Rablólovag otthona volt egykor a Mátra lábánál található romantikus, középkori vár

Bár kevésbé ismert történelmi helyszín, a Mátra lábánál fekvő kisnánai vár különleges kirándulásra invitál. Izgalmas történetével és látványos panorámájával is emlékezetes úti cél hírében áll, ahol szinte megelevenedik a magyar középkor.

A kisnánai vár története egészen a 11-12. századig nyúlik vissza, amikor is a mai kápolna helyén még egy román kori templom állt. A 14. század elején, az Aba nemzetségből származó Kompolti család építette fel mellette első nemesi udvarházát. Ez alakult az évszázadok során fokozatosan valódi várrá.

A család tagjai jelentős tisztségeket töltöttek be a királyi udvarban, ennek köszönhetően a birtok folyamatosan bővült és egyre reprezentatívabbá vált. A 15. század közepére már erős várfalak, lakópalota és védművek övezték az impozáns épületegyüttest.

A vár történetének egyik legismertebb fejezete a török korhoz kötődik. Mohács után stratégiai szerepet kapott, majd 1543-ban Csulai Móré László, a hírhedt „rablólovag” birtokolta. A törökök még ugyanebben az évben ostrom alá vették az erődítményt, Mórét elfogták és Konstantinápolyba hurcolták.

Bár később többször is felmerült a vár megerősítése, erre végül nem került sor, így az épület fokozatosan elveszítette katonai jelentőségét és rommá vált.

A kisnánai vár különlegessége, hogy nem magas hegycsúcson épült, hanem egy középkori templom köré, egy nemesi rezidenciából alakult ki. A feltárások során előkerült korábbi templom, a később gótikus stílusban átépített kápolna, a lakópalota és az öregtorony együtt kiválóan szemléltetik, miként vált egy főúri udvarház évszázadok alatt erődített várrá.

A 2010-es években megvalósult rekonstrukciónak köszönhetően ma már felújított falak, kiállítóterek, toronyterasz és modern, interaktív bemutatók várják a látogatókat. A torony tetejéről ráadásul csodás kilátás nyílik a Mátra lankáira és a környező vidékre.

Budapestről autóval nagyjából másfél óra alatt érhetitek el a várat. Vonattal Gyöngyösig vagy Kálig utazhattok, onnan pedig autóbusszal juthattok el a településre. A vár a falu központjából egy rövid sétával megközelíthető, így akár egy egész napos mátrai kirándulás részeként is felkereshetitek.

Ha szeretitek azokat a kirándulóhelyeket, ahol a történelem és a természet egyszerre van jelen, a kisnánai vár remek választás. Barangoljátok be a középkori falakat, fedezzétek fel a kiállításokat, majd zárjátok a napot a panorámában gyönyörködve – ez a mátrai várrom garantáltan maradandó élményt fog nyújtani.

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