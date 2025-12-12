5 ünnepi kisvasút hazánkban, mely mesebeli tájakon át kanyarog idén télen

Hazánk legkedvesebb járművei idén is megannyi kalandot csempésznek a télbe – néhány pedig még csillogó díszeket is felöltött a közelgő ünnep tiszteletére! Íme, 5 ünnepi kisvasút, amelyre igazán érdemes lesz jegyet váltani a hideg hónapok alatt.

Diósgyőri Mikulásvonat // Lillafüredi Erdei Vasút (2025. december 14-ig)

Lillafüred télen-nyáron remek úti cél – jó hír, hogy még pont elcsíphetjük a település legnagyobb adventi attrakcióját, a Diósgyőri Mikulásvonatot. A különleges jármű december 14-ig zakatol Miskolc-Diósgyőrből a Lillafüredi Mesebirodalomba, ezután a Lillafüredi Erdei Vasút visszatér menetrend szerinti működéséhez. Kalandokból továbbra sem lesz hiány: a Szinva és a Garadna völgyében barangoló kisvonat először a Hámori-tó partján kanyarog, ezután útba ejti az Újmassai őskohót, a pisztrángtelepet, majd pedig megérkezik Garadnához.

Pontos menetrend, jegyvásárlás és további információk >>

Fotó: A Diósgyőri Mikulásvonat Facebook

+Programtippek:

Ha egy kis túrázásra vágynánk, Lillafüreden télen is megtaláljuk a számításainkat: ott van például a Zsófia-kilátó, mely a Szinva- és Garadna-völgy kincseit tárja elénk, a kalandos Szeleta-barlang, a legendás Molnár-szikla, sőt akár még libegőről is gyönyörködhetünk a környék pompás látványában.

Fényvonatok a budapesti Gyermekvasúton (2026. január elejéig)

A főváros ikonikus gőzöse 1948 óta szeli a budai hegyeket, a Széchenyi-hegytől Csillebércen át egészen Hűvösvölgyig. A több mint 11 km-en át tartó suhanás során gyermekek gondoskodnak a zökkenőmentes utazásról, a Széchényi-hegyi Gyermekvasút ezzel pedig a Guinness-rekordok könyvébe is beírta magát. Az adventi időszakban még varázslatosabb az erdei kaland, hiszen a hagyományhoz híven ünnepi pompában tündökölnek bizonyos kocsik január elejéig. A gyermekvasút útvonala folyamatosan épül-szépül – indulás előtt érdemes rápillantani Facebook-oldalukra, mivel itt adnak tájékoztatást az esetleges menetrendváltozásokról a pályakarbantartás ideje alatt.

1121 Budapest, Hegyhát út | Weboldal | Facebook

Fotó: Gyermekvasút Budapest Facebook

+Programtippek:

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút megállói nem hiányozhatnak a természetjárók téli bakancslistájáról. A Normafára már meg is érkezett a nagybetűs tél: havas tájban gyönyörködve sétálgathatunk, ha kicsit kiszakadnánk az év végi hajtásból, és kellőképp meleg ruhát, csúszásmentes cipőt húzunk. A magasban vár a Svábhegyi Csillagvizsgáló is, fantasztikus programokkal és éteri élményekkel.

Fényvonat // Balatonfenyvesi Kisvasút (2026. január 6-ig)

Télen sem áll meg az élet a magyar tenger partján, sőt! A hideg hónapok alatt is rendületlenül zakatol a Balaton egyetlen kisvasútja, Balatonfenyves és Somogyszentpál, illetve Balatonfenyves és Csisztafürdő között. Január 6-ig pedig még kívül-belül feldíszített kisvasút is járja a Nagyberek vidékét, hogy kellőképp ünnepi hangulatba kerülhessünk. A déli parti dízelvonatra igazán megéri jegyet váltani, hiszen a rendhagyó utazás során egészen új arcát mutatja meg az üdülőparadicsom.

8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 9. | Weboldal | Facebook

balatonfenyvesi kisvasút
Fotó: Balatonfenyves Gazdasági Vasút Facebook

+Programtippek:

Balatonfenyves téli programkínálata számtalan okot ad egy kis téli kiruccanásra: december 19-én Falukarácsony teremt ünnepi hangulatot, az évet pedig malacsütés és focikupa koronázza meg a Balaton partján. A vízközeli élményekről a Csiszta Fürdő gondoskodik!

Szilveszteri kisvasutazás a Zselici Csühögőn (2025. december 31.)

Az Almamellék és Sasrét között korzózó erdei kisvasút éppen jól megérdemelt téli szabadságát tölti, ám szilveszterkor visszatér egy délelőtt erejéig a sínekre. A különleges évbúcsúztató során ezüsthársas bükkösök, források, halastavak és történelmi települések kísérik utunkat a Mecsek szívébe – a kaland 10 órakor veszi kezdetét Almamelléken, másfél óra múlva pedig ugyanitt is zárul. Létezik ennél jobb módja az óév búcsúztatásának?

7934 Almamellék, Rákóczi utca 1/A. | Weboldal | Facebook-esemény

Zselici Csühögő
Fotó: Mecsekerdő Zrt.

+Programtippek:

A kisvasútra várva érdemes betérni az állomásépületbe, ahol makettekkel, digitális tartalmakkal és interaktív terepasztalokkal fedi fel egy interaktív kiállítás a múlt titkait. A Biedermannok Öröksége névre keresztelt tárlat során megismerhetjük a kisvasút történetét, az egykor még erdészeti és néprajzi célokat szolgáló jármű szerepét a Biedermann uradalomban. A kisvasutazás után pedig miért is ne próbálnánk ki a lábhajtású hajtánypályát!

Királyréti Erdei Vasút

Az ország egyik legrégebbi kisvasútja a Börzsöny festői vidékét tárja elénk. A Királyréti Erdei Vasút télen fűtött kocsikkal, hétvégente indul útnak, hogy Kismaros és Királyrét között felejthetetlen pillanatokat okozzon a családnak. Bár menetideje nem a leghosszabb, az út során olyan mesés látványban lesz részünk, amely miatt garantáltan megéri felpattanni rá.

2623 Kismaros, Szokolyai út 3. | Weboldal | Facebook

Királyréti Erdei Vasút
Fotó: Királyréti Erdei Vasút Facebook

+Programtippek:

Királyrétnél járva érdemes felkapaszkodni és megcsodálni a ködben úszó tájat és a különleges sziklaalakzatokat is – a Nagy-Hideg-hegy, és a Börzsöny legmagasabb pontja, a Csóványos pont tökéletes ehhez.

Miskolcon vár rátok Európa legszebb adventi villamosa:

Európa legszebb adventi villamosával vár Miskolcon az ünnepi forgatag
Európa legszebb adventi villamosával vár Miskolcon az ünnepi forgatag

Idén már 14. alkalommal gurul ki Miskolc mesés adventi villamosa, mely minden évben családok sokaságát csábítja a Bükk kapujába.

Funzine Funzine