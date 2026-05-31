6 zseniális nyárindító program az ország legpompásabb helyszínein júniusra

Nyaranta az ország legpezsgőbb városában, Budapesten egy pillanatra sem áll meg az élet. De így van ez az ország legszebb helyszínein is, legyen az Etyek, Vál, vagy Pannonhalma, ahol ugyancsak felejthetetlen élmények várnak benneteket.

LOVE Fesztivál // Vál (2026. június 6.)

Június 6-án izgalmas kollaborációnak biztosít teret a váli Szerelem-szobor környéke. A LOVE Fesztivál alkalmával az idén 30. születésnapját ünneplő Haraszthy Pincészet és az ország egyik legismertebb elektronikus zenei bulisorozata, a 23 éves Be Massive Horizon ígér felhőtlen kikapcsolódást. Nem is akármilyen módon: a színvonalas zenei programon kívül a borászat egyedi, LOVE-sorozatában lévő, és a fesztivál ideje alatt korlátlanul fogyasztható Love Irsai, Love Red, Love Rosé és Love Cuvée borok kerülnek főszerepbe. Naplementekor fellobban a szerelem jelképes lángja, ne maradjatok le róla!

Szecesszió Világnapja // több helyszínen (2026. június 10.)

Lechner Ödön és Antoni Gaudí halálának évfordulóján, június 10-én épületbejárásokkal, kiállításokkal és inspiráló beszélgetésekkel ünnepeljük Magyarországon a Szecesszió Világnapját (World Art Nouveau Day). A június 13-ig tartó programsorozat részeként vezetett sétákat szerveznek az ország különböző városainak legjelentősebb szecessziós épületeire fókuszálva. A cél, hogy a századforduló egyik legkülönlegesebb művészeti irányzatára, és a körülöttünk lévő lenyűgöző, a hétköznapi rohanásban olykor észrevétlenné váló épületekre irányítsa a figyelmet. Részletes program a szervező weboldalán.

ART Piknik // Pannonhalma (2026. június 12-14.)

Ízek, ritmusok, illatok és inspiráló találkozások – így jellemzi magát néhány szóban a pannonhalmi ART Piknik, ami évek óta vonzza a gasztronómia és művészet iránt érdeklődőket az ország minden tájáról. Alapelvük: mindenből a legjobbat! Ez nemcsak az ételek, vagy a performanszok és a kézzel készült alkotások minőségére, hanem az azokat készítő, elismert alkotókra is igaz. Élvonalbeli éttermek, Michelin-csillagos séfek képviseltetik magukat, akiket érdemes meglátogatni egy-egy remek kiállítás vagy előadás szünetében. Ráadás, hogy mindez a lenyűgöző pannonhalmi látkép előterében valósul meg.

ChardonnÉj // Etyek (2026. június 13.)

Nem mindennapi környezetben élvezhetitek az Etyek-Budai borvidék kiválóságait, ha bekerül a naptáratokba az Etyeki Kúria Pezsgőbirtok ChardonnÉj nevű, kerti partik laza hangulatát idéző eseménye. Június 13-án ugyanis a chardonnay borokat és pezsgőket ünneplik, mégpedig az öreghegyi birtokon. Adott a gyönyörű kilátás és a semmihez sem hasonlítható, könnyed hangulat, amit az ABBA Tribute Show színvonalas élő zenéje, Török Ádám humorista személyében profi ceremóniamester, és az Etyeki Kúria 30. születésnapja alkalmából mennyei torta emel még magasabb szintre. A szervező weboldalán hasznos tudnivalókat találtok.

Vino Camino Somló // Somló (2026. június 19-21.)

Júniusban ismét életre kel a Somló varázslatos borvidéke: a Vino Camino Somló hétvégéje 2026 egyik legbarátságosabb és legizgalmasabb eseményének ígérkezik. A nyitott pincék mögött ezúttal nemcsak kiváló borok, hanem személyes történetek, szenvedély és egyedi hangulat várja az érkezőket. A látogatók szabadon barangolhatnak a domboldalak között, felfedezve a táj szépségét, a borvidék sokszínűségét és a vendégszerető házigazdák világát.

Rododendronvirágzás a Jeli Varázskertben

Ha lelkesedtek a cseresznyefavirágzás köré szervezett programok iránt, akkor a rododendron, más néven azálea vagy havasszépe virágzásáról sem maradhattok le. A kontinens egyik legszebb botanikus kertjeként emlegetett Jeli Varázskert, Kám településére vonzza mindazokat, akik szemtanúi lennének, ahogy több ezer azálea borul virágba. A látványos jelenség várhatóan júniusban is tart, ebben az időszakban az arborétumban több mint 300 féle rododendront csodálhattok meg, megismerve egyúttal a varázskert több mint 100 éves történetét és a magasba csábító lombkoronasétányt. Indulás előtt a virágzás pontos állapotáról érdemes tájékozódni a weboldalon.

