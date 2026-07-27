12 varázslatos játszótér a Balatonnál, ahol feltöltődhetnek a vakáció alatt kicsik és nagyok

Balatoni nyaraláskor mindig jó, ha van a tarsolyban egy remek étterem, egy jó strand, egy kicsiket és nagyokat megmozgató kirándulóhely, de legalább ennyire fontos a kisgyerekkel érkezőknek, hogy legyen kéznél egy nagyszerű játszótér, ahol különleges és tematikus játékok szavatolják a felhőtlen kikapcsolódást.

Vizek háza élménypark, Zamárdi

2022-ben nyitotta meg kapuit és azóta is töretlen lelkesedés és kíváncsiság övezi Siófok és Zamárdi határának kedvenc ismeretterjesztő és szórakoztató komplexumát. A Dunántúli Regionális Vízmű élményparkjában változatos kalandokban lesz részetek: önfeledt kikapcsolódásra ott a vízi játszótér, a mezítlábas tanösvényen és a kísérletezősarokkal, makettasztallal felszerelt bemutatóteremben pedig interaktív tanulásra nyílik tér. Az pedig, hogy a parkban még vízvezetéket is építhetnek a csemeték tényleg csak hab a tortán.

8621 Siófok, Vadkacsa utca | Weboldal

Magyar Tenger Mesekert, Balatonboglár

Kő Boldizsár mesés játszótereinek a fél főváros a csodájára jár Budapesten, de szerencsére a Balatonnál is találni ilyen varázslatos helyet. A balatonboglári Platán szabadstrand területén lelt otthonra a Magyar Tenger Mesekert, mely elkalauzolja a legkisebbeket a Balatont övező legendák tengerében. Ha ránk hallgattok, a szabadstrandon való pancsolás előtt, után vagy közben mindenképp szakítsatok egy kis időt az egyedi játszótér felfedezésére.

8630 Balatonboglár, Szent István tér 4.

Rézsűs játszótér, Veszprém

Veszprémi kiruccanás alkalmával sem kell lemondanotok a felhőtlen játék élményéről! A vártól nem messze, a Kolostorok és Kertek sétaútvonal mentén található Rézsűs játszótér kicsiket és nagyokat egyaránt remek játékokkal vár. A legkisebbeknek kialakított homokozóban, hintában és a temérdek más játéknak köszönhetően csak úgy elillan a játékkal töltött idő, míg a nagyobbaknak fedett csúszda, kötélpálya és a játékvár segít levezetni a nyaralásban felgyűlt plusz energiát.

8200 Veszprém, Céhház utca 4.

Afrika szavanna játszótér a Veszprémi Állatkertben

A Veszprémi Állatkert területén 2018-ban nyitotta meg kapuit a park látogatói előtt az Afrika szavanna játszótér. A közel 1 hektáron elterülő élményparkban mintegy 25 különböző játékelem kapott helyet a függőágyas hintától, a mászókán és a baobab lombházakon át egészen a szafari terepjárókig. A játszótér a felhőtlen játék mellett lehetőséget biztosít a homokdűnék felfedezésére éppúgy, mint Afrika különleges, egzotikus lakóinak megismerésére.

8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17. | Weboldal

Hej, halászok! kalandjátszótér, Tihany

A nem akármilyen látvánnyal kecsegtető tihanyi Visszhang-dombon otthonra lelt kalandjátszótér a régenvolt balatoni halászvilágot idézi meg. A Hej, halászok! névre keresztelt parkban egyedileg készített, szépen és ízlésesen kivitelezett fajátékok, meghódításra váró fahajó, apró halászokat megszólító kötélpálya és mászóháló segít a felhőtlen, balatoni lazításban.

8237 Tihany, Alsóóvári utca 1.

Hunyadi utcai játszótér, Gyenesdiás

A gyenesdiási játszóterek közül a nagyobbak közé tartozó Hunyadi utcai játszótér a falu központjában található. Akárcsak a tihanyi Hej, halászok! játszótér esetében, ezt a gyerekparadicsomot is a Ilona-malom Műhely munkájának köszönhetjük, így az egyedileg készített és szépen megvalósított játékokból itt sem szenvedtek majd hiányt. A játékok között találtok csúszdát, nagy kedvencnek számító kötélmászókát, fekvő hintát, de még kúszóalagutat is!

8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2.

Csokorba gyűjtöttük a legkülönlegesebb fővárosi játszótereket is:

Toboz játszótér, Balatonfenyves

A balatonfenyvesi Toboz játszótér igazán különleges, hiszen nem mindennap játszhat ilyen helyszínen az ember, érdemes tehát a balatoni nyaralás alkalmával útba ejteni. Megközelítését segíti, hogy a Központi szabadstrand területén található, így a játékot összekapcsolhatjátok a lubickolással is. Nevéből is fakadóan, vörösfenyőből készült óriástobozokban játszhatnak a csemeték, amiket különböző csúszdák és alagutak, kötélmászókák kötnek össze. Mondanunk sem kell talán, de ez a gyönyörű helyszín is az Ilona-malom Műhely keze munkáját dicséri.

8646 Balatonfenyves, Balaton-part utca 9-10.

Napfény Strand és Kemping játszótere, Révfülöp

Ha Révfülöpön töltitek a nyaralást és a vakációt, és színvonalas játszóteret kerestek, akkor a Napfény Strand és Kemping felé érdemes vennetek az irányt. A területen részben akadálymentesített, modern és korszerű játszótér segít a kicsiknek kikapcsolódni, valamint mozgás, játék és homokozás közben maradéktalanul feltöltődni.

8253 Révfülöp, Halász utca 5.

Ezüstpart játszótér, Siófok

A siófoki Ezüstpart játszótér közvetlenül a Balaton-parton várja a játszani vágyó gyerekeket és szüleiket. A játszótér tematikájától elválaszthatatlan a víz, központi eleme egy süllyedő hajó, melyet mintha csak a szeszélyes szél sodort volna partra. A hajó játékvárként funkcionál és szinte magától értetődő, hogy a gyerekek itt seperc alatt kalóz- és matrózszerepbe bújhatnak. A játszótér keleti részén a kicsiknek külön játéktér lett kialakítva, hogy minden korosztály felhőtlenül tudja élvezni a tér adta játéklehetőségeket.

8600 Siófok, Egressy Gábor utca 10.

„Balaton, az utolsó óriás” játszótér, Keszthely

A „Balaton, az utolsó óriás” nevet viselő játszótér a keszthelyi Balaton Múzeum előtt kapott helyet 2023-ban. A játszótérnek azonban nemcsak a neve különleges, hanem a tematikája is, ugyanis a tó születéstörténetét dolgozza fel. A korszerű játékokkal felszerelt kalandjátszótéren többek között pókhálóhinta, csúszdák, várak szolgálják a feltöltődést. Remek program összekapcsolni akár a Balatoni Múzeum meglátogatásával is, de a játszótér külön, szabadon is látogatható.

8360 Keszthely, Múzeum utca 2.

Folly Arborétum, Badacsonyörs

A badacsonyörsi Folly Arborétumot kár lenne kihagyni, ha kisgyermekkel érkeztek a Balatonhoz, ugyanis az arborétumban található játékelemek remek kikapcsolódást kínálnak a gyerekeknek. A Balaton édenkertjében páratlan környezetben, fából készített, kalandos elemekkel megtoldott játszótér, óriáshinták, kötélalagút, mókuskerék, drótkötélpálya, óriáscsúszdák szavatolják a felejthetetlen hangulatot. A játszótéren kívül Meseösvény, pecsétgyűjtő játék és egy nyomozós kalandjáték is várja a kisgyermekes családokat.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. | Weboldal

Tematikus játszótér a Szántódpusztai Majorságban, Szántód

A déli part néhány évvel ezelőtt újjászületett majorsága is remek lehetőséget kínál egy kis játszótéri kalandra. A Szántódpusztai Majorság bel- és kültéren is megannyi élményt kínál, kültéri attrakcióit pedig tematikus játszótér is gazdagítja. A Rostalika játszótéren többnyire természetes anyagok kaptak helyet, fából épített mászóka, alagút, csúszda, homokozó, sőt még egy itt kialakított Kneipp-ösvény is örömteli, szórakoztató pillanatokat kínál.

8622 Szántód, Szántód puszta | Weboldal

Inspirálódjatok nyári élménykalauzunkból: