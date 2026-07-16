Egyetlen nyári estére életre kelnek a Gyermekvasút ikonikus mozdonyai idén júliusban

Ha egy igazán különleges programot keresel a fővárosban idén júliusban, akkor irány a Gyermekvasút!

Július 18-án, este a Gyermekvasút ikonikus mozdonyai veszik birtokba a síneket, hogy sötétedés után is átélhessétek az esti vonatozás varázsát.

Ezen a szombat estén 19 és 23 óra között 35 percenként indulnak a Hűvösvölgy és Szépjuhászné között közlekedő szerelvények, ráadásul minden vonat más-más összeállításban indul útnak. Útra kel a zöld és a fekete C50-es, a piros Mk48-as, egy hagyományos Mk45-ös mozdony, valamint a lillafüredi motorkocsi is. Az új panorámakocsiból ráadásul különleges és egyúttal emlékezetes budapesti panorámában is gyönyörködhettek.

Érdemes lesz fényképezőgéppel is készülni, hiszen Hárshegy állomásnál egyszerre találkoznak majd a különleges szerelvények, így ritka pillanatokat örökíthettek meg. A jó hír, hogy a programot normál díjszabás mellett látogathatjátok, így kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek nyári kikapcsolódást ígér.

A különleges esti programról bővebb információt ide kattintva, a Gyermekvasút weboldalán találtok.

A nyári vakáció legjobb programjai egy helyen: