Kiruccanás a királyok városába: 5 kihagyhatatlan látnivaló Székesfehérváron

Székesfehérvár minden szempontból tökéletes úti cél: szerencsés elhelyezkedése mellett páratlanul gazdag történelmi és kulturális örökséggel büszkélkedhet. Mutatjuk, mit érdemes feltétlenül meglátogatnotok, ha a királyok városában kirándultok!

Bory-vár

Kevés olyan emlékműve létezik a szerelemnek, mint a székesfehérvári Bory-vár: Bory Jenő ugyanis imádott feleségének, Komócsin Ilonának építette az impozáns várat. Az ihlető múzsa jelenléte mindenütt érezhető: a falakban, a szobrokban, a festményekben, a kert virágaiban, de még a napsütötte teraszon is. Bory betonkísérleti alkotása negyven nyáron keresztül készült, és még egy Guinness-rekordot is magáénak tudhat: ez ugyanis a legnagyobb épület, amit ember egymaga épített fel. Ha igazán szerencsések vagytok, még Bory leszármazottjaival is találkozhattok, akik természetesen ezer örömmel mesélnek a város ékkövéről.

8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 54. | Weboldal

Totus tuus: Kiállítás Szent II. János Pál pápa életér ől

A Szent István Király Múzeum ad otthont a Szent II. János Pál pápa életét, valamint a Mária-kultuszt bemutató nagyszabású kiállításnak. 18 termével ez a legnagyobb kiállítás, amit az egykori Szentatya tiszteletére rendeztek. A tárgyak lengyel múzeumokból érkeztek, melyek között számos, eddig nem látott kuriózumot találhattok: megcsodálhatjátok a pápamobilt, a pápai trónust, valamint a pápa egyházi öltözeteit, de még a Szentatya Kavics nevű kajakja, valamint sífelszerelése és kempingszettje is megtekinthető. Szintén megnézhetitek a merényletet elkövető pisztoly másolatát és a megbocsátást megörökítő fotókat, egészen szeptember 27-ig bezárólag.

8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. | Weboldal

Árpikép Galéria

Az Árpikép Galéria a hangulatos Kossuth udvarban található, ahol Székesfehérvár egyik különlegessége, az Órajáték is helyet kapott. A galéria Kovács Árpád festőművész alkotásait mutatja be, aki előszeretettel örökíti meg a város jellegzetes és szerethető helyszíneit. Sajátos színvilágú akvarelljei nemcsak műalkotásként, hanem képeslapként is népszerűek. A helyszínen jó eséllyel még az éppen alkotó művésszel is találkozhattok!

8000 Székesfehérvár, Kossuth udvar 3. | Facebook

Királyi óriásbábok a F űtőerőműben – vezetett s éta

A Székesfehérvári Királyi Napok emblematikus figurái azok a közel 5 méter magas királyi óriásbábok, amelyek az egykor Székesfehérváron koronázott magyar királyokat testesítik meg. Az augusztus 20-a köré szervezett ünnepségsorozaton kívül ritkán találkozhattok a bábokkal, ám egy különleges program keretein belül elkészítésük és mozgatásuk kulisszatitkaiba most beleláthattok. A 23 tagú óriásbáb-család a téli időszakot egy különleges helyszínen, a ma már használaton kívüli fűtőerőműben tölti, amit idegenvezetéssel ti is megtekinthettek. A helyszínen egyébként egy újabb Bory-alkotásra is bukkanhattok: a Villanytelepi Munkások Emlékműve az egykori kazánház bejáratánál található.

A férfi, aki várat épített a szerelemnek – vezetett s éta

A Tourinform Székesfehérvár újításának köszönhetően szenzációs séta keretein belül fedezhetitek fel a történelmi belvárost és az azt színesítő Bory-szobrok világát. A mediterrán hangulatáról és macskaköves sétálóutcáiról híres város múltját így egy másfél-két órás városnézés során, 9 állomáson keresztül ismerhetitek meg, miközben Bory Jenő rendkívüli életútja és különleges szerelmi története is kibontakozik előttetek. A Bory-szálnak köszönhetően a program egyszerre város- és családtörténeti egésszé áll össze, így mélyebb, személyesebb élményben lehet részetek a hagyományos idegenvezetésekkel szemben.

