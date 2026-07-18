7 kihagyhatatlan program, amit már nagyon várunk a 2026-os Ördögkatlan Fesztiválon

Augusztus 4. és 8. között ismét benépesülnek Baranya legbájosabb falvai: érkezik a 2026-os Ördögkatlan Fesztivál. A szokás szerint elképesztően gazdag programból nem könnyű választani, de mi már összegyűjtöttük, hogy miket nem hagynánk ki.

Soharóza: Hangok a terminálból // Nagyharsány (2026. augusztus 4.)

A Soharóza kórus és iamyank közös koncertjén a 2027-ben bemutatkozó Terminál című előadás zenei világába nyerhetnek betekintést a látogatók. A templom szakrális terére hangolt produkció a kóruszene és az elektronikus zene találkozásából születik, meditatív utazásra hívva a közönséget. Az előadás az emberi élet ismétlődő körforgását, szépségét és ellentmondásait szemléli különleges zenei atmoszférán keresztül.

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Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem // Beremend (2026. augusztus 5.)

Mi történik, amikor egy vastüdőhöz kötött idős beteg magnóra mondaná élete legfontosabb vallomását? Az előadás a múlt, az emlékezet és a hallgatás határait kutatja: egy ápoló, majd évtizedekkel később egy fiatal kutató próbálja megfejteni az 1956-os tragédiához kapcsolódó történetet. Megrendítő színházi utazás bűnről, felelősségről és az igazság kereséséről.

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Revizor // Nagyharsány (2026. augusztus 5.)

Gogol Revizor című klasszikusa modern köntösben tér vissza: a helyszín és a körülmények a jelenhez igazodnak, miközben az emberi jellemek és a belőlük fakadó helyzetek mit sem változtak. A képmutatás, a kapzsiság és a ravaszság ma is ismerős jelenségek, amelyeket az előadás sok humorral és éles társadalomkritikával mutat meg, hogy a végén talán saját magunkon is nevethessünk.

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Banyatank a cappella // Nagyharsány (2026. augusztus 8.)

A Banyatank különleges a cappella koncerttel érkezik a Nagyharsányi Hangtemplomba. A hatfős formáció kóruszenei, pop-, jazz- és kortárs elemeket ötvöz saját szerzeményekkel, improvizációval, testdobbal és más izgalmas vokális technikákkal. A humorral átszőtt koncert társadalmi témákat is feldolgoz, miközben a közönséget is aktívan bevonja egy közös éneklésbe.

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Pajor Tamás – Hegedűs Józsi – Dalköltő program // Beremend (2026. augusztus 8.)

A Dalköltő programsorozat az Ördögkatlan Fesztiválon a magyar dalszerzői hagyomány legizgalmasabb alkotóit hozza közel a közönséghez. Az intim hangulatú esteken a dalok egyszerre válnak zenévé, költészetté és személyes történetekké. A sorozat egyik fellépője Pajor Tamás, a magyar underground meghatározó alakja, valamint Hegedűs Józsi, akinek őszinte, gitárközpontú dalai különleges közelséget teremtenek a hallgatósággal.

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CHANGES // Beremend (2026. augusztus 8.)

Maja Zade 2024-es drámája egyetlen nap történésein keresztül mutatja be Nina és Mark kapcsolatát, miközben számos emberi és társadalmi kérdést érint. A két főszereplő különböző élethelyzetekkel és saját kimondatlan problémáival szembesül, amelyek alapjaiban változtatják meg őket. A formailag is izgalmas előadásban Fullajtár Andrea és Rajkai Zoltán összesen 23 szerepet keltenek életre.

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Weöres Sándor: Holdbéli csónakos // Szoborpark (2026. augusztus 8.)

2025 júniusában Nyomárkay Zsigmond beszélgetett Hegedűs D. Gézával a Vígszínház büféjében. A színművész a Holdbéli csónakos egyetemi feldolgozásáról mesél, kiemelve a hallgatók bátorságát és kreatív szabadságát. A beszélgetésben szó esik Weöres Sándor és Pilinszky János verseiről is, valamint arról, vajon mennyire ismerik őket a mai nézők.

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Budapesten is szuper koncertek várnak:

Kiemelt fotó: Ördögkatlan Fesztivál