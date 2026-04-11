Csodás legendát és egy gróf emlékét őrzi a híres kegyhely Budapesttől egy karnyújtásnyira

Sokan nem is tudják, hogy Gödöllőtől egy karnyújtásnyira található hazánk egyik legismertebb Mária-zarándokhelye, mely felejthetetlen emlékekkel ajándékozza meg az odaérkezőket.

Máriabesnyőn egykor csak úgy pezsgett az élet, mígnem a település a török időkben fokozatosan lepusztult és elnéptelenedett. Ám a 18. század jelentős fordulatot hozott történetébe: Grassalkovich Antal birtokába került, majd a szebb napokat látott templom romjai alatt egy munkás csodás körülmények közt kis Mária-szoborra bukkant, mely a helyszínt kegyhellyé avatta.

A legenda szerint ekkor a gróf fogadalmat tett: templomot építtet Szűz Mária tiszteletére. Loretóból hozatott libanoni cédrusból készült Mária-szobrot, mely a mai napig megtekinthető a főoltár mögött.

Ezt követően annyian zarándokoltak el a legendássá vált kegyhelyre, hogy a templom kibővítése egy idő után szükségszerű lett. Így aztán hozzáépítettek egy felső templomot is, ez a kettős templomszerkezet pedig a mai napig különlegessége Máriabesnyő ékének.

A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika és Kegyhely a 20. században kapta meg a bazilika rangot, és a mai napig fontos vallási központja a katolikus híveknek.

Jelenleg felújítják külsejét, de belülről továbbra is megtekinthető, körülötte pedig sétautakkal övezett, ligetes park segít az elcsendesedésben.

