Éjszakába nyúló fürdőzéssel várnak júliusban az ország legjobb strandjai

Idén nyáron tizenhetedik alkalommal telnek meg programokkal az ország legjobb strandjai záróra után. Koncertekkel, szaunaszeánszokkal és fergeteges bulikkal várják ezúttal is az éjszaka fürdőzni vágyókat.
A hónap utolsó hétvégéjén, július 25-én az ország legjobb gyógyfürdői, aquaparkjai és strandjai a nappali felfrissülést éjszakába nyúló fürdőzéssel toldják meg. A Strandok Éjszakája idei alkalmán idén is szuper programokra és kedvezményekre számíthattok az eseményhez csatlakozó fürdőkben.
A Paskál Fürdőben például animációs programokra és brazil táncosok előadására számíthattok, míg az Aquaworldben tűzzsonglőrök és retró DJ-k kíséretében bulizhattok. Mosonmagyaróváron már július 24-én zumbával és sztárfellépőkkel indul a hétvége, Siófokon görög ízek éjszakájával, Szentesen és Kiskőrösön strandmozival, Nádudvaron pedig óriási habpartival készülnek a szervezők.
A Strandok Éjszakája programhoz 2026-ban csatlakozó fürdők (a lista folyamatosan bővül):
- Albertirsai Gyógyvízű Fürdő
- Aquasziget Esztergom
- Aquaworld Budapest
- Barack Gyógy- és Élményfürdő, Tiszakécske
- Flexum Thermal and Spa, Mosonmagyaróvár
- Galerius Fürdő, Siófok
- Halasthermál, Kiskunhalas
- Hungarospa Hajdúszoboszló
- Kanizsa Uszoda és Strandfürdő, Nagykanizsa
- Marcali Gyógyfürdő
- Nádudvari Gyógyfürdő
- Paskál Fürdő, Budapest
- Petőházi Strandfürdő
- Rónaszéki Fürdő, Kiskőrös
- Rózsa Gyógyfürdő, Tótkomlós
- Sárrét Kincse Gyógy- és Strandfürdő, Püspökladány
- Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
- Szentesi Üdülőközpont
- Zalakarosi Fürdő
A belépőkről, részletes programokról további információt ide kattintva, az esemény weboldalán találtok.