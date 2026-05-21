Falu fölé magasodó, misztikus várrom csábít kirándulásra Budapest szomszédságában

Különleges túraútvonal vezet a misztikus hangulatot keltő csővári vár romjaihoz, ahonnan csodás kilátás tárul a kirándulók szeme elé. A Váctól alig 20 km-re található várrom izgalmas múltja titokzatossággal lengi be a dombtetőt.

A Csővár faluja fölé magasodó várrom története legalább olyan izgalmas és fordulatokkal teli, mint a legtöbb hazai történelmi épületé. Keletkezésének idejét a tatárjárás utáni időkre datálják, Csák Máté csapatai azonban nem sokkal megépülte után lerombolták az akkoriban „Castrum nostrum Cheewar” néven említett várat. Az 1400-as években újjáépítették, hogy aztán főhadiszállásként szolgáljon a rossz hírű Csői–Nézsai család felvidéki portyáihoz.

A vár ezt követően Corvin Jánosé, Mátyás király törvénytelen fiáé lett, majd Ráskay Balázs királyi tárnokmester birtokává lett, aki lakókastéllyá alakíttatta, reneszánsz pompával felvirágoztatva a palotát. A dicső virágkor azonban nem tartott soká: a vár a török megszállás alatt elesett, falai között katonák laktak egy ideig, majd távozáskor felgyújtották.

Feltehetően a 18. században érte utol a várat az enyészet, amikor lakóépületként, később erdészházként funkcionált, a köveit pedig apránként elhordták. Az 1954 és 1961 közötti állagmegóvási munkálatok gondoskodtak arról, hogy a megmaradt falak ma is a dombtetőn magasodjanak.

Várhódító kirándulás

A Cserhát délnyugati részén, a Vár-hegyen álló csővári vár mellől pazar kilátás tárul a túrázók elé. A romok mellől a Cserhát lankáira, valamint Csővár békés utcáira nyílik kilátás. A 333 méter magas mészkőcsúcsot egy rövidebb, de meredekebb, illetve egy hosszabb, de kevésbé meredek útvonalon közelíthetitek meg.

A túraútvonal omlások, gödrök és szakadékok mentén vezet – egyedi báját talán éppen ez a különös vadregényesség adja. Csővárat Budapestről autóval, busszal érdemes megközelíteni, majd a falu központjából körülbelül egyórás sétával, 125 méter szintkülönbséget leküzdve érhettek fel a dombtetőre. Érdemes száraz időben elindulni a csúszásveszély miatt, valamint gyerekekkel csak fokozott óvatossággal ajánljuk.

