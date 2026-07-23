F1-láz Budapesten: 5 szenzációs program a Magyar Nagydíj hétvégéjén a fővárosban

Ha a Magyar Nagydíj hétvégéjén a Hungaroringen kívül is átélnétek a Forma-1 hangulatát, Budapest számos izgalmas programmal vár.

Magyar Nagydíj hétvégi ajánlat a Széchenyi Gyógyfürdőben (2026. július 23-27.)

A Magyar Nagydíj hétvégéjén a Széchenyi Gyógyfürdő is különleges Forma-1 ihlette élményekkel készül. Július 23. és 27. között exkluzív Grand Prix Recovery csomagok, prémium pihenőzónák és F1-tematikájú koktélok várják a vendégeket, július 24-én pedig a Friday Thermal Club esti fürdőzésén DJ-szettek, divatbemutató és különleges hangulat gondoskodik a kikapcsolódásról.

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F1 Magyar Nagydíj – Élő közvetítés & Szabadtéri mozi // Nádas-tó (2026. július 26.)

A Magyar Nagydíj vasárnapján a törökbálinti Nádas-tónál egész napos, ingyenes autósportos programokkal várják az F1 rajongóit. A futamot óriáskivetítőn követhetitek élőben, napközben profi versenyszimulátorokat is kipróbálhattok, este pedig a Boda Family koncertje gondoskodik a hangulatról. A programot egy különleges szabadtéri mozizás zárja: a csillagok alatt vetítik a Brad Pitt főszereplésével készült F1 című filmet.

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Párafestés a Margitszigeten (2026. július 26-ig)

Július 19. és 26. között esténként különleges élmény várja az érdeklődőket a Margitsziget zenélő szökőkútjánál. Minden nap 21:00 és 22:00 órakor lenyűgöző párafestés eleveníti fel a Magyar Nagydíj történetének legemlékezetesebb pillanatait és korábbi győzteseit. A vízpermetre vetített látványos animációk a Formula-1 világát hozzák közelebb a nézőkhöz, így a klasszikus esti szökőkút-show ezen a héten különleges motorsportos hangulattal egészül ki.

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Hungaroring 40 szabadtéri fotókiállítás // Millenáris Park (2026. augusztus 2-ig)

A Forma-1 rajongóinak kihagyhatatlan nyári program a Hungaroring 40 szabadtéri fotókiállítás, amely augusztus 2-ig ingyenesen látogatható a Széllkapu Parkban. Egy kellemes séta során végigkövethetitek a Hungaroring négy évtizedének legemlékezetesebb pillanatait: legendás futamokat, ikonikus győzelmeket és a pálya építésétől napjainkig vezető történetet. Ha szeretnétek közelebbről megismerni a magyar motorsport egyik legfontosabb helyszínének múltját, ne hagyjátok ki!

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Száguldás a pályán, luxus a vízen // MAHART Cruises (2026. augusztus 5-ig)

A Magyar Nagydíj hétvégéjén a Duna is F1-lázban ég: a MAHART Cruises Budapest hajója különleges Hungaroring-dizájnnal, a verseny ihlette koktélokkal és páratlan panorámával várja a vendégeket. Akár a futam előtt hangolódnátok, akár utána lazítanátok, a dunai sétahajózás tökéletes program a motorsport szerelmeseinek. Élvezzétek Budapest látképét a fedélzetről, miközben a Forma–1 hangulata a vízen is életre kel.

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