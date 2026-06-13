Szőlőültetvények mellől hív elcsendesedésre a Balatonra néző bájos kápolna

A Badacsony déli oldalában egy apró, tündöklően fehér kápolna őrzi az évszázadok titkait. Festői fekvése és könnyű megközelíthetősége miatt tökéletes kirándulóhely, ha a nagy nyári zsongásban nyugalomra vágytok.

A csendes környezetben megbújó Szent Anna-kápolna a Balatonra nyíló kilátással csábít a Balaton-felvidék lankáira. A szőlőültetvények és présházak között könnyű megfeledkezni az időről: a madárcsicsergés, a bazaltkövek és a csillogó víztükör különleges atmoszférát teremtenek ennek a bájos épületnek.

A homlokzat felirata szerint a kápolnát Szentgyörgyi Horváth Zsigmond balatonfüredi földbirtokos építtette 1789-ben. Hozzá kötődik az 1825-ben megrendezett első Anna-bál: mindkét feleségét és két unokáját is Annának hívták, nem véletlen tehát, hogy a kapolna épp az ő nevük emlékét őrzi.

A templomot az 1800-as évek közepétől a Kisfaludyak, a II. világháború befejeztéig pedig az Ányos család gondozta. Az 1884-ben kialakított kriptában a két család tagjai és a helybéli lakosok nyugszanak. Az elmúlt száz évben többször is felújításon esett át az épület, de belső elrendezése mit sem változott: így lehet, hogy a templom hajójával párhuzamosan kialakított padsorokban a miséken a hívek egymással szemben ülnek.

A barokk kápolnát gyalogosan, biciklivel és autóval is könnyen megközelíthetitek a Római útról. Badacsonytomajtól Badacsonytördemic felé haladva szőlősorok ölelésében vezet a rövid út, így a látogatást össze is köthetitek egy kellemes túrával, úton-útfélen egy hívogató borászathoz betérve akár még egy borkóstolóval is.

A kápolna mellett megpihenve egyszerre élvezhetitek a Badacsony természeti szépségét és a hely történelmi hangulatát. A környék minden évszakban más arcát mutatja, egyvalami azonban állandó: az a semmihez sem fogható nyugalom, ami miatt az ember szívesen tölt el itt egy kis időt, hogy aztán újult erővel indulhasson ismét útnak.

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