Határtalan kalandokkal és természeti kincsekkel vár a kékfrankos fővárosának történelmi régiója

Ha még nem tudjátok, mivel bővítsétek a tavaszi bakancslistátokat, jó hírünk van: a Magyarország északnyugati csücskében található Sopron és vidéke az év minden időszakában rengeteg izgalmas programot tartogat!

Bakancslistás élmények Sopronban

A városfallal körbevett belváros Fő terén megannyi kincs rejlik: itt találjátok például az 58 méter magas Tűztornyot – amelynek oldalát az 1921-es népszavazásnak emléket állító Hűségkapu díszíti –, a Szentháromság-szobrot, a Széchenyi tér pedig tőle délre fekszik.

A Tűztoronytól csupán néhány lépésnyire található a Múzeumnegyed, ahol megtekinthetitek a káprázatos Fabricius-házat, és a város egyik leghíresebb épületét, a Storno-házat. is Szent helyekből sincs itt hiány, közülök az egyik legérdekesebb a bencés Kecske-templom, de a gótikus stílusban épült Ó-zsinagógát is érdemes útba ejteni, mely egyike Európa három hármas tagolású középkori zsinagógájának.

Az Eggenberg-ház Macskakő Gyermekmúzeuma garantáltan lenyűgözi a kicsiket, a kultúrprogram után pedig jöhet a jól megérdemelt lazítás, hiszen a belváros csak úgy hemzseg a hangulatos kávézóktól.

Sopron a természet szerelmeseinek is remek úti cél, hiszen a környéken számtalan ösvény és túraútvonal várja őket. A Sörházdombi-kilátóból a város éppúgy látható, mint a környező hegyek és erdők, na meg a Fertő tó. A Károly-magaslaton a kilátó Alpokig elnyúló panorámája mellett erdei büfé és vadászati múzeum is várja a túrázókat.

A Várhely-kilátóból távcsővel akár Bécsig vagy Pozsonyig is ellátni, a Béke-kilátóból nyíló panorámában pedig a természet látványa játssza a főszerepet.

Építészet remekek és pompás kastélyok nyomában

A „magyar Versailles-ként” is emlegetett Esterházy-kastély barokk stílusú épületegyüttese Fertőd fő nevezetessége – lélegzetelállító freskói, szobrai és stukkói mindenkit rabul ejtenek.

Első emeleti dísztermében freskó nyűgözi le a kíváncsi szemeket, bent 126 rokokó stílusú szoba, kint pedig az egykori udvari zeneszerző, Joseph Haydn szobra díszeleg.

A fertődi Esterházy-kastély a mai napig számos komoly- és könnyűzenei koncertnek ad otthont, falai közt akár még színháztörténeti túrán is részt lehet venni.

Soprontól mindössze 13 kilométerre, Nagycenken fekszik a korai klasszicista stílusú Széchenyi-kastély, amely generációkon át adott otthont a legnagyobb magyarnak, Széchenyi Istvánnak és családjának. Ez Magyarország legnagyobb alapterületű emlékmúzeuma és családi mauzóleuma, kertjében még 2,6 kilométer hosszú hársfasor is ékeskedik. Az időutazást a közeli Széchenyi Múzeumvasúttal érdemes folytatni!

Felejthetetlen túra a Fertő-Hanságban

A 309 négyzetkilométer felületű Fertő tó és környéke a Fertő–Hanság Nemzeti Park oltalma alatt áll, mely jóvoltából akár egy hajnali kenutúrára is benevezhettek a sztyepptavon: ha szerencsétek van, közben láthattok gémfajokat, búbos vöcsököt, a ragadozók közül pedig a barna rétihéját vagy a rétisast is megpillanthatjátok.

A botanikus kertekkel, lápokkal, szikesekkel, kunhalmokkal és földvárakkal tagolt területen nemcsak az ég felé érdemes nézni, hiszen a sós vizű Fertő tó 35 halfajta otthona.

A Sarród melletti Lászlómajor Látogatóközpontnak hála az itteni tájegységekre jellemző, régi magyar mesterségeket is megismerhetitek, és a sporthorgászoknak is van egy jó hírünk: a környéken több településen is várják őket halastavak és természetes élővizek.

Csak a természet és ti: Fertő tó

A világörökség részét képező, mintegy húszezer éves Fertő tó Magyarország különleges szeglete – remek menedéket nyújt a város nyüzsgő zaja elől.

A tó különleges adottságainak köszönhetően számos ritka növény- és állatfajnak ad otthont, Közép-Európa legnagyobb madárrezervátumában a nagy kócsag is felfedezhető. Róla kapta a nevét hazánk egyik legnagyobb nádfedeles épülete, a park központjának számító sarródi Kócsagvár is, ahonnan érdemes elindulni kerékpárral vagy akár kenuval és felfedezni a Fertő tó környékét, valamint a közelben található műemlékeket.

A környék híres kerékpárútján megkerülhetitek a tavat, miközben rackajuhnyájjal, bivalycsordával és magyar szürkemarha-gulyával is találkozhattok.

Híres borok és ínyencségek a környéken

Sopron környéke már a római korban is kitűnő borvidéknek számított: ez a kékfrankos hazája, de a zöld veltelini, a sauvignon blanc és a zweigelt is megtalálható itt. Ne csodálkozzatok, ha a házak oldalán vörös vagy fehér szalaggal átkötött fenyőgallycsomókat láttok! Ez jelzi, hogy az adott helyen vörös- vagy fehérbort tudtok vásárolni.

A borkorcsolyák terén is számíthattok egy kis csavarra: a helyiek ízletes nedűik mellé babpogácsát, fertői halászlevet, szilvás bablevest és roston sült kacsamájat kínálnak. Vétek lenne úgy távozni innen, hogy nem kóstoltátok meg a Winzer-káposztát, a babstercet vörösboros pörkölttel és a soproni gesztenyemousse-t!

Fertőrákos, az ékszerdoboz

Fertőrákoson sem fogtok unatkozni: a település egyik legizgalmasabb látnivalója a földalatti templomban rejtőző Mithrász-szentély, sziklabarlangok közt hív időutazásra a Fertőrákosi kőfejtő, melynek gyomrában barlangszínház bújik meg.

Ha inkább a magasból pásztáznátok a környéket, vegyétek az irányt a Kecske-hegyi kilátó felé! A vízimalmot se hagyjátok ki, melynek napórája szintén nevezetes – a Virágosmajori kápolna is bakancslistás látnivaló a településen.

Csobbanás és wellnessélmények a környéken

Bükfürdő nemzetközi hírű fürdője ma 14 hektáron 34 medencével, gyógy- és strandfürdővel, a környék pedig rengeteg szállodával vár benneteket. Az ízlelőbimbóitokat is próbára tehetitek, ha ellátogattok a helyi termelői piacra, de a kalandvágyók a Répce folyó mentén indított kerékpártúrákra is benevezhetnek.

Hegykőn nyáron a helyi gyógyfürdő feszített víztükrű, ásványvízzel feltöltött medencéinek egyikében, télen pedig forró, nyitott termálmedencében fürdőzhettek – még jádeköves masszázst, iszappakolást, vagy akár víz alatti vízsugármasszázst is kérhettek.

Soprontól kicsivel több mint 50 kilométerre vár a termálvizéről híres Sárvár: a kétféle gyógyvízzel is büszkélkedő kisváros gyógyfürdőjében szaunavilág, családi fürdő, tavasszal és nyáron pedig egy csúszdapark is a rendelkezésetekre áll. Jól fog esni utána egy séta a ligeterdős Sárvári Arborétumban!

