Ezeréves kincseket és titkokat őriz az alföldi emlékpark, Szegedtől csupán egy karnyújtásnyira

Ópusztaszert bizonyára nem kell bemutatnunk a történelem szerelmeseinek, ám Magyarország egyik legfontosabb történelmi emlékhelyéhez azoknak is érdemes ellátogatniuk, akik rendhagyó úti célt keresnek következő kirándulásukhoz.

A Csongrád-Csanád megyei település már több mint egy évezreddel ezelőtt bebiztosította helyét a történelemkönyvek hasábjain: itt tartotta a honfoglaló magyarság az első nagy gyűlését, így ezt tekintjük a magyar államiság szimbolikus központjának.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ezt a jeles eseményt és a térség múltját 55 hektáron idézi meg, Szegedtől csupán 30 kilométerre, kalandok és látnivalók sokaságával az egész család számára.

Az emlékhelyen tekinthető meg a magyar festészet egyik legismertebb alkotása, a Feszty-körkép. Feszty Árpád műve, A magyarok bejövetele a honfoglalás ezredik évfordulójára készült, és a hatalmas, kör alakban elhelyezett vászonnak köszönhetően úgy érezhetjük, mintha magunk is az esemény résztvevői lennénk.

A honfoglalás emlékét őrzi továbbá az Árpád-emlékmű, és a Nomád Park, mely őseink életmódját hivatott bemutatni jurtákkal, berendezési tárgyakkal, fegyverekkel és egyéb használati eszközökkel.

Az Árpád-kori monostor romjai a 11. századba kalauzolnak el, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark skanzenje pedig a 19-20. századi alföldi falvak világát tárja elénk: korabeli parasztházak, gazdasági épületek, szélmalom, templom, sőt még egy hajdani szatócsbolt is gondoskodik az autentikus élményről.

Szintén a népi mesterségeknek és a Tisza-menti lakosság életmódjának állít emléket a Mártélyi halászkunyhó, és a Tiszai gátőrház – utóbbi az árvízvédelem és az 1879-es szegedi nagy árvíz történetét vonultatja fel.

Mindez csupán egy szelete annak a több tucat attrakciónak, melyek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban várják a érdeklődőket – a látogatóközpontban például 3D-s vetítésen elevenedik meg a magyar történelem. Érdemes szétnézni az aktuális programkínálatban is, mely a park weboldalán, ide kattintva érhető el.

A fotók a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-közösségben kerültek megosztásra. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

Még több hangulatos kép az emlékparkról:

Ikonikus műemlék a Zsámbéki-medencében: