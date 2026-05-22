Bazaltcsúcson álló középkori várrom csábít kirándulásra a Balaton-felvidék lankáira

A Tátika vára mellől lenyűgöző panoráma tárul a zalai táj lankáira, de nem csak emiatt érdemes meglátogatni az egykori erődítményt. Feltehetőleg nem csak a Balaton-felvidék, de egész Magyarország egyik legrégebben épült magánvárának romjai mellett lépdelhettek, ha felkapaszkodtok a hegytetőre.

Zalaszántótól nem messze, a Keszthelyi-fennsík 413 méter magas bazalthegyén állt egykor Tátika vára, ma pedig annak romjai idézik meg hajdani nagyságát. Fordulatokkal teli története, a környezetében játszódó legendák sejtelmessége, illetve a vár felé vezető, gyönyörű túraútvonal mind csábítanak, hogy felfedezzétek a környéket.

Egy kora nyári hétvégén tökéletes desztináció, ha szeretnétek kiszakadni a nyüzsgő városból és elcsendesedni a történelem rejtelmeinek tanújaként álló romok környezetében.

Tátika várát a Tátika nemzetség építtette még a 13. századi tatárjárás előtt. Nem sokkal később, 1248-ban IV. Béla elkobozta tőlük a birtokot és a veszprémi püspöknek, Zlandusnak adta. Mivel nem találta elég biztonságosnak az erődítményt, újat építtetett a hegy tetején. Ennek a romjaival találkozhatunk a csúcson ma is.

A következő évszázadok során sokak tulajdonában állt a vár, volt királyi birtok és zálog is. A 15. században a gersei Pethő család székhelyeként szolgált, de nem sokkal később az arra portyázó törökök lerohanták, kifosztása után pedig felgyújtották és magára hagyták épületeit.

Nem segített a vár állapotának megőrzésében az sem, hogy 1713-ban az osztrák császári csapatok egy hadgyakorlat közben újra felperzselték a még megmaradt romokat. A régészeti feltárások a 2000-es évektől kezdődően stabilizálták végül a maradványok állapotát.

A könnyű, Zalaszántóról induló túrát rövid, ámde meredekebb szakaszok teszik izgalmassá a Kéktúra vonaláról épphogy letérve. A Keszthelyi-hegység északnyugati részén járva magas bükkfaerdőkön és érintetlen természetvédelmi területen kanyargó ösvényeken juthattok el a várromhoz.

Az egykor festői rezidencia kövei melletti padon megpihenve lenyűgöző a kilátás a Keszthelyi-hegységre és a Zalaszántói-medencére. Ez a látvány inspirálhatta Kisfaludy Sándort is Tátika című történelmi regéjének megírására.

Derült időben még Európa legnagyobb sztúpája, a zalaszántói Béke sztúpa fehéren világító csúcsa is jól látható. De ami a legjobb: a Balaton kéklőn csillogó víztükrét is megpillanthatjátok a távolban Tátika vára mellől.

