még pontosítanak a menetrenden, annyi azonban már egészen bizonyos, hogy az ingyenes programok között kiállításokat, zenés-táncos előadásokat és gasztronómiai ínyencségeket egyaránt megtaláltok majd.

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Le a kalappal! // Zene Háza (2026. augusztus 29.)

A Zene Háza Fringe programjának Le a kalappal! sorozatában Ujváry Flóra ad koncertet a Városligetben augusztus 29-én. Nagybőgő–ének szólóprojektjében jazz, pop és népzene találkozik saját dalokkal, bensőséges, improvizatív hangzásban, közös ritmusra épülő zenei élményként a főváros szívében.

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Sóletfesztivál // Városháza Park (2026. augusztus 30.)

Augusztus 30-án minden a zsidó konyha ikonikus fogása körül forog majd, hiszen tizedjére is visszatér a Zsinagógák Hetének nagyszabású gasztroprogramja. A Városháza Parkban aznap a legkülönfélébb sóleteket kóstolhatjátok meg, az ínyencségek mellett pedig fergeteges programok közül is csemegézhettek.

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28. Zsidó Kulturális Fesztivál // Dohány utcai Zsinagóga (2026. augusztus 30. – szeptember 10.)

Augusztus 30. és szeptember 10. között rendezik meg Budapest legnagyobb zsidó művészeti rendezvényét, amely idén is világszínvonalú programokkal, nemzetközi hírű fellépőkkel és csodálatos helyszínekkel várja a látogatókat. A Dohány utcai Zsinagógában fellép többek között a Grammy-díjas Gipsy Kings by Diego Baliardo, a Rumbach utcai Zsinagógában az Anima Sound System ad koncertet, Mácsai Pál pedig egész estés műhelylátogatással készül.

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Hagyaték // Barabás Villa (2026. augusztus 31.)

Egy zseniális éleslátással bíró anya – Alice Miller – és fia – Martin Miller – traumákkal teli kapcsolatának képkockái villannak fel augusztus 31-én a Barabás Villában. A darab, melyet Martin könyve és Alice írásai ihlettek, egy titkokkal, gyerekbántalmazással, hazugságokkal terhes életet tár a nézők elé, az érintett feleket pedig Feuer Yvette és Rába Roland jeleníti meg. Valódi élettörténetek és mindannyiunkat érintő kérdések hangzanak el, az előadás után pedig egy rövid interjút is levetítenek Martin Millerrel, majd a film után az alkotók kötetlen beszélgetésre invitálják a közönséget.

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Fantasztikus programok az egész család számára: