10 felejthetetlen látnivaló és természetközeli élmény Gödöllőn pompás tavaszi kiránduláshoz

Gödöllő igazi jolly joker a fővárosiak számára: közelsége és könnyű megközelíthetősége miatt szuper egynapos úti cél, de akár egy hosszú hétvégét is el lehet itt tölteni, hiszen a város megannyi látnivalót és természetközeli élményt rejt. Akármennyi napra is érkeztek, biztos, hogy tartalmasan fog telni a tavaszi kiruccanás!

Szabadság tér

A HÉV-ről leszállva rögtön a főtéren találjátok magatokat, ami impozáns betekintést nyújt a patinás város látképébe: a szépen karbantartott, zöldfelületekkel tarkított Szabadság tér 2012-ben még a Magyarország legszebb főtere címet is elnyerte. Ezen nem is csodálkozunk, hiszen a tér annyi látnivalót sorakoztat fel, ami egy egész városnak elég lenne: többek között észrevehetitek a volt Községháza szecessziós épületét, egy gyönyörű református templomot, a Városházát és a mellette lévő Világbéke Gongot, a Pelikános kutat, szombatonként pedig még a piacot is elcsíphetitek.

Gödöllői Városi Múzeum

Szintén a Szabadság téren kapott helyet a Gödöllői Városi Múzeum, ami viszont nemcsak tárlatai, de különleges épülete miatt is megérdemli, hogy külön bekezdésben szerepeljen. A múzeumnak ugyanis a Hamvay-kúria ad otthont, aminek története egészen 1661-ig nyúlik vissza, ezzel pedig a város egyik legrégebbi épületének számít. Az eredetileg egyemeletes, barokk stílusú épület a XVIII. században kapott még egy szintet, amikor I. Grassalkovich Antal vendégfogadóvá alakíttatta. A hétköznapokon látogatható múzeum állandó kiállításán a város kulisszatitkai mögé tudtok betekinteni.

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. | Weboldal

Művészetek Háza

Továbbra sem kell messzire hagynotok a főtér környékét, hiszen a Szabadság útra kanyarodva rögtön a Művészetek Házának ikonikus épületével találjátok szemben magatokat. A helyszín az irodalmi estektől kezdve a zenés-táncos eseményekig és a színházi előadásokig minden művészeti ágat lefed, így ha ti is a kultúra szerelmeseinek táborát erősítitek, érdemes szétnézni az éppen aktuális programok között!

2100 Gödöllő, Szabadság út 6. | Weboldal

Gödöllői Királyi Kastély

A mesébe illő Gödöllői Királyi Kastélyt elnézve nem csodálkozunk rajta, hogy a város jelképe Sisi szívét is rabul ejtette, hiszen a barokk stílusú kastély nemcsak a környék, de egész Magyarország egyik legpompásabb kastélya. A Grassalkovich-család tulajdona 1867-ben került koronázási ajándékként Ferenc Józsefhez és Erzsébet királynéhoz a hozzá tartozó hatalmas, versailles-i stílusú parkkal együtt. A kastélyban számos érdekfeszítő kiállítást látogathattok, melyen megelevenedik a Grassalkovich-korszak és Sisi mindennapjai is. A kastélyhoz tartozó kápolna ajtajai évi pár alkalommal nyitnak meg a közönség előtt.

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély | Weboldal

Eco Art Galéria

Nem mindennapi művészeti élményben lesz részetek, ha útba ejtitek a kastély melletti, Körbástyában lévő Eco Art Galériát, aminek majd’ 70 hazai alkotója bebizonyítja, hogy minden anyagból lehet művészeti értéket varázsolni. A kiállításon ugyanis csupa hulladékból készült tárgyat tudtok megtekinteni: a szerdától vasárnapig látogatható, ingyenes tárlaton rácsodálkozhattok a kerékpárváltóból készült faliórára, a motorból épült asztalra vagy a kavicsokból kirakott képre is. A boltban újrahasznosítással készült kiegészítőket vásárolhattok, így nemcsak a magyar tervezőket, de a hulladékmentességet is támogatjátok a választásotokkal.

Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika

Talán már meg sem lepődtök, hogy Máriabesnyő dombján álló kápolnát szintén a Grassalkovich-család építette. A templom két Mária-kegyhelyet őriz: a legenda szerint ugyanis ásás közben egy XII-XIII. századi Mária-szobrot találtak a földben. Az ereklye persze zarándokok ezreit vonzotta ide, ezért a kápolnát ki kellett bővíteni alsó- és felsőtemplommal – előbbiből nyílik a Grassalkovichok családi kriptája, míg utóbbiban pedig az egyméteres loretói Mária-szobrot nézhetitek meg. A 2008-ban kis bazilika rangot szerző kegytemplomtól nem messze fekvő temetőben gróf Teleki Pál nyugszik.

2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 1. | Weboldal

A zarándokhelyről itt olvashattok bővebben >>

Erzsébet park

Az Erzsébet park is természetesen a magyarok szeretett királynéja előtt tiszteleg: építését Sisi halála után kezdték, átadására azonban csak három évvel később került sor. Érdekessége, hogy a Sisi emlékére ültetett 3 millió (!) hazai fa közül 48 ezer itt található. A hangulatos sétány két oldalán hársfák kísérik utatok a királyné egészalakos bronzszobrához. A Róna József alkotása mögött található Sziklahalom emlékmű szintén Erzsébet királyné emlékére készült. Tavasszal nincs is jobb program, mint a gyönyörű park hatalmas fái alatt andalogni!

2100 Gödöllő, Erzsébet királyné hársfasor

Gödöllői Arbo-park

A gödöllői arborétum 137 hektáron látogatható területén mindenki megtalálhatja azt, amit a természetközeli feltöltődésben keres: az erdő ugyanúgy tökéletes egy kiadós, elmélyült kiránduláshoz, mint egy családi felfedezéshez. Kisgyerekekkel fedezzétek fel a varázslatos, hét állomásos Földanya Meseutat is, ahol a rózsaszín utat követve titokzatos ládákat nyithattok ki a kapott QR-kód segítségével. A parkba akár négylábú kedvencetek is veletek tarthat, arra viszont figyeljetek, hogy az Arbo-park természetvédelmi terület, ezért a gombák, virágok és egyéb termések gyűjtése szigorúan tilos!

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164. | Weboldal

MATE Botanikus Kert

Nem csak a gödöllői arborétum területét érdemes felfedeznetek, ha könnyed természetközeli kikapcsolódást kerestek, hiszen a Magyar Agrártudományi Egyetemhez tartozó, 4,5 hektáros botanikus kert is megannyi kincset rejt. Hazánk első agrobotanikus kertje több mint tizenöt tematikus gyűjteménnyel vár titeket hétköznaponként, területén pedig még két hangulatos, mesterségesen kialakított tavat is észrevehettek. A helyi jelentőségű természetvédelmi területen olyan védett növényfajokat is megtaláltok, mint az illír sáfrány vagy az idei év vadvirágának választott homoki árvalányhaj.

2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | Weboldal

Gödöllői-dombság

Amennyiben kiadósabb kirándulást tennétek, jó választás lehet a Gödöllői-dombság lankáin tett rövid túra. Az Aranyos-patak völgyében található Pap Miksa kút népszerű kirándulóhely a könnyedebb erdei sétát kedvelőknek, míg a mogyoródi Szent László-kilátó és a környék legmagasabb csúcsa, a 344 méter magas Margita-hegy a csodálatos panoráma miatt vonzza a turistákat. Ezeken kívül még számos túraútvonal közül tudtok válogatni, melyek között rövidebb és hosszabb távokat is találtok, így biztosan megtaláljátok a felkészültségetekhez és kedvetekhez valót – komolyabb szintkülönbségre egyiknél sem kell számítani.

További egynapos úti célok Budapest közelében: