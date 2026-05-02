7 nagyszerű kaland a nyárelőre az ország legszebb pontjain

Nyaranta az ország legpezsgőbb városában, Budapesten egy pillanatra sem áll meg az élet. De így van ez az ország legszebb helyszínein is, legyen az Etyek, Pilisszentkereszt, Vál, Miskolc vagy Pannonhalma, ahol ugyancsak felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Múzeum a hegytet őn // Pilisszentkereszt (2026. május 9.)

2026-ban is Pilisszentkeresztre csábít, Múzeum a hegytetőn című tematikus múzeumpedagógiai programsorozatával a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum. A helyszín a Visegrádi-hegység legmagasabb hegye, azon belül is a fából épült dobogókői Turistamúzeum. Az ingyenes rendezvény május 9-i állomásán a magyar sport, illetve a madarak és fák napja témái köré szerveznek családi programokat, amelyeken 10:30 és 14:00 között ingyenesen vehettek részt. A helyek korlátozott száma miatt a látogatás előzetes regisztrációhoz kötött; a feliratkozáshoz küldjetek üzenetet az info@sportmuzeum.hu e-mail címre.

Emlékhelyek Napja // több helyszínen (2026. május 9.)

Hazánk legfontosabb, szellemi és kulturális hagyományokat őrző emlékhelyeit állítja középpontba a május 9-én megrendezendő Emlékhelyek Napja. Ebből az alkalomból az ország számos pontján tematikus programokat szerveznek. A bonyhádi Perczel-kúriában például régészeti témájú előadásokon vehetnek részt az érdeklődők, a pécsi Középkori Egyetemen családi napot tartanak rejtvényekkel és interaktív tárlatvezetéssel, a monoki Kossuth Emlékházban és a kőszegi várban pedig kézműves foglalkozással várják a látogatókat. A résztvevő helyszíneket és a programok leírását keressétek az esemény weboldalán!

Országos Bringás Reggeli // több helyszínen (2026. május 12.)

Az ország több településén bringás reggelivel és uzsonnával népszerűsíti a kerékpározást május 12-én a Magyar Kerékpárosklub. A cél, hogy minél többen indítsák a napot mozgással, és közlekedjenek két keréken. Az Aktív Magyarország által finanszírozott eseményen frissítő finomságokkal fogadják a nyeregbe pattanókat, akik lehetőséget kapnak arra, hogy jobban megismerjék a helyi kerékpáros közösséget. A részvételnek nem feltétele a Bringázz a munkába! applikáció letöltése, azonban hasznos, hiszen segítségével különböző kihívásokhoz tudtok csatlakozni. Minden fontos infó a kezdeményezés Facebook-oldalán!

Avasi Borangolás // Miskolc (2026. május 14-16.)

A 234 méter magas, festői szépségű Avas domb lankáin hetvennél is több borászat legfinomabb borait töltik a poharakba május 14. és 16. között. Az Avasi Borangolás tökéletes lehetőség arra, hogy az odalátogatók megismerjék a Bükki borvidék rejtett kincseit és a környék kulturális örökségét, egyúttal betekinthetnek a borkészítés kulisszái mögé. Az esemény apropóján több mint 50 pince nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt, és 19 helyszínen élő zenével alapozzák meg a hangulatot. A kulináris élvezetek sorában kézműves finomságok, hagyományos ételek és sok-sok különlegesség várja a „borangolókat”.

Rododendronvirágzás a Jeli Varázskertben (2026. május közepéig)

Ha lelkesedtek a cseresznyefavirágzás köré szervezett programok iránt, akkor a rododendron, más néven azálea vagy havasszépe virágzásáról sem maradhattok le. A kontinens egyik legszebb botanikus kertjeként emlegetett Jeli Varázskert, Kám településére vonzza mindazokat, akik szemtanúi lennének, ahogy több ezer azálea borul virágba. A látványos jelenség várhatóan május közepéig tart, ebben az időszakban az arborétumban több mint 300 féle rododendront csodálhattok meg, megismerve egyúttal a varázskert több mint 100 éves történetét és a magasba csábító lombkoronasétányt.

Pünkösdi Piknik // Prónay-kastély, Alsópetény (2026. május 25.)

Május 25-én, pünkösdhétfőn újra lehetőségetek nyílik leteríteni a pikniktakarót a Prónay-kastély parkjának árnyas fái alá. A családias hangulatú, egynapos rendezvényen 10-től 16 óráig várják a kikapcsolódni vágyó vendégeket, akik többféle elfoglaltság közül választhatják ki a kedvükre valót. A Latte Maffiato szalonjazz együttes élő zenéje, kölcsönözhető plédek, Parkfood ételek, sok-sok gyerekprogram és vezetett kastélyséták csábítanak Alsópeténybe. A belépés a helyiek számára ingyenes, a más településekről érkező felnőtteket 2000, a 12 év alatti gyerekeket 1000 forintos jegyáron fogadják.

Barlangszínház // Fert őr ákos (2026. május 29.)

Május 29-én Neil Simon: Mezítláb a parkban című színdarabját tűzi műsorára a különböző kulturális eseményeknek rendszeresen otthont adó Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház. A fordulatos vígjáték egy fiatal házaspár, az ambiciózus ügyvéd Paul és a szabadszellemű Corie életéről és első közös lakásáról, illetve az összeköltözés által teremtett új élethelyzetről, önmaguk megtalálásáról szól. Ezen a különleges helyszínen sok-sok kivételes előadás, közte a Legendák! A nagy musicalshow programjai valósulnak meg, amelyekre akár 20% kedvezménnyel válthattok jegyet. További részletek a színház honlapján.

A Balatonnál is méltóképp köszöntik a nyarat: