Nyolcszáz éve a történelem tanúja a festői környezetben magasodó ikonikus romtemplom

A középkori templom romjai immár több mint nyolcszáz éve méltóságteljesen magasodnak a Zsámbéki-medence szívében. Magyarország egyik legikonikusabb műemlékének a lenyűgöző panorámájú Vértes szolgál festői hátterül.

A fenséges templom romjait elnézve is jól látható, milyen lenyűgöző lehetett fénykorában. A magasba törő falak, a díszes kőfaragványok és az elegáns boltívek ma is a középkori mesterek kivételes tudásáról tanúskodnak. A kolostor egykori dongaboltozatos termében kialakított kőtárban az eredeti faragott kőelemeket és építészeti részleteket is megcsodálhatjátok.

A zsámbéki romtemplomban a román és a korai gótikus stílusjegyek ritka harmóniában találkoznak, emléket állítva a magyar középkori építészet egyik legjelentősebb épületének. A masszív falak, a félköríves részletek és a gazdagon faragott oszlopfők még a román kor hagyományait idézik.

Ezzel szemben a karcsúbb arányok, a csúcsíves nyílások és a magasba törő térkialakítás már a gótika megjelenését vetítik előre. A háromhajós bazilika nyugati homlokzatát eredetileg két torony fogta közre. Ezek közül az egyik ma is áll, tovább erősítve a rom monumentális látványát.

A ma látható épület története egészen a 13. század elejére nyúlik vissza. A települést III. Béla király adományozta a francia származású Aynard családnak, akik az 1220-as években emelték a háromhajós bazilikát és a hozzá tartozó premontrei kolostort.

Bár már korábban is állt ezen a helyen egy kőtemplom, a ma ismert monumentális épületegyüttes ekkor nyerte el végleges formáját, és évszázadokon át szolgálta a szerzeteseket.

A templom sorsát az 1763-as komáromi földrengés pecsételte meg, ekkor leomlott ugyanis az északi mellékhajó boltozata és oldalfala.

A romok köveit ezt követően széthordták a környékbeliek, mígnem a 19. század végén Rómer Flóris és Henszlmann Imre műemlékvédők felhívták a figyelmet a páratlan építészeti emlék megmentésére. Az állagmegóvási munkálatoknak köszönhetően látogatható a romtemplom ma is biztonságosan.

A romtemplom alig 35 kilométerre fekszik Budapesttől, így autóval nagyjából 40 perc az út, tömegközlekedéssel pedig a Széll Kálmán térről közvetlen busszal érhetitek el Zsámbékot. Már az odavezető út is különleges élmény, hiszen a magaslatról szép kilátás nyílik a Zsámbéki-medencére.

Legyen szó egy könnyed hétvégi sétáról, kulturális felfedezőtúráról vagy egy naplementés fotózásról, a zsámbéki romtemplom különleges atmoszférája garantáltan magával ragad. Ha szeretitek az olyan helyeket, ahol a történelem szinte kézzelfogható közelségbe kerül, ezt az úti célt érdemes felírnotok a bakancslistátokra.

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Egy különleges júliusi esemény is a romtemplomhoz invitál: