F1-láz Budapesten: 5 szenzációs program a Magyar Nagydíj hétvégéjén a fővárosban

Ha a Magyar Nagydíj hétvégéjén a Hungaroringen kívül is átélnétek a Forma-1 hangulatát, Budapest számos izgalmas programmal vár.

Magyar Nagydíj hétvégi ajánlat a Széchenyi Gyógyfürdőben (2026. július 23-27.)

A Magyar Nagydíj hétvégéjén a Széchenyi Gyógyfürdő is különleges Forma-1 ihlette élményekkel készül. Július 23. és 27. között exkluzív Grand Prix Recovery csomagok, prémium pihenőzónák és F1-tematikájú koktélok várják a vendégeket, július 24-én pedig a Friday Thermal Club esti fürdőzésén DJ-szettek, divatbemutató és különleges hangulat gondoskodik a kikapcsolódásról.

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Széchenyi Bath
Fotó: Széchenyi Thermal Bath

F1 Magyar Nagydíj – Élő közvetítés & Szabadtéri mozi // Nádas-tó (2026. július 26.)

A Magyar Nagydíj vasárnapján a törökbálinti Nádas-tónál egész napos, ingyenes autósportos programokkal várják az F1 rajongóit. A futamot óriáskivetítőn követhetitek élőben, napközben profi versenyszimulátorokat is kipróbálhattok, este pedig a Boda Family koncertje gondoskodik a hangulatról. A programot egy különleges szabadtéri mozizás zárja: a csillagok alatt vetítik a Brad Pitt főszereplésével készült F1 című filmet.

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Fotó: Törökbálint Város Önkormányzata

Párafestés a Margitszigeten (2026. július 26-ig)

Július 19. és 26. között esténként különleges élmény várja az érdeklődőket a Margitsziget zenélő szökőkútjánál. Minden nap 21:00 és 22:00 órakor lenyűgöző párafestés eleveníti fel a Magyar Nagydíj történetének legemlékezetesebb pillanatait és korábbi győzteseit. A vízpermetre vetített látványos animációk a Formula-1 világát hozzák közelebb a nézőkhöz, így a klasszikus esti szökőkút-show ezen a héten különleges motorsportos hangulattal egészül ki.

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Margitsziget Zenélő Szökőkút
Fotó: Budapest Városháza (Facebook)

Hungaroring 40 szabadtéri fotókiállítás // Millenáris Park (2026. augusztus 2-ig)

A Forma-1 rajongóinak kihagyhatatlan nyári program a Hungaroring 40 szabadtéri fotókiállítás, amely augusztus 2-ig ingyenesen látogatható a Széllkapu Parkban. Egy kellemes séta során végigkövethetitek a Hungaroring négy évtizedének legemlékezetesebb pillanatait: legendás futamokat, ikonikus győzelmeket és a pálya építésétől napjainkig vezető történetet. Ha szeretnétek közelebbről megismerni a magyar motorsport egyik legfontosabb helyszínének múltját, ne hagyjátok ki!

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Fotó: Millenáris

Száguldás a pályán, luxus a vízen // MAHART Cruises (2026. augusztus 5-ig)

A Magyar Nagydíj hétvégéjén a Duna is F1-lázban ég: a MAHART Cruises Budapest hajója különleges Hungaroring-dizájnnal, a verseny ihlette koktélokkal és páratlan panorámával várja a vendégeket. Akár a futam előtt hangolódnátok, akár utána lazítanátok, a dunai sétahajózás tökéletes program a motorsport szerelmeseinek. Élvezzétek Budapest látképét a fedélzetről, miközben a Forma–1 hangulata a vízen is életre kel.

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Fotó: MAHART Cruises

Ha éjszakai programot kerestek a hétvégére:

Éjszakába nyúló fürdőzéssel várnak júliusban az ország legjobb strandjai
Éjszakába nyúló fürdőzéssel várnak júliusban az ország legjobb strandjai

Tizenhetedik alkalommal rendezik meg az évről évre nagy népszerűségnek örvendő, szuper programokkal megtoldott Strandok Éjszakáját.

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