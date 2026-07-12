Középkori templomromok invitálnak a Balaton-felvidék néhány száz lelket számláló, bájos falujába

A Balaton északi partján található idilli Dörgicse 300 lakost számláló településére hét templom is jut. A csodaszép látvány mellett különlegesség, hogy három közülük műemlékként funkcionál.

A ma egy települést alkotó Kisdörgicse, Felsődörgicse és Alsódörgicse a középkorban külön falvak voltak, és mind saját, Árpád-kori templommal rendelkezett – ezt nem sok község mondhatja el magáról. A török hódoltság idején a falvak elnéptelenedtek, majd egybeolvadtak, a szent helyek romjai azonban mind a mai napig tanúskodnak a három település történelméről.

A mezők között megbúvó, Szent György tiszteletére épült kisdörgicsei templom a 12-13. század fordulóján épült. Hosszú évszázadokon át csupán romként állt, majd 2023-as rekonstruálásának köszönhetően újra egykori bájával díszíti a környéket. A rekonstrukció során csak azokat az elemeket építették vissza, amelyek hitelesen helyreállíthatók voltak.

Innen rögtön a település legrégebbi temploma felé vehetitek az irányt: a felsődörgicsei templom már a 11. században is létezhetett, részben római kori kövek felhasználásával építették. A három templom közül építészetileg talán ez a legérdekesebb, mivel későbbi, tatárjárás utáni bővítései során különleges ikertemplommá alakult. Két hajója és két szentélye ma is jól kivehető.

A domb tetején magasodó alsódörgicsei Boldogasszony-templomrom messziről is jól kivehető. A szűk egyórás séta végére érve elsőként a tornyát pillanthatjátok meg, mely 20-22 méterével uralja a tájat. A 13. században épült templomot később is használták, át is építették, így falain több korszak nyomai is felfedezhetők. A templomkertből feltáruló balatoni panoráma önmagában is megéri a kitérőt, különösen naplemente idején.

A középkori falak között sétálva egyszerre érezhetitek a történelem súlyát és a Balaton-felvidék nyugalmát. A három helyszín autóval és kerékpárral is könnyen bejárható Dörgicse határain belül. Akár egy rövid délutáni kiruccanást terveztek, akár egész napos balatoni felfedezés részeként látogattok ide, a környék borászatai, túraútvonalai és panorámás pihenőhelyei miatt könnyedén elfoglalhatjátok magatokat a kirándulás során reggeltől estig.

További mesés fotókért és kirándulóhelyekért csatlakozzatok a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-közösségünköz. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

Még egy elbűvölő templom a Balaton északi partján: