5 ünnepi kisvasút hazánkban, mely mesebeli tájakon át kanyarog idén télen

Hazánk legkedvesebb járművei idén is megannyi kalandot csempésznek a télbe – néhány pedig még csillogó díszeket is felöltött a közelgő ünnep tiszteletére! Íme, 5 ünnepi kisvasút, amelyre igazán érdemes lesz jegyet váltani a hideg hónapok alatt.

Diósgyőri Mikulásvonat // Lillafüredi Erdei Vasút (2025. december 14-ig)

Lillafüred télen-nyáron remek úti cél – jó hír, hogy még pont elcsíphetjük a település legnagyobb adventi attrakcióját, a Diósgyőri Mikulásvonatot. A különleges jármű december 14-ig zakatol Miskolc-Diósgyőrből a Lillafüredi Mesebirodalomba, ezután a Lillafüredi Erdei Vasút visszatér menetrend szerinti működéséhez. Kalandokból továbbra sem lesz hiány: a Szinva és a Garadna völgyében barangoló kisvonat először a Hámori-tó partján kanyarog, ezután útba ejti az Újmassai őskohót, a pisztrángtelepet, majd pedig megérkezik Garadnához.

Pontos menetrend, jegyvásárlás és további információk >>

+Programtippek:

Ha egy kis túrázásra vágynánk, Lillafüreden télen is megtaláljuk a számításainkat: ott van például a Zsófia-kilátó, mely a Szinva- és Garadna-völgy kincseit tárja elénk, a kalandos Szeleta-barlang, a legendás Molnár-szikla, sőt akár még libegőről is gyönyörködhetünk a környék pompás látványában.

Fényvonatok a budapesti Gyermekvasúton (2026. január elejéig)

A főváros ikonikus gőzöse 1948 óta szeli a budai hegyeket, a Széchenyi-hegytől Csillebércen át egészen Hűvösvölgyig. A több mint 11 km-en át tartó suhanás során gyermekek gondoskodnak a zökkenőmentes utazásról, a Széchényi-hegyi Gyermekvasút ezzel pedig a Guinness-rekordok könyvébe is beírta magát. Az adventi időszakban még varázslatosabb az erdei kaland, hiszen a hagyományhoz híven ünnepi pompában tündökölnek bizonyos kocsik január elejéig. A gyermekvasút útvonala folyamatosan épül-szépül – indulás előtt érdemes rápillantani Facebook-oldalukra, mivel itt adnak tájékoztatást az esetleges menetrendváltozásokról a pályakarbantartás ideje alatt.

1121 Budapest, Hegyhát út | Weboldal | Facebook

+Programtippek:

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút megállói nem hiányozhatnak a természetjárók téli bakancslistájáról. A Normafára már meg is érkezett a nagybetűs tél: havas tájban gyönyörködve sétálgathatunk, ha kicsit kiszakadnánk az év végi hajtásból, és kellőképp meleg ruhát, csúszásmentes cipőt húzunk. A magasban vár a Svábhegyi Csillagvizsgáló is, fantasztikus programokkal és éteri élményekkel.

Fényvonat // Balatonfenyvesi Kisvasút (2026. január 6-ig)

Télen sem áll meg az élet a magyar tenger partján, sőt! A hideg hónapok alatt is rendületlenül zakatol a Balaton egyetlen kisvasútja, Balatonfenyves és Somogyszentpál, illetve Balatonfenyves és Csisztafürdő között. Január 6-ig pedig még kívül-belül feldíszített kisvasút is járja a Nagyberek vidékét, hogy kellőképp ünnepi hangulatba kerülhessünk. A déli parti dízelvonatra igazán megéri jegyet váltani, hiszen a rendhagyó utazás során egészen új arcát mutatja meg az üdülőparadicsom.

8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 9. | Weboldal | Facebook

+Programtippek:

Balatonfenyves téli programkínálata számtalan okot ad egy kis téli kiruccanásra: december 19-én Falukarácsony teremt ünnepi hangulatot, az évet pedig malacsütés és focikupa koronázza meg a Balaton partján. A vízközeli élményekről a Csiszta Fürdő gondoskodik!

Szilveszteri kisvasutazás a Zselici Csühögőn (2025. december 31.)

Az Almamellék és Sasrét között korzózó erdei kisvasút éppen jól megérdemelt téli szabadságát tölti, ám szilveszterkor visszatér egy délelőtt erejéig a sínekre. A különleges évbúcsúztató során ezüsthársas bükkösök, források, halastavak és történelmi települések kísérik utunkat a Mecsek szívébe – a kaland 10 órakor veszi kezdetét Almamelléken, másfél óra múlva pedig ugyanitt is zárul. Létezik ennél jobb módja az óév búcsúztatásának?

7934 Almamellék, Rákóczi utca 1/A. | Weboldal | Facebook-esemény

+Programtippek:

A kisvasútra várva érdemes betérni az állomásépületbe, ahol makettekkel, digitális tartalmakkal és interaktív terepasztalokkal fedi fel egy interaktív kiállítás a múlt titkait. A Biedermannok Öröksége névre keresztelt tárlat során megismerhetjük a kisvasút történetét, az egykor még erdészeti és néprajzi célokat szolgáló jármű szerepét a Biedermann uradalomban. A kisvasutazás után pedig miért is ne próbálnánk ki a lábhajtású hajtánypályát!

Királyréti Erdei Vasút

Az ország egyik legrégebbi kisvasútja a Börzsöny festői vidékét tárja elénk. A Királyréti Erdei Vasút télen fűtött kocsikkal, hétvégente indul útnak, hogy Kismaros és Királyrét között felejthetetlen pillanatokat okozzon a családnak. Bár menetideje nem a leghosszabb, az út során olyan mesés látványban lesz részünk, amely miatt garantáltan megéri felpattanni rá.

2623 Kismaros, Szokolyai út 3. | Weboldal | Facebook

+Programtippek:

Királyrétnél járva érdemes felkapaszkodni és megcsodálni a ködben úszó tájat és a különleges sziklaalakzatokat is – a Nagy-Hideg-hegy, és a Börzsöny legmagasabb pontja, a Csóványos pont tökéletes ehhez.

