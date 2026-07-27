12 varázslatos játszótér a Balatonnál, ahol feltöltődhetnek a vakáció alatt kicsik és nagyok

Balatoni nyaraláskor mindig jó, ha van a tarsolyban egy remek étterem, egy jó strand, egy kicsiket és nagyokat megmozgató kirándulóhely, de legalább ennyire fontos a kisgyerekkel érkezőknek, hogy legyen kéznél egy nagyszerű játszótér, ahol különleges és tematikus játékok szavatolják a felhőtlen kikapcsolódást.

Vizek háza élménypark, Zamárdi

2022-ben nyitotta meg kapuit és azóta is töretlen lelkesedés és kíváncsiság övezi Siófok és Zamárdi határának kedvenc ismeretterjesztő és szórakoztató komplexumát. A Dunántúli Regionális Vízmű élményparkjában változatos kalandokban lesz részetek: önfeledt kikapcsolódásra ott a vízi játszótér, a mezítlábas tanösvényen és a kísérletezősarokkal, makettasztallal felszerelt bemutatóteremben pedig interaktív tanulásra nyílik tér. Az pedig, hogy a parkban még vízvezetéket is építhetnek a csemeték tényleg csak hab a tortán.

8621 Siófok, Vadkacsa utca | Weboldal

Fotó: Vizek háza élménypark

Magyar Tenger Mesekert, Balatonboglár

Kő Boldizsár mesés játszótereinek a fél főváros a csodájára jár Budapesten, de szerencsére a Balatonnál is találni ilyen varázslatos helyet. A balatonboglári Platán szabadstrand területén lelt otthonra a Magyar Tenger Mesekert, mely elkalauzolja a legkisebbeket a Balatont övező legendák tengerében. Ha ránk hallgattok, a szabadstrandon való pancsolás előtt, után vagy közben mindenképp szakítsatok egy kis időt az egyedi játszótér felfedezésére.

8630 Balatonboglár, Szent István tér 4.

Fotó: Kő Boldizsár Mese Terek

Rézsűs játszótér, Veszprém

Veszprémi kiruccanás alkalmával sem kell lemondanotok a felhőtlen játék élményéről! A vártól nem messze, a Kolostorok és Kertek sétaútvonal mentén található Rézsűs játszótér kicsiket és nagyokat egyaránt remek játékokkal vár. A legkisebbeknek kialakított homokozóban, hintában és a temérdek más játéknak köszönhetően csak úgy elillan a játékkal töltött idő, míg a nagyobbaknak fedett csúszda, kötélpálya és a játékvár segít levezetni a nyaralásban felgyűlt plusz energiát.

8200 Veszprém, Céhház utca 4.

Fotó: Visit Veszprém

Afrika szavanna játszótér a Veszprémi Állatkertben

A Veszprémi Állatkert területén 2018-ban nyitotta meg kapuit a park látogatói előtt az Afrika szavanna játszótér. A közel 1 hektáron elterülő  élményparkban mintegy 25 különböző játékelem kapott helyet a függőágyas hintától, a mászókán és a baobab lombházakon át egészen a szafari terepjárókig. A játszótér a felhőtlen játék mellett lehetőséget biztosít a homokdűnék felfedezésére éppúgy, mint Afrika különleges, egzotikus lakóinak megismerésére.

8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17. | Weboldal

Fotó Veszprémi Állatkert

Hej, halászok! kalandjátszótér, Tihany

A nem akármilyen látvánnyal kecsegtető tihanyi Visszhang-dombon otthonra lelt kalandjátszótér a régenvolt balatoni halászvilágot idézi meg. A Hej, halászok! névre keresztelt parkban egyedileg készített, szépen és ízlésesen kivitelezett fajátékok, meghódításra váró fahajó, apró halászokat megszólító kötélpálya és mászóháló segít a felhőtlen, balatoni lazításban.

8237 Tihany, Alsóóvári utca 1.

Fotó: Ilona-malom Műhely

Hunyadi utcai játszótér, Gyenesdiás

A gyenesdiási játszóterek közül a nagyobbak közé tartozó Hunyadi utcai játszótér a falu központjában található. Akárcsak a tihanyi Hej, halászok! játszótér esetében, ezt a gyerekparadicsomot is a Ilona-malom Műhely munkájának köszönhetjük, így az egyedileg készített és szépen megvalósított játékokból itt sem szenvedtek majd hiányt. A játékok között találtok csúszdát, nagy kedvencnek számító kötélmászókát, fekvő hintát, de még kúszóalagutat is!

8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2.

Fotó: Gyenesdiás Önkormányzat

Csokorba gyűjtöttük a legkülönlegesebb fővárosi játszótereket is:

7 különleges játszótér Budapesten, amit minden gyereknek egyszer látnia kell
7 különleges játszótér Budapesten, amit minden gyereknek egyszer látnia kell

Kihagyhatatlan csúszdaparkok, sportközpontok, tematikus játszóterek és élménykertek várják a családokat a főváros zöld helyszínein.

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Toboz játszótér, Balatonfenyves

A balatonfenyvesi Toboz játszótér igazán különleges, hiszen nem mindennap játszhat ilyen helyszínen az ember, érdemes tehát a balatoni nyaralás alkalmával útba ejteni. Megközelítését segíti, hogy a Központi szabadstrand területén található, így a játékot összekapcsolhatjátok a lubickolással is. Nevéből is fakadóan, vörösfenyőből készült óriástobozokban játszhatnak a csemeték, amiket különböző csúszdák és alagutak, kötélmászókák kötnek össze. Mondanunk sem kell talán, de ez a gyönyörű helyszín is az Ilona-malom Műhely keze munkáját dicséri.

8646 Balatonfenyves, Balaton-part utca 9-10.

Fotó: Ilona-malom Műhely

Napfény Strand és Kemping játszótere, Révfülöp

Ha Révfülöpön töltitek a nyaralást és a vakációt, és színvonalas játszóteret kerestek, akkor a Napfény Strand és Kemping felé érdemes vennetek az irányt. A területen részben akadálymentesített, modern és korszerű játszótér segít a kicsiknek kikapcsolódni, valamint mozgás, játék és homokozás közben maradéktalanul feltöltődni.

8253 Révfülöp, Halász utca 5.

Fotó: Ilona-malom Műhely

Ezüstpart játszótér, Siófok

A siófoki Ezüstpart játszótér közvetlenül a Balaton-parton várja a játszani vágyó gyerekeket és szüleiket. A játszótér tematikájától elválaszthatatlan a víz, központi eleme egy süllyedő hajó, melyet mintha csak a szeszélyes szél sodort volna partra. A hajó játékvárként funkcionál és szinte magától értetődő, hogy a gyerekek itt seperc alatt kalóz- és matrózszerepbe bújhatnak. A játszótér keleti részén a kicsiknek külön játéktér lett kialakítva, hogy minden korosztály felhőtlenül tudja élvezni a tér adta játéklehetőségeket.

8600 Siófok, Egressy Gábor utca 10.

Fotó: 30 Tér Bt.

„Balaton, az utolsó óriás” játszótér, Keszthely

A „Balaton, az utolsó óriás” nevet viselő játszótér a keszthelyi Balaton Múzeum előtt kapott helyet 2023-ban. A játszótérnek azonban nemcsak a neve különleges, hanem a tematikája is, ugyanis a tó születéstörténetét dolgozza fel. A korszerű játékokkal felszerelt kalandjátszótéren többek között pókhálóhinta, csúszdák, várak szolgálják a feltöltődést. Remek program összekapcsolni akár a Balatoni Múzeum meglátogatásával is, de a játszótér külön, szabadon is látogatható.

8360 Keszthely, Múzeum utca 2.

Fotó: Ilona-malom Műhely

Folly Arborétum, Badacsonyörs

A badacsonyörsi Folly Arborétumot kár lenne kihagyni, ha kisgyermekkel érkeztek a Balatonhoz, ugyanis az arborétumban található játékelemek remek kikapcsolódást kínálnak a gyerekeknek. A Balaton édenkertjében páratlan környezetben, fából készített, kalandos elemekkel megtoldott játszótér, óriáshinták, kötélalagút, mókuskerék, drótkötélpálya, óriáscsúszdák szavatolják a felejthetetlen hangulatot. A játszótéren kívül Meseösvény, pecsétgyűjtő játék és egy nyomozós kalandjáték is várja a kisgyermekes családokat.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. | Weboldal

Fotó: Folly Arborétum

Tematikus játszótér a Szántódpusztai Majorságban, Szántód

A déli part néhány évvel ezelőtt újjászületett majorsága is remek lehetőséget kínál egy kis játszótéri kalandra. A Szántódpusztai Majorság bel- és kültéren is megannyi élményt kínál, kültéri attrakcióit pedig tematikus játszótér is gazdagítja. A Rostalika játszótéren többnyire természetes anyagok kaptak helyet, fából épített mászóka, alagút, csúszda, homokozó, sőt még egy itt kialakított Kneipp-ösvény is örömteli, szórakoztató pillanatokat kínál.

8622 Szántód, Szántód puszta | Weboldal

Fotó: Szántódpusztai Majorság

Inspirálódjatok nyári élménykalauzunkból:

45+ családbarát hely és felejthetetlen élmény a Balatonnál a közös nyári emlékekért
45+ családbarát hely és felejthetetlen élmény a Balatonnál a közös nyári emlékekért

Számtalan remek helyet és élményt gyűjtöttünk nektek egy csokorba, ha tartalmas, családbarát programokkal frissülnétek fel a Balatonnál.

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