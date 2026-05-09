6 festői úti cél a Duna mentén felejthetetlen, tavaszi és nyári kalandokhoz

Olyan belföldi úti célt keresel, ahol a természet, a kaland és a kultúra kéz a kézben járnak? Hazánk második leghosszabb folyója mentén ez mind megvan. Mutatjuk a legjobb dunai desztinációkat az idei nyárra!

Ráckeve

Ha dunai kiránduláson töröd a fejed, de nem szeretnél messze sodródni Budapesttől, a Csepel-sziget legszebb városát vétek lenne kihagyni! A H6-os HÉV-vel egyszerűen megközelíthető Ráckeve számtalan kincset rejt, az ország egyetlen működő hajómalmától a vadregényes Angyali-szigeten át a Vadkacsa szabadstrandig, ahol kenu- és SUP-bérlésre is van lehetőség. A páratlan dunai panorámán túl a település több, szemet gyönyörködtető épített emlékkel is büszkélkedhet: a szecessziós stílusú régi városháza tornyából jól látszanak a Budai-hegység vonulatai és az Alföld rónái, míg a gótikus Szerb Monostor késő középkori freskóival és barokk ikonosztázával idézi meg Bizánc világát.

Lupa-sziget

A “Lupa” hallatán sokaknak egyből a Budakalász határában található, trópusi hangulatú bányató-paradicsom, a Lupa Beach ugrik be, miközben légvonalban alig pár száz méterre tőle nyúlik el a Duna egyik leghangulatosabb, kevesek által ismert szigete. Az 1930-as években kiépített, menetrend szerinti kompjárattal kiszolgált szárazulat a magyar modernista nyaralóépítészet Mekkája: a platánfák által szegélyezett főutca mentén több tucat lapostetős, vasbetonvázas lábasház sorakozik, köztük Kozma Lajos saját tervezésű üdülőjével, a Soros-család víkendházával, és a Lupa-sziget szíve-lelke, Sanyi bácsi büféjével, ahol retró hangulat, csapolt cseh sörök és házi debreceni segítik a kikapcsolódást.

Esztergom

A Budapestről szárnyashajóval vagy vonattal is könnyedén elérhető Esztergomot gyakran emlegetik a magyar Rómaként, amely titulust monumentális bazilikája, a történelmi várnegyed és gazdag egyházi öröksége révén érdemelte ki. A város legszebb arcai a Szent Tamás-hegyről és a párkányi Duna-partról tárulnak elénk: mind a kettő képeslapra kívánkozó panoráma. A termelői finomságok rajongóit az Esztergomi Piac, a túrázás szerelmeseit a Búbánatvölgy ösvényei, a fürdőzőket az Aquasziget és a Palatinus-tó frissítő vizei, a kulturális programok iránt érdeklődőket pedig egy sereg múzeum és emlékház várja.

Gemenc

Baja és Szekszárd között terül el Európa egyik utolsó nagy, természetes ártere, a gemenci erdő. A Duna itteni komótosabb folyásának köszönhetően megszületett természetvédelmi terület egy árnyas partszakaszokkal, dús galériaerdőkkel és holtágakkal szabdalt zöld mikrokozmosz, amely szemlélődésre és lelassulásra hív. A buja ártéri táj azonban nemcsak látványával, hanem lakóival is lenyűgöz: itt él az ország legszebb gímszarvas-populációja, és itt magasodik a pörbölyi Titán, amely már puszta méretével is ámulatba ejt. A vidék titkait hét tanösvényen, a Dunát és a Sió medrét követő kisvasúton, kajak- és kenutúrákon, sétahajózáson vagy éppen csöndes sétákon fedezhetjük fel.

Győr

Győrről meglepően kevés szó esik, ha Duna-parti úti célok a téma, pedig a három folyónk találkozásánál fekvő város Magyarország műemlékekben harmadik leggazdagabb települése. Szinte minden utcasarok újabb érdekességet rejt: a Probst-ház oldalába fúródva Napóleon ágyúgolyóját találjuk, a Széchenyi tér vastuskója az idelátogató vándorlegényekről mesél, a Gutenberg téri Frigyláda-szobor pedig egy szökött katona és a várőrség közötti dulakodásnak állít emléket. A Xantus János Állatkert zoológiai gyűjteménye, a gótikus Héderváry-kápolna, és a Püspökvár műemlék épületegyüttese szintén megér egy látogatást, ami után jólesik a séta a csodálatos dunai látképet kínáló Várfalsétányon.

Szigetköz

Egyedülálló természeti kincsekkel, vízi kalandokkal és őserdei hangulattal hívogat hazánk legnagyobb szigete, a Mosoni-Duna és az Öreg-Duna ölelésében elterülő Szigetköz. Az ország északnyugati csücskében számos történelmi emlék, sokszínű állat- és növényvilág, valamint közel 800 kilométer evezhető vízi útvonal kápráztatja el a felfedezőket – érkezzünk kenuval, kerékpáron vagy két lábon, a Szigetköz ritmusa garantáltan magával ragad. A Morotva-tó partján kialakított, meseszép tanösvény, a Zátonyi szabadstrand homokos partja, és a Tündérsziget-Ökopark nomád táborozóhelye csak néhány a ránk váró élmények közül.

