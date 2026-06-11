Badacsonyi barangolás: 9 ikonikus kincs a Balaton-parti hegyek fejedelménél

A Tapolcai-medence legmagasabb tanúhegyét a balatoni hegyek fejedelmeként is szokták emlegetni, ami aligha ad csodálkozásra okot. A 438 méter magas Badacsony borai, természeti kincsei és panorámája egyenként is felejthetetlen élményeket ígérnek. Mutatjuk, merre érdemes útnak indulni értük!

Panorámatúra földön, vízen, hegyen

Tűzgyűrű tanösvény, Badacsonytomaj

A Badacsony legszebb tájain, legismertebb látnivalói mentén vezet minket végig a Tűzgyűrű tanösvény, amely 4,6 km hosszan kanyarog a vulkánok világának maradványai között. Utunk elején a jegyességet ígérő Rózsakő köszönt minket, majd a Páholy- és a Kisfaludy-kilátóból elénk táruló panoráma vesz le a lábunkról. De csodálatos kilátást ígér a Kőkapu útvonala felett rejtőző, titkos kilátópont is, ahol a festői tanúhegyek pompás látképe fogad minket.

Jól jön, ha itt egy szusszanásnyit pihenünk, hiszen nemsokára a Bujdosók lépcsőjének 464 fokával kell megküzdenünk. Ám amint felkapaszkodtunk az utolsó lépcsőfokra, már egészen biztosak lehetünk benne, hogy nem hiába tettünk meg több száz lépést. Ugyanis a tanösvény következő állomásáról, a tördemici kilátóhelyről felejthetetlen panoráma nyílik a Szent György-hegy bazaltorgonáira. Legvégül pedig a Balaton meseszép víztükrével tarkított káprázatos látkép varázsolhat el minket a Ranolder-keresztnél.

Nádi szél vízitúra tanösvény, Badacsonytördemic

Ha a Tűzgyűrű tanösvényen emlékeink közé zártuk az összes bakancslistás badacsonyi látnivalót, akkor a lábaink után ideje a karjainkat is megtornáztatni. A Balaton első 3 kilométeres vízitúra-tanösvénye a badacsonytördemici Ökoturisztikai Látogatóközpontból indul, és 6 állomáson keresztül tárja fel előttünk a nádas gazdag élő- és állatvilágát.

A hasznos információkat a GPS-pontokkal megjelölt megállóhelyeknél, a QR-kódokat beolvasva tudjuk elcsípni, miközben vízen ringatózva merülhetünk el a körülöttünk hullámzó lankák búfelejtő látványában. A kenus túrához természetesen biztosított a mentőmellény, igény szerint egyéb felszerelés is, például távcső is bérelhető. A vízi kalandokat követően a látogatóközpont a Badacsony-hegy és a bazaltvulkanizmus izgalmas történetét tárja fel előttünk.

Folly Arborétum és Borászat

A Folly Arborétum története több mint 100 évvel ezelőtt, Dr. Folly Gyulával, a fenyőcsemetékkel, valamint a 0,4 hektár kiterjedésű területtel kezdődött. Napjainkra már a negyedik Folly generáció őrzi az 5 hektárra bővült örökséget, ahol a több száz fenyő között kanyargó tanösvényen – akár vezetett túrák által – ismerhetjük meg a négy világtáj fenyőit.

Többek között andalúziai jegenyefenyők, himalájai selyemfenyők, tengerparti fenyők, óriástobozú fenyők magasodnak fölénk az arborétumban, ahol a Tobozkiállításon, illetve a Tobozkörúton még közelebbről gyönyörködhetünk a hely páratlan örökzöldjeiben. Mindezek mellett mi szem-szájnak ingere, minden megtalálható itt, hisz a lenyűgöző arborétumon túl a család borászatot, valamint szezonális kínálattal rendelkező éttermet is működtet.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. | Weboldal | Facebook

Egry József-kilátó, Badacsonytomaj

A “Balaton festője”-ként is ismert Egry József festőművészről elnevezett kilátóhoz egy nagyjából 3 kilométer hosszú túra során juthatunk fel. Az 1908-ban emelt messzelátó tulajdonképpen igencsak egyszerű, egy kőplatform, azonban nem is az építészeti érték miatt érdemes felbaktatni hozzá. Hisz ahogy fellépünk rá, mintha csak Egry festményei keltek volna életre.

A fonyódi löszfallal állunk szemben, alattunk szőlősorok húzódnak el hosszan, és a kettő között mindannyiunk szikrázó kéksége hullámzik a végeláthatatlan messzeségbe. E gyönyörű panorámát pedig egy közepes nehézségű útvonalon közelíthetjük meg. Amennyiben Badacsonytomaj állomásról indulunk, akkor a kék háromszöget ajánlott követni a Páholy-szikláig, onnantól pedig a Kéktúra útvonalán haladhatunk egészen a kilátóig.

A térség épített öröksége

Kálvária út, Badacsonytomaj

Hűs, vadregényes, erdei úton lélegezhetünk fel a hétköznapok súlya alól a Kálvária úton, mely a badacsonytomaji Hősök teréről hív minket szakrális utazásra. A Hősök terétől a városi köztemető irányába fordulunk, majd onnan a sárga turistajelzést kell csak követnünk, hogy az útvonal mind a 14 állomását felfedezhessük. Ezek egyike a Szent István király kápolna, melyet Udvardi Erzsébet, Badacsony egyik legjelentősebb festőművésze álmodott meg.

Az épület 2022 óta ékesíti a vidéket, amit sajnos a művész már nem élhetett meg. A kápolnánál szusszanhatunk egy kicsit, majd végül a Klastrom-kút mellett elhaladva feltölthetjük kulacsainkat, és II. János Pál pápa, illetve az egykori pálos kolostorrom emlékhelyét is megtekinthetjük. Végül, ha érzünk a lábainkban még egy kis kurázsit, akkor a kolostorromtól, a Kőkapun keresztül a hegytetőnek is nekirugaszkodhatunk.

Szent Imre bazalttemplom

Közép-Európa egyetlen kéttornyú bazalttemplomaként ismerhetjük a Szent Imre herceg tiszteletére felszentelt épületet, melyhez hasonló csupán egy létezik egész Európában. A badacsonytomaji templom 1931-32-ben, Fábián Gáspár tervei alapján készült el neoromán stílusban: falai, boltozatai bazaltból, míg az oltár vörös márványból és fehér műkőből áll. Az évek során egyszer újították fel, az 50 éves jubileumán, s ekkor gazdagodott a templom Udvardi Erzsébet két nagyobb táblaképével is.

8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 1.

Mennyei kulináris utazás

Laposa Borterasz

A hegy egyik legszebb pontján vár ránk a Laposa Borterasz, ahol nemcsak a testünk pihenhet meg, hanem a lelkünk is. A birtokon nagyjából 30 hektáron termelnek szőlőt, a vendéglátóhelyen pedig a borászat összes nedűje közül bátran válogathatunk. Ezek mellé természetesen sajttálat vagy olívabogyó-válogatást is kérhetünk, de a szezonális étlapra szintén érdemes ránéznünk. Ha pedig még közelebbről megismernénk a birtok borait, akkor szakképzett kollégák által vezetett borkóstolón is részt vehetünk, ahol a badacsonyi borvidékről és a Laposa családról hallhatunk bővebben.

8261 Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út 1. | Weboldal | Facebook

Tilia Badacsony Borvendéglő

Szintén szívvel-lélekkel gondozott családi vállalkozásként ismerhetjük a Tilia Borvendéglőt, ahol a szezonban egy árnyas kerthelyiség invitál minket fenséges kulináris utazásra. Az ételek családi recept alapján készülnek, adottak így a házias ízek, ám ez egy cseppet sem jelenti azt, hogy különlegesebb falatokat ne tűzhetnénk a villánkra. Borozáshoz például a füstölt lazac tatárt ajánlják citruskaviárral és pirítóssal, de kóstolhatunk itt szürkemarha-gulyást is. Ha pedig a street food irány lenne a nyerő, akkor a hamburgereket is megtalálhatjuk az étlapjukon. A borokat a legkiválóbb, környékbeli pincészetektől hozzák, és az ételek ízére a garancia szintén a helyi alapanyagokon nyugszik.

8261 Badacsonytomaj, Római út 170. | Weboldal | Facebook

Mede by Adam Mede

A hagyományos ízek kortárs alkotásként is felfoghatóak Meda Ádám és testvére, Attila éttermében, ahol mindennek az alfája és omegája a füst. Mede Ádám a fine diningot hagyta ott pár éve, hogy új vizeken is kipróbálja magát, s ez olyannyira jól sikerült, hogy most már saját konyhájában alkothatja újra a magyar ételeket, miközben azért a nemzetközi konyhára is kikacsint. A füstöt pedig nem bízza a véletlenre, szmókerrel, grillel, sparherttel és bográccsal is dolgozik hisz, mint vallja, a magyar konyhának jót tesz a plusz füst.

8261 Badacsonytomaj, Park utca 4. | Facebook

Megannyi csodás gasztrohely rejlik még a Balatonnál:

Kiemelt kép: Tourinform Badacsony (Facebook)