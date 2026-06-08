Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. június 8-14.

Június második hete csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

Malac és Liba – interaktív gyerekfoglalkozás Tóth Krisztinával // BRTK Könyvtár, Siófok (2026. június 10.)

13.30-tól interaktív gyerekfoglalkozást tart Tóth Krisztina József Attila-díjas író, 17 órától pedig bemutatja új könyvét, a Kánkán az üvegpadlón-t.

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Tudod mit nézel? – Kardos Laura művészettörténész előadása // Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár, Balatongyörök (2026. június 11.)

Az éj drámai, titokzatos és misztikus világa évszázadok óta mágnesként vonzza a művészeket. De vajon hogyan vált a sötétség a festészet egyik legizgalmasabb témájává? Kardos Laura művészettörténész előadássorozatának következő alkalmán ez lesz a téma.

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Hiperkarma // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. június 12.)

2026-os országos turnéjának keretében június 12-én a balatonakarattyai Peter’s Teraszon koncertezik a kirobbanó formában lévő Hiperkarma. Lesz itt minden: zúzás, rap, balladák, régi dalok, új dalok, érdekességek és meglepetések is.

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Plázs Siófok: Desh, Necc Party, Carson Coma, El Paso (2026. június 12., 13.)

Május 30-án megnyitotta kapuit a Plázs Siófok és egy egész nyáron át tartó bulizásra invitál. A balatoni nyár ikonikus helyszínén júniusban jobbnál jobb előadók adják egymásnak a színpadot. Június 12-én Desh koncert és Necc Party, 13-án Carson Coma koncert és El Paso buli vár rátok.

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Street Training Balaton – Ingyenes Tanulási Fesztivál // Balatonalmádi móló (2026. június 13.)

Ez egy közösségi, élményalapú tanulásfesztivál melyet idén 7. alkalommal szerveznek meg. 17 tréner, coach, tanár, pszichológus, 18 párhuzamosan futó 1,5 órás minitréning két idősávban. Önismeret, kommunikáció, időgazdálkodás, irodalomterápia, határok meghúzása, gyermek-szülő kapcsolat és még sok más téma.

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Balaton SUP Fesztivál // Balatonberény (2026. június 13.)

Egész napos programsorozattal várja az egész családot a Balaton SUP Fesztivál június 13-án Balatonberényben. A játékos sportprogramok mellett ügyességi megmérettetésekre is számíthattok.

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Egy új hely felderítése mindig szuper program a Balatonnál:

Ride Balaton Park (2026. június 13.)

Egy héttel a MotoGP Magyar Nagydíj után Te következel. Ugyanaz a pálya, ugyanaz az atmoszféra — csak ezúttal Te gurulsz ki a boxutcából. 4 különböző kategóriában, 20 perces menetekben motorozhatsz a pályán.

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Jazz, Wine & Grill | Dávid Roland // Csopak (2026. június 13.)

Június 13-án Dávid Roland akusztikus gitárművész és énekes ingyenes koncertet ad a csopaki Borteraszon. Az élő zene mellett grillezésre is számíthattok a Balaton-felvidék panorámájával kísérve.

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Nyári Nyitott Pincék Napja Balatongyörökön (2026. június 13.)

A Becehegy panorámája, a nyári szőlőhegyi séta, a különböző pincehangulatok, a borkorcsolyák, a zene, a beszélgetések és a balatoni nyár együtt adják azt az élményt, amiért érdemes ezen a napon Balatongyörökön lenni.

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Vezetett borséta Badacsonyban (2026. június 13.)

A badacsonyi Római út mentén egy új vezetett borséta kínál különleges élményt június 13-án mindazoknak, akik a borvidéket kényelmes tempóban, rövidebb távon, mégis tartalmasan szeretnék felfedezni. A program során három borászatot látogathattok meg, ahol pincéről pincére haladva, helyenként 3-3 fajta bort kóstolhattok, miközben maguk a gazdák mesélnek róluk.

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Egy kirándulás mindig csodás balatoni program:

Vince Balaton sétáló borkóstoló Balatonfüreden (2026. június 13.)

A sétáló borkóstoló során egy helyen ismerheted meg a Balaton borvidékének legizgalmasabb borait, miközben gourmet falatok, jó hangulat, élőzene és exkluzív vitorlás programok színesítik a napot. Mindez impozáns környezetben, a balatonfüredi Anna Grand Hotelben.

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Bëlga // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. június 13.)

A Bëlga az összes jelentős fesztivál nagyszínpadán megfordult már, az őszi-tavaszi időszakban pedig telt házas klubkoncerteket ad országszerte. Most a Peter’s Teraszra érkezik.

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Miénk a Balaton! – Közösségi sport és élménynap Tihanyban (2026. június 14.)

A „Miénk a Balaton!” rendezvény azért jött létre, hogy a Tihanyban és a Balaton környékén élők újra felfedezzék a tó nyújtotta élményeket, és megtapasztalják, hogy a Balaton nem csupán látvány, hanem a mindennapok aktív része is lehet. A három nap során szakmai vezetés mellett kipróbálhatod: a SUP-ozást, a kajakozást, a jógát, a nordic walkingot és a túrázást is.

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További izgalmas programok júniusra: