Káprázatos kilátást kínál a Zemplén hegyeinek különleges függőhídja

A Zemplén Kalandpark részeként épült különleges függőhíd nemcsak Magyarország, hanem a világ egyik leghosszabb gyalogos függőhídja is egyben. Átsétálva rajta egészen biztosan lélegzetelállító panorámában lesz részetek a környező vidékre.

A Nemzeti Összetartozás Hídján már néhány lépés után úgy érezhetitek, mintha a levegőben sétálnátok. A 2024-ben átadott híd 723 méter hosszú acélszerkezetével 84 méter magasan ível a mélyben húzódó völgy fölé. A hídon végigsétálva éppen ezért szinte minden irányba lenyűgöző kilátás tárul elétek. Egyik oldalon a Zempléni-hegység erdővel borított vonulatai húzódnak a távolban, míg a mélyben a festői Májuskút-völgy fáinak zöldellő lombkoronái húzódnak.

Tiszta időben jól kivehető Sátoraljaújhely városa, sőt a környező települések is kirajzolódnak a horizonton. Egyes szakaszain ráadásul üvegpadlók nyújtanak letekintési lehetőséget a mélybe.

A híd neve sem véletlen: a Nemzeti Összetartozás Hídja a Kárpát-medence magyarságának összetartozását szimbolizálja. A két hegy összekötése egyszerre jelképez fizikai és jelképes kapcsolatot a zempléni táj különleges perspektívájából.

Budapestről autóval nagyjából 3 óra alatt érhetitek el Sátoraljaújhelyet, de ha inkább tömegközlekedéssel vágnátok neki, közvetlen InterCity-járatokkal utazhattok odáig. A híd két hegycsúcs, a Szár-hegy és a Várhegy között feszül, amelyekhez libegővel vagy gyalogosan juthattok fel.

Ha a környéken jártok, érdemes időt szánnotok a Zemplén Kalandpark további attrakcióira is. Kipróbálhatjátok a libegőket, a kabinos felvonót, a bobpályát vagy az ország egyik leghosszabb, átcsúszó kötélpályáját is. Így könnyedén megtölthettek élményekkel egy egész napos kirándulást. Akár a látvány, akár a kaland vonz benneteket, a sátoraljaújhelyi függőhíd garantáltan olyan hely, amelyet legalább egyszer érdemes élőben is megtapasztalni.

További mesés fotókért és kirándulóhelyekért csatlakozzatok a Magyarország legszebb helyei – a Funzine csoportja Facebook-közösségünkhöz. A csoportba szívesen várunk minden természetjáró profi és hobbifotóst, aki szívesen megosztaná munkáit a csoporttagokkal, illetve adott esetben olvasóközönségünkkel is.

Káprázatos panoráma tárul innen is elétek: