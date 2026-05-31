25+ felejthetetlen nyári program a Balaton északi és déli partján – 2026. június

A Balaton és környéke 2026 júniusában sem okoz csalódást és programdömpinggel veszi kezdetét a nagybetűs nyár. Szuper fesztiválokkal, valamint gasztro- és sportprogramokkal vár benneteket a magyar tenger júniusban, a nyár kezdetén.

Plázs Siófok (egész hónapban)

Május 30-án megnyitja kapuit a Plázs Siófok és egy egész nyáron át tartó bulizásra invitál. A balatoni nyár ikonikus helyszínén júniusban jobbnál jobb előadók adják egymásnak a színpadot, köztük Beton.Hofi és Co Lee, a Parno Graszt, Desh, a Carson Coma, de június 12-én a Necc Party is visszatér a Balaton partjára.

Siófoki séták (2026. június 20., 27.)

Június 20-án és 27-én tematikus városnéző séták invitálnak Siófok rejtélyeinek felfedezésére. A Kálmán Imre Emlékház rendezésében június 20-án megtudhatjátokm hogyan vált halászfaluból fürdővárossá Siófok, míg június 27-én a Hangok és formák szobrászai című sétán vehettek majd részt.

Grillkoncert Aperollal // Ábrahámhegy (2026. június 1.)

A Béterv Budapestről Ábrahámhegyre költözik a nyári szezonra, június 1-jén pedig grillkoncertet tartanak a védjegyükké váló Aperol Spritz-cel kísérve. A Balaton északi partján lévő teraszon ifj. Kurtág György és a KFT zenekarból ismert Márton András és II. Lengyelfi Miklós koncertje biztosítja a felhőtlen hangulatot.

ZAFT Szezonnyitó Beach Party // Tihany (2026. június 1.)

Az idén 10 éves ZAFT BEACH BAR június 1-től újra megnyitja kapuit Tihanyban és szezonnyitó bulival ünneplik a nyár kezdetét. Naplementével, chill hangulattal, itallal a kézben, Balatonnal a háttérben kezdődik majd az este, majd visszatérő DJ-k, AARON WISE, ADAM BASH, CREW és RMT biztosítják a hajnalig tartó partihangulatot.

Italia Soundwave Artist Residency // Balatonboglár (2026. június 1-6.)

Június első hetében Balatonboglár hat napon át az olasz zenei kultúra különleges világába kalauzolja az érdeklődőket. Június 1. és 6. között a program a mediterrán zenei hagyományoktól a népzenén át a lendületes, táncos koncertekig széles spektrumot ölel fel. A koncertek mellett napközben workshopok, előadások és mesterkurzusok várják a zenészeket és a zenekedvelő közönséget egyaránt.

Naplemente kajaktúra a Balatonon // Tihany (2026. június 2.)

A naplementés kajaktúra a Balaton egyik legkülönlegesebb nyári programja, ahol a vízről élhetitek át Tihany és a Balaton-felvidék festői szépségét. Június 2-án az indulás időpontjában még világos lesz ugyan, a túra legszebb része azonban már naplementére esik, amikor a Balaton esti fényei és a tihanyi panoráma egészen különleges hangulatot teremtenek.

JAZZ-A-VÉGE: Orbay Lilla Quintet // Balaton Színház, Keszthely (2026. június 3.)

A keszthelyi Balaton Színházban JAZZ-A-VÉGE címmel új jazzkoncertsorozatot indítanak az idei szezonban. Első alkalommal az Orbay Lilla Quintet lép színpadra június 3-án, zenéjük a ’70-es évek dallamközpontú, atmoszferikus világából merít, modern hangszereléssel és a tagok karakteres improvizációival ötvözve.

VANfesztivál – Speciál Művészeti Fesztivál // Zamárdi (2026. június 4-7.)

A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 2026. június 4. és 7. között rendezi meg a fogyatékossággal élő emberek 39. Országos Speciális Művészeti Fesztiválját Zamárdiban. Az összművészeti fesztiválon várhatóan 20 szociális és oktatási intézmény, alapítvány, egyesület, mintegy 250 résztvevővel képviselteti magát. A fesztivál fő vonulatát a sérült alkotók és esetenként segítőik zenei, tánc, vers- és prózamondó, színjátszó, valamint bábjáték előadásai képezik.

35. Jubileumi Borvacsora és Muzeális Borkóstoló // Balatonlelle (2026. június 6.)

Az idén 35 éves Pócz Pincészet az évfordulót méltóképpen, egy muzeális borokkal, történetekkel és gasztronómiai kalandokkal teli estével ünnepli meg élő zene kíséretében június 6-án Balatonlellén. Az est fő programja a pohárba zárt időutazás, melyet friss lendület követ a borvacsora előtt.

A 35 éves Balatonboglár Város Napja (2026. június 6.)

Ünnepeljetek Balatonboglárral 35. születésnapja alkalmából június 6-án! Az ingyenes programokat 19 órakor Gregorovics Tamás zenés műsora nyitja meg, majd Pély Barna koncert követi. Bulizzatok az utcabálon DJ Fikidi vezetésével, hogy felejthetetlen lehessen ez az este.

II. Bundáskenyér Fesztivál // Tihany (2026. június 6-7.)

Június 6-án és 7-én újra a bundáskenyéré a főszerep a tihanyi Apátsági Rege Cukrászdában! Ellenállhatatlan bundáskenyér-különlegességekkel és a Balaton látványával várnak a nyár első hétvégéjén. A tökéletes hely egy közös, ráérős reggelire!

Keszthely város napja (2026. június 4-7.)

Évről évre június első hétvégéjén rendezik meg a Balaton egyik legszebb településének napját. Az idei programsorozat is színes élményeket kínál minden korosztály számára: koncertek, színházi előadás, kiállítás, fényfestés, ugrálóvár, családi és közösségi programok, helytörténeti érdekességek várják az érdeklődőket június 4. és 7. között Keszthely belvárosában.

VB közvetítés Tihany legszebb sétányán (2026. június 11-19.)

Miért néznéd otthon a VB-t, ha a Balaton mellett is megteheted, ahol mindenki úgy szurkol, mintha a stadionban lenne? Jéghideg sörök, mediterrán snackek és a környék legropogósabb fish & chipse várnak június 11. és 19. között.

Vezetett borséta Badacsonyban (2026. június 13.)

A badacsonyi Római út mentén egy új vezetett borséta kínál különleges élményt június 13-án mindazoknak, akik a borvidéket kényelmes tempóban, rövidebb távon, mégis tartalmasan szeretnék felfedezni. A program során három borászatot látogathattok meg, ahol pincéről pincére haladva, helyenként 3-3 fajta bort kóstolhattok, miközben maguk a gazdák mesélnek róluk.

Balaton SUP Fesztivál // Balatonberény (2025. június 13.)

Egésznapos programsorozattal várja az egész családot a Balaton SUP Fesztivál június 13-án Balatonberényben. A játékos sportprogramok mellett ügyességi megmérettetésekre is számíthattok.

Jazz, Wine & Grill | Dávid Roland // Csopak (2026. június 13.)

Június 13-án Dávid Roland akusztikus gitárművész és énekes ingyenes koncertet ad a csopaki Borteraszon. Az élő zene mellett grillezésre is számíthattok a Balaton-felvidék panorámájával kísérve.

Látogatás a tihanyi Levendula Manufaktúrában (2026. június 17.)

A tihanyi Levendula Manufaktúrában bepillantást nyerhettek június 17-én a kozmetikumok és édességek gyártásába, majd a Tihanyi Apátságban egy helytörténeti kisfilm és csodálatos orgonajáték várja a programon résztvevőket.

¡Gusto Cubano! Summer Salsa & Bachata wellness & dance festival // Siófok-Aranypart (2026. június 17-21.)

A kubai salsa, valamint a dominikai bachata hazai kiválóságai a nyári fesztiválozásra visszatérnek a Balaton fővárosába. A saját stranddal rendelkező hotel újra salsától lesz hangos: főszerepben a karibi tánc- és kulturális örökség megismertetése szerdától vasárnapig.

AZTA fesztivál // Balatonboglár (2026. június 19-20.)

Két nap zene, Balaton, közösség és szabadság a Balatonboglári Babel Campben. Június 19-én és 20-án hat kiváló zenekar két helyszínen balatoni naplementékkel adja a várva várt hajnalig tartó fesztiválhangulatot.

Nyárindító SUP Naplemente Túra // Fonyód (2026. június 20.)

Evezzetek a badacsonyi naplementében június 20-án, nyugodt vízen, különleges esti hangulatban. A nem teljesítményközpontú túrára várják a négylábúval érkező gazdikat is!

Sun & Moon | Öböl Piknik // Balatonfüred (2026. június 20.)

Különleges zenei utazásra hívnak június 20-án, ahol a napszakok, illatok, fények változásaihoz alkalmazkodva hozza el a Sun & Moon a legnagyobb zenei katarzist, páratlan környezetben, a csodálatos Kerekedi-öbölre nyíló kilátással.

Múzeumok Éjszakája a Tihanyi Bencés Apátságban (2026. június 20.)

Június 20-án a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum interaktív történeti kiállításokkal, vezetett sétákkal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája programhoz. A Herendi Porcelánmanufaktúrával közösen az idei év témája az uralkodói évfordulók, az eseményt a belső udvarban kulturális és gasztronómiai élmények fűszerezik.

Múzeumok Éjszakája a Festetics-kastélyban // Keszthely (2026. június 20.)

Egyetlen karszalaggal bejárhatod Keszthely magán- és közgyűjteményeit június 20-án, miközben különleges családi programok, rendhagyó tárlatvezetések, Szent Iván-éji hangulat, koncertek és fényjátékok teszik felejthetetlenné az estét!

I. Szentivánéji Futótűz éjszakai futófesztivál // Balatonszárszó (2026. június 20.)

Június 20-án Balatonszárszón rendezik meg az I. Szentivánéji Futótűz éjszakai futófesztivált! A nyáresti félmaraton mellett rövidebb távokat is választhattok, akár egy kellemes esti gyaloglást a Balaton partján.

Vezetett bortúra Badacsonyban – dűlők, borok és panoráma // Badacsonytomaj (2026. június 26.)

Badacsony legismertebb dűlőin vezet ez a különleges bortúra június 26-án, ahol három pincészet, kilencféle bor és lenyűgöző balatoni panoráma várja az érdeklődőket. A program során maguk a borászok mesélnek a borokról és a hegy történetéről.

Tihanyi Levendula Hetek // Tihany (2026. június 26-28.)

Június utolsó hétvégéjén a Tihanyi Levendula Hetek eseménye keretében különleges levendulás gasztroélményre invitál a Villa Pisky. A limitált menü három felvonásban mutatja meg az ikonikus gyógynövényt, a séf ajánlata pedig „la dolce vita” érzést ígér.

Nyárindító Bubbles Club hétvége // Balatonfüred (2026. június 26-28.)

Játék és szórakozás, csobbanás és élményfürdőzés, buborékok és habparty – ezen a fergeteges nyárindító hétvégén június 26. és 28. között a kisebbek is elmerülhetnek a nyári élményekben. A balatonfüredi eseménysorozaton balatoni kézműveskedésre, óriásbuborék showra és gasztroversenyekre lehet számítani három napon át.

Egry nyomában, Udvari fényében, borral a pohárban // Badacsonytomaj (2026. június 27.)

Exkluzív tárlatvezetésre hívnak június 27-én a Badacsony két ikonikus festőjének műhelyébe. A túra során Egry József és Udvardi Erzsébet munkásságába nyerhetünk betekintést: művészetük a Balaton fényeit, színeit és különleges hangulatát örökíti meg. A művészeti élményt egy hangulatos séta élménydús idegenvezetéssel és egy háromtételes badacsonyi borkóstoló teszi teljessé.

Jazz Fest – ingyenes zenei hétvége // Keszthely (2026. június 27-28.)

A festői környezetben megrendezett Jazz Fest két napon át hozza el a hazai jazz és swing legizgalmasabb előadóit Keszthelyre június utolsó hétvégéjén, 27-én és 28-án – ráadásul ingyenesen! A zenei élményeket finom falatokkal egészítik ki a kitelepülő food truckok – minden adott tehát egy tökéletes nyári estéhez!

