9 varázslatos kastélypark az országban, ahol húsvéti kalandok várnak

Ha igazán különleges élményekkel színesítenétek a húsvéti hétvégét, hazánk kastélyparkjainál jobb úti célt aligha találtok idén: a mesebeli helyszíneken ünnepi programkavalkád veszi kezdetét tojásvadászattal, tappancsos szőrmókokkal, kézműves foglalkozással és sok más izgalommal az egész család számára.

Húsvét a Történelmi Játszóházban Keszthelyen

Április 3. és 6. között megnyitja kapuit a keszthelyi nyusziház, és tavaszi varázslat veszi kezdetét a Történelmi Játszóházban: lesz tojáskupon-vadászat, nyuszisimogató, diafilmvetítés, csillámtetkózás, tojásdíszítés, és persze beltéri csúszda, ugrálóvár, számtalan játék és kreatív élmény a Festetics-kastélynál. Szombaton pedig Zenei Nap veszi kezdetét, mely során együtt énekelhet és táncolhat az egész család.

Nagypéntektől húsvéthétfőig a Nádasdy-kastélyban

A húsvéti hosszú hétvégén izgalmas és színes programokkal várja látogatóit a nádasdladányi Nádasdy-kastély: a kastélytotó során meglepetésekkel jutalmazzák a játékosokat, a kastélypark különböző kincseket, állatokat, sőt még tojásokat is rejt majd, kézműves foglalkozásokon készíthettek hímes tojást, jó idő esetén pedig csónakázhattok a kastély taván. Mindezt a Tudor-stílusú épület pompás miliőjében!

Húsvét a geszti Tisza-kastélyban

Különleges, kreatív délutánon hangolódhattok az ünnepre, ha április 4-én ellátogattok a geszti Tisza-kastélyba. Élményfestés során, lépésről lépésre, vezetett formában készíthetitek el saját húsvéti hangulatú festményeteket – profik és kezdők egyaránt csatlakozhatnak, a festéshez minden szükséges eszközt biztosítanak! Április 5-én és 6-án pedig a családi programoké, a hagyományőrző élményeké és a gasztronómiáé lesz a főszerep: tojásvadászat, agaras élményprogram, húsvéti brunch és borvacsora is az ünnepi programkavalkád részét képezi Geszten.

Ünnepi programok a dégi Festetics-kastélyban

A dégi Festetics-kastély is kellemes húsvéti kikapcsolódásra invitál – vasárnap és hétfőn tárlatvezetések, csónakázás, kisvonatozás, kézműves foglalkozás és megannyi izgalmas élmény veszi kezdetét a gyönyörű kastélynál.

Családi élmények a füzérradványi Károlyi-kastélyban

Parksétával, családi- és gyermekprogrammal, helyi ízekkel töltekezhettek, ha április 5-én és 6-án Füzérradványra látogattok. A mesebeli Károlyi-kastélynál tárlatvezetés, tavaszi parktúra, bábszínház, arcfestés és hegyközi húsvéti ízek kóstolója is a program részét képezi – a kastélypark vasárnap ráadásul ingyenesen látogatható.

Vidám élmények a Benczúr-kúriánál

Húsvét alkalmából tartalmas, családbarát programokkal várják a látogatókat a benczúrfalvi Benczúr-kúriánál. A rendhagyó tárlatvezetések során kiemelt figyelmet kapnak Benczúr Gyula szakrális, bibliai témájú festményei – kihagyhatatlan program a művészet szerelmesei számára! A gyerekek gipsztojást festhetnek, csokitojásra vadászhatnak a kastélyparkban, a nap végén pedig meglepetésekkel, élményekkel töltekezve térhetnek haza.

Húsvéti kaland a tiszadobi Andrássy-kastélyban

Izgalmas játékokon és kreatív foglalkozásokon vehet részt a család apraja-nagyja a tiszadobi Andrássy-kastélyban április 5-én és 6-án. A rendhagyó húsvéti kaland során együtt szabadulhattok ki a kastélyból, oldhattok meg izgalmas feladatokat, csillogtathatjátok meg alkotói vénátokat és szerezhettek életre szóló emlékeket a pompás kastélynál.

Családi programok a szabadkígyósi Wenckheim-kastély parkjában

A tavaszi kikapcsolódás jegyében különleges programok várják a családot a gyönyörű Wenckheim-kastély parkjában. Tíz állomásos rejtvényjátékon fedezhetitek fel a kastélykertet, egyedi, húsvéti asztaldíszt készíthettek, és megannyi kalandon részt vehettek április 5-én és 6-án a szabadkígyósi helyszínen.

Húsvéti kavalkád a bajnai Sándor-Metternich kastélyban

Legendákkal, rejtvényekkel, tojáskereséssel és kézműves foglalkozással várja a családokat húsvétkor az Ördöglovas kastélya. A kis felfedezők izgalmas feladványokon keresztül járhatják be a park különböző pontjait, a cselédudvarban tojáskereső játék várja a legkisebbeket, a kreatív kikapcsolódásra vágyók kézműves foglalkozáson alkothatnak tavaszi díszeket, a felnőttek pedig tematikus tárlatvezetésen ismerhetik meg a húsvéti hagyományokat és a kastély titkait.

Ingyenes húsvéti programok várnak a Balatonnál: