6 frissítő tófürdő Budapest környékén tikkasztó nyári napokra

Olyan, mintha a nyári hőség a fővárosban még tikkasztóbb lenne, érdemes tehát kihasználni minden adódó lehetőséget egy frissítő merülésre. Azoknak, akik enyhülést hozó hűvös vízben szeretnének megmártózni Budapest környékén, ajánljuk figyelmébe a fővárostól egy karnyújtásnyira található tófürdőket, amik páratlan strandélményt kínálnak egy forró nyári napon.

Lupa Beach, Budakalász

A Lupa-tó prémium strandja igazi luxustengerpartot idéző helyszín fehér homokos partjával és telepített pálmafáival. A kikapcsolódás tökéletes találkozópontja, hiszen számos étel- és italfogyasztási lehetőség áll rendelkezésre, az extrémsportok szerelmesei kipróbálhatják a búvárkodást vagy az elektromos szörfdeszkázást, emellett vitorlásbázis, strandröplabda- és kézilabda-pálya, valamint egy beach fitness is az aktív kikapcsolódást szolgálja. Az ikonikus kék-fehér színű baldachinos napágyak pedig gondoskodnak a teljes kényelemről, így hátrahagyva a valóságot lélekben könnyedén a Maldív-szigeteken találhatjátok magatokat.

Felnőtt napijegy: 6 000 Ft

Diák napijegy: 4 500 Ft

Szépkorú napijegy: 4 200 Ft

Gyermek napijegy: 1 500 Ft

2011 Budakalász, Tó utca 1. | Weboldal

Gyömrői Tófürdő

Budapesttől alig egy órányira vár a kedvező árú Gyömrői Tófürdő, ami az egyik legjobb választás a kánikula átvészelésére. A tengeri homokkal és gyepszőnyeggel borított exkluzív napozóteraszon prémium minőségű napozóágyak és azokhoz tartozó napernyők szolgáltatják a pihentető kikapcsolódást. A gyermekekkel érkezőknek játszótér, árnyékos vízparti homokozó, sekély pancsoló és baba-mama szoba is rendelkezésre áll. A főváros zajától eltávolodva a tó tiszta vizének és az azt körülvevő lombos fák ölelésének hála mindenki megtalálja itt legalább egy napra a lelki békéjét.

Felnőtt napijegy: 2 800 Ft

Diák és szépkorú napijegy: 2 000 Ft

Gyermek napijegy: 1 800 Ft

2230 Gyömrő, Munkás utca 18. | Weboldal

Pázsit Tófürdő, Pócsmegyer

Pócsmegyer szélén, a Szentendrei-sziget ölelésében bújik meg a varázslatos szépségű Pázsit-tó, amely egész nyáron vonzza a fürdőzés és a természet szerelmeseit. A tófürdő a legjobb választás, ha kevésbé zsúfolt strandélményre vágynátok Budapest közelében. A tó vize kellemesen hűsítő és fokozatosan mélyülő, az éhség csillapítására az ott található büfé színes kínálata szolgál, az önfeledt szórakozást pedig a bérelhető színpompás vízibiciklik és csónakok biztosítják. Gyermekekkel remek menedék a nagy meleg elől, a kisebbeket játszótér, a nagyobbakat röplabda- és focipályák várják.

Felnőtt belépőjegy: 1 800 Ft

Diák belépőjegy: 1 300 Ft

Szépkorú belépőjegy: 1 100 Ft

Gyermek belépőjegy: 900 Ft

2017 Pócsmegyer, Kossuth út 32. | Facebook

D-Beach, Domonyvölgy

A Domonyvölgyben található D-Beach különleges atmoszférája és tengerpartot idéző homokos partszakasza ideális választás kisgyermekes családok számára, de emellett minden korosztály jól dönt, ha oda látogat. A parton ingyenesen igénybe vehető napernyők sorakoznak, a kényelem fokozása érdekében napozóágyak is bérelhetők. A tavat keretező, árnyékot adó fák alatt hűsölve nincs is jobb, mint kortyolni egyet egy frissítő limonádéból vagy kipróbálni a parton található büfék kínálatát. A tófürdő időnként izgalmas programokkal is várja látogatóit, legyen szó egy tüzes bachatazásól vagy egy romantikus csónaktúráról.

Felnőtt napijegy: 3 500 Ft

Kedvezményes napijegy (gyermek 14 éves korig, család min. 3 fő): 3 000 Ft

2182 Domonyvölgy, Fenyő utca 47. | Weboldal

Rukkel-tó, Taksony

A Rukkel-tavat azoknak ajánljuk, akik szeretik az extrémebb vízi élményeket, a tó ugyanis egy csúszdaparkkal is rendelkezik különböző igényekre szabva, kezdve a babacsúszdáktól a bevállalósabbaknak való kígyó-kamikaze csúszdákig. A szórakozási lehetőségek tárháza szinte végtelen, hiszen a tavon található vízi játszótér tovább fokozza a csúszdák okozta extázist. A csúszdák és a vízi játszótér használatáért extra díjat számolnak fel a napijegyeken kívül, de mindenképpen megéri ezeket kipróbálni egy felejthetetlen nap érdekében. A tó menti étteremben a hagyományos, ám annál finomabb büféételekkel várnak, ami autentikus strandhangulatot varázsol ennek a cseppet sem hétköznapi helynek.

Felnőtt napijegy: 4 000 Ft

Diák és szépkorú napijegy: 3 000 Ft

Gyermek napijegy: 2 000 Ft

2335 Taksony, Strand utca 1. | Weboldal

Palatinus-tó, Esztergom

A Palatinus-tó két település között elterülő bányató, így nemrég felújított, hivatalos strandja Esztergom-Kertvároshoz, a másik pedig Doroghoz tartozik. Talán ez az a tófürdő, ami kicsit távolabb fekszik Budapesttől, de az igényesen kialakított környezet és a tavat keretező apró, színes nyaralók csodálatos látványa miatt mindenképpen érdemes ide ellátogatni. A Kertvárosi oldalt inkább azoknak javasoljuk, akik kisgyermekkel érkeznének a fokozatosan mélyülő víz, a füves part, a büfék széles választéka és a vízicsúszda miatt. A dorogi oldalon, az Öböl Music Beachen a homokos part, a strandröplabdapálya és a fák árnyéka biztosítja a kellemes kikapcsolódást.

Felnőtt belépőjegy: 800 Ft

Gyermek belépőjegy: 400 Ft

2509 Esztergom-Kertváros, Pataksor alsó 1. | Facebook

