Csodás látnivalókkal és felfedezésre váró kincsekkel kecsegtet a Nyírség fővárosa

A hangulatos városi terek, a gyönyörű parkok, a pezsgő kulturális élet és a helyben elérhető szabadidős tevékenységek épp annyira – ha nem még inkább – fontosak. Nyíregyháza pedig mindezekben hazánk leggazdagabb városai közé tartozik. Íme néhány tipp egy hétvégi kiruccanáshoz a Nyírség fővárosában!

Séta a belvárosban

Nyíregyháza szíve a historikus hangulatú Kossuth tér, városfelfedező kalandozásunkat is érdemes innen indítani. Lábunk alatt a Naprendszer díszkőmozaikba foglalt égitestei elevenednek meg, körülöttünk pedig a polgárosodó megyeszékhely házai rajzolódnak ki: az eklektikus Városháza, a díszes Takarékpalota, a babakék Korona-szálló, és a neoromán stílusú Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház téglatemploma.

Utóbbi tornyában ingyenes kilátó is működik, ahonnan 29 méter magasból élvezhetjük a belvárosi panorámát.

A Zrínyi Ilona utcán haladva nézzük meg a Három Grácia díszkutat, majd kicsit tovább dél felé csodáljuk meg a Nyírvíz-palota szecessziós ornamentikáját. A Baumhorn Lipót tervezte ortodox zsinagógát a közeli Síp utcában találjuk, a Móricz Zsigmond Színházat pedig egy sarokkal arrébb, a Bessenyei téren.

Kulturális programok

Nincs is jobb nyáresti program, mint egy színházi előadás a szabad ég alatt! Az árnyas fákkal és gyönyörű rózsakerttel övezett Szabadtéri Színpad a musicalek és vígjátékok rajongóinak kedveskedik az egész évadban, de filmvetítésekkel is készülnek.

A város és a tágabb régió emlékeit őrző Jósa András Múzeum ugyan felújítás miatt zárva tart, de a hozzá tartozó Kállay Gyűjtemény továbbra is nyitva áll: a kiállítás a híres nemesi család örökségén keresztül nyújt betekintést a 19-20. századi magyar történelembe.

Városi oázisok

Egy kis nyugalomra vágysz? Nyíregyháza valódi parkparadicsom! Az egykori mocsaras területből a környékbeliek kedvenc pihenőhelyévé avanzsált Bujtosi Városliget komplett tórendszerrel, futópályákkal, játszótérrel, kondiparkkal, trambulinokkal, piknikpadokkal és tűzrakóhelyekkel csábítja a látogatókat.

A 371 hektáros Sóstói-erdőben mezítlábas ösvényen kalandozhatunk, de a vidék növény- és állatvilágát is megismerhetjük, miközben Krúdy Gyula “A nyíregyházi beduinok” című novellájából olvasunk részleteket. A hab a tortán a belépőjegy nélkül látogatható Tuzson János Botanikus Kert, ahol több mint 2500 növényfaj, trópusi üvegházak és egy japánkert várja, hogy felfedezzük.

Sóstó és környéke

A belvárostól északra fekvő Sóstó a családok igazi kincsesbányája. Az Aquarius Élmény- és Parkfürdő csúszdái, wellnessrészlege és gyógyászati kezelései a kicsiktől a nagyokig minden korosztálynak felüdülést kínálnak.

Egy kőhajításnyival arrébb a Sóstói Múzeumfalu, hazánk legnagyobb regionális skanzenje tárja elénk a 19. századi falusi élet hangulatát, a tirpák hagyományokat és a helyi pálinkakultúrát is megelevenítve.

A környék messze földön leghíresebb sztárja azonban kétségkívül a Nyíregyházi Állatpark: a 36 hektáros tölgyerdőben 600-nál is több faj 5000 egyede él, köztük olyan ritkaságszámba menő állatokkal, mint a szumátrai tigris, az indiai orrszarvú, vagy a Humboldt-pingvin.

A fő attrakciók közé tartozik az Ócenárium a cápás alagútjával, a Zöld Piramis az óriás vízeséssel, illetve a méltán népszerű fókashow. Nem véletlen, hogy a parkot többször is Európa legjobb állatkertjévé választották!

Fantasztikus látnivalók várnak rátok a mesebeli Mátrában is: