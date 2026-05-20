Pompásan felújított kastélyban nyílt meg a kerámia- és porcelánművészet új, látványos múzeuma

Az elmúlt napokban egy pompásan felújított kastély nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, falai között pedig elfeledett szecessziós kerámiák és porcelánok invitálnak mostantól felejthetetlen utazásra.

A Velencei-tónál található Meszleny-kastély épülete nem olyan rég még megviselt látványt nyújtott, mára azonban kifogástalan pompában, teljesen felújítva várja a múzeumba érkező látogatókat.

A hosszú időn át romos állapotban lévő, pusztulástól megmentett kastély kívül-belül újjászületett, sőt mi több, új funkciót is kapott, hiszen falai között rendezték be a magyar kerámia- és porcelánművészet új múzeumát.

A Fischer Emil Múzeum május 9-én tárta szélesre ajtajait a nagyközönség előtt, állandó kiállítása pedig a magyar népi szecessziós kerámia kiemelkedő alkotójának rendkívüli örökségét mutatja be. Fischer Emil kerámiagyárának lenyűgöző története mellett a múzeum időszaki tárlatoknak is otthont ad: elsőként az idén 200 éves Herendi Porcelánmanufaktúra történetét és legszebb alkotásait vonultatja fel.

Az autóval és vonattal is könnyen megközelíthető, újdonsült múzeum csütörtöktől vasárnapig várja a látogatókat. A jegyárakról és a pontos nyitvatartásról bővebb információt az alábbi elérhetőségeken találtok.

Fischer Emil Múzeum 2481 Velence, Tábor utca 3. Weboldal | Facebook

Kultúrából a fővárosban sincs hiány: