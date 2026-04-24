6 szenzációs program a Balatonnál a május 1-jei hosszú hétvégére

A május 1-jei hosszú hétvégére elképzelni sem tudunk jobb úti célt a Balatonnál: fantasztikus élmények, majálisok várnak rátok, és még a magyar tenger tavaszi arcában is gyönyörködhettek.

Hosszú hétvége a Bonvital Wellness & Gastro Hotelben

A május 1-jei hosszú hétvégén Hévízen, a Bonvital Wellness & Gastro Hotelben a pihenés és a pezsgő programkínálat kéz a kézben jár. A „Boldog Békeidők” című rendezvény a közelben zenével, gasztronómiával, korhű ruhákkal és kulturális élményekkel idézi meg a múlt század hangulatát. A szállodában félpanziós ellátás, korlátlan wellness- és szaunavilág-használat, május 1-jén és 2-án élő zenekar szórakoztat, sőt, még hosszabbított wellness-nyitvatartás is gondoskodik a feltöltődésről. Az ajánlat már 37.400 Ft-tól elérhető, a vendégek kutyával is érkezhetnek, hogy a kikapcsolódás minden családtag számára teljes lehessen.

Kecskeköröm Ünnep, Tihany

Tihanyban a majális egyet jelent a Kecskeköröm Ünneppel, melynek hagyománya a települést övező legenda mentén született meg. Idén a Belső-tó partján még nagyszerűbb programokra számíthattok, mint valaha: lesz főzőverseny, melyen a magyar konyha legfinomabb ízei mérettetik meg magukat, bábszínház a kicsiknek, kutyaszépségverseny, sakkszimultán, kézműves foglalkozás, sütivásár, lazító zóna és rengeteg aktív, sportos program. Az ünnepre Tihany imádott gasztrohelyei is készülnek egy-egy különleges ajánlattal!

Gyárkert Majális, Veszprém

A Gyárkert Kultúrparknál színes, ingyenes programkavalkád várja május 1-jén a családokat. A legkisebbek két bábelőadáson is szurkolhatnak kedvenceiknek, de körhinta, dodgem és ugrálóvár is mosolyt csal majd az arcukra. A LEGO-játszóházban kreatív versenyeken bizonyíthatják, nincs náluk nagyobb építőmester a vidéken, ha pedig bátorságból sem szenvednek hiányt, a bungee jumpingot is kipróbálhatják. Az biztos, hogy a veszprémi majálist még sokáig fogja emlegetni a család!

Majális a Déliparti Piacnál, Szántódpuszta

Zamárdi és Szántód között, a Szántódpusztai Majorságnál terül el a déli part imádott piaca, mely a hosszú hétvégén majálissá avanzsál. Három napon át tart majd a rendhagyó tavaszünnep: minden nap friss, hazai portékákkal, termelői csemegékkel tölthetitek meg a kosaratokat, mellette pedig májusfaállításon, worshopokon vehettek részt, anyák napi ajándékot készíthettek, és a kisállatsimogatót is felfedezhetitek. Szuper közösségi élménynek ígérkezik, kihagyhatatlan gasztrokalandokkal!

Piknik a parton, Balatonalmádi

Pokrócokat elő, induljon a szabadtéri zsongás: május 1-jén újra Piknik a parton Balatonalmádinál! Idén is gondtalan, felhőtlen kikapcsolódást ígér a település majálisa a Szent Erzsébet ligetnél, a Zenepavilon környékén: a részletes programtervet egyelőre még nem tették közzé a szervezők, ám az biztos, hogy jó hangulatból, sörből, virsliből és felejthetetlen közösségi élményekből ezúttal sem lesz hiány.

Majális a Skanzen Panoráma Placcnál, Tagyon-hegy

Az újonnan nyílt Skanzen Panoráma Placc a Zánka fölé magasodó Tagyon-hegy lankáin köszönti majálissal a napsugarakat. Nem túlzás azt állítani, hogy ez a Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb pontja, a hétvégi programkavalkád pedig kihagyhatatlan: ásványcsiszolás, íjászkodás, kreatív foglalkozások és kézműves kiállítók gondoskodnak a tartalmas kikapcsolódásról május 1-jén és 2-án. Kicsik és nagyok többállomásos élménypályán teljesíthetnek különböző ügyességi feladatokat – a végén pedig Sárkány Lovaggá vagy Tündér Hercegnővé avatják őket.

Ha megpihennétek a hétvégén a Káli-medencében: