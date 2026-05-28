7 izgalmas, nyárköszöntő vezetett séta Budapesten júniusra

Köszöntsétek a várva várt nyarat izgalmas, városfelfedező programokkal a fővárosban! A nyár első hónapjában is lebilincselő vezetett séták gondoskodnak róla, hogy megismerjétek szeretett fővárosunk féltve őrzött történeteit és titkait.

Helytörténeti séta Albertfalván

A hónap első szombatján, június 6-án helytörténeti séta kalauzolja az érdeklődőket Albertfalva történetének és titkainak szövevényes útvesztőiben. A 15 órakor kezdődő program az Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény elől indul és az Albertfalvi Mustra című esemény színes forgatagának helyszínén ér véget 17 órakor. A séta résztvevői megismerhetik a városrész történetét, a valaha itt élő, híres asztalosmestereket, de nem marad majd felfedezetlen a Szent Mihály-templom és az egykor itt működő üzemek története sem, így szó esik majd többek között Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb repülőgépgyáráról is.

A séta időpontja: 2026. június 6. | Tovább az eseményre >>

Teakertek, teaszobák – séta a Tea útján a Hopp-kertben

Az Andrássy út forgatagától egy karnyújtásnyira, a Hopp Ferenc Múzeum kertjében június 6-án a tea kerül a főszerepbe. A vezetett séta Hopp Ferenc hajdani „lugasától” avagy teakunyhójától indulva kalauzolja végig a látogatókat a teakertek hagyományán át az épület emeletén megbúvó autentikus japán teaszertartás szobáig. A séta természetesen teakóstoló nélkül nem lehetne teljes, a programra megváltott jeggyel pedig a múzeum kiállítása is megtekinthető.

A séta időpontja: 2026. június 6. | Tovább az eseményre >>

Budafoki időutazás a Kerület Napján

Budapest Bornegyede, kéz a kézben a Budafoki Pincejárattal június 6-án izgalmas időutazásra hívja az érdeklődőket. Ha ti is szeretnétek elmerülni Budafok múltjában, megtapasztalni a helyi hagyományok és történetek varázsát, csatlakozzatok a Kerület Napja alkalmából megrendezésre kerülő sétához és merüljetek el 300 év történetében. A tematikus program a Barlanglakás Emlékmúzeum elől indul 17 órakor, ezt követően pedig a Kálvária mentén ereszkedhettek le a település bölcsőjéhez, a Budafoki Piactérhez, ahol a sváb ősök egykori múltjából kaphatnak ízelítőt a sétán résztvevők.

A séta időpontja: 2026. június 6. | Tovább az eseményre >>

Remek programokra számíthattok még Budafokon ezen a júniusi napon:

Botanika a középkorban – kerti séta

Június 13-án megnyílnak a BTM Vármúzeum lezárt udvarának kapui, a sétán résztvevők pedig részesei lehetnek a gótikus kápolna árnyékában rejtőzködő minikertnek. A magaságyásokba ültetett növények a látogatókat a kora középkori kolostorok kertkultúrájától elvezeti egészen a kora újkori főúri kertek történetéig. Az érdekességekben nem szűkölködő program abba is betekintést nyújt, hogyan változott a növénykultúra a humanista igényeknek megfelelően, illetve, milyen hatással volt a természettudományok fejlődése, a nemzetközi kapcsolatok és a gyűjteményezési igények a szívvel-lélekkel gondozott kertekre.

A séta időpontja: 2026. június 13. | Tovább az eseményre >>

Bunkerből kilátó a Hármashatár-hegyen

A hónap második vasárnapján, június 14-én, egy rendhagyó várostörténeti séta keretében csodálhatjátok meg a fővárosi panorámát, ezúttal a Hármashatár-hegy tetejéről. A Budapesti Történeti Múzeum és a BTM Vármúzeum szervezte programon választ kaphattok többek között arra a kérdésre, vajon miről olyan híres a fővárosiak kedvenc kirándulóhelyének számító, 495 méter magas hegy, valamint hogyan működött egykor területén a világháborús légvédelmi ütegállás.

A séta időpontja: 2026. június 14. | Tovább az eseményre >>

Felhévíz és Rózsadomb 1000 éves múltja

Június 20-án 15 órától a Korzózz Velünk! csapatának köszönhetően elmerülhettek a Felhévíz és Rózsadomb 1000 éves múltjában, meséiben és történeteiben. A Margit-híd budai hídfőjének környéke az Árpád-kor hajnalától lakott volt, később, a török hódoltság idején pedig állandó helyőrség, katonai tábor, lőportár és tisztességes fürdők vették birtokba ezt a vidéket. Szulejmán szultánnak és az első muszlim szerzeteseknek köszönhetjük az Ottomán Birodalom Isztambultól legtávolabb eső európai sírkápolnáját, a Gül Baba türbéjét is, melyet ezen a sétán kívül-belül egyaránt lehetőség lesz majd megcsodálni.

A séta időpontja: 2026. június 20. | Tovább az eseményre >>

A Keleti pályaudvar: Látogatás a tetőtől a peronig

Június 28-án reggeltől estig, óránként induló vezetett séták kalauzolnak a Keleti pályaudvar peronjától a tetejéig tartó felfedezésre. Az Imagine sétáján ezúttal a jól ismert pályaudvar rejtett zugai, utasforgalom elől elzárt terei kerülnek a főszerepbe. A Keleti ugyanis több puszta közlekedési csomópontnál: Budapest és az ország történelmének sokat látott szemtanúja is egyben: találkozások, búcsúzások, hazatérések és új kalandok váltják itt egymást nap mint nap. A Lotz Károly, Jungfer Gyula és Than Mór mestermunkái által kísért exkluzív látogatáson a résztvevők nemcsak a homlokzat legmagasabb részeibe juthatnak fel, hanem megérthetik egyúttal a pályaudvar működését is.

A séta időpontja: 2026. június 28. | Tovább az eseményre >>

Csodás budapesti épületek várják, hogy felfedezzétek őket: