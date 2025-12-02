Európa legszebb adventi villamosával vár Miskolcon az ünnepi forgatag

Idén már 14. alkalommal gurul az utcákra Miskolc mesés adventi villamosa, amely ragyogó belső terével minden évben családok és szerelmesek ezreit csábítja a Bükk kapujába. Innen akár a Diósgyőri Mikulásvonatra is felpattanhattok, hogy egyenesen a Lillafüredi Mesebirodalomba érkezzetek, ahol idén a vízesés is ünnepi fényfestést kap. A város utcáin koboldokkal futhattok össze, a színpadokon pedig ismert sztárfellépők fokozzák a karácsonyi hangulatot, hogy tényleg varázslatos legyen az ünnepi készülődés.

A legjobb adventi programok Miskolcon

A karácsonyi hangulatba burkolózott Miskolcon fényárban úszó terek, varázslatos fényfestések, forró téli italok és ünnepi ínyencségek adják meg az alaphangulatot. Korcsolyapálya zenés jégpartyval, fénymennyezet és hangulatos kézműves vásár teszi teljessé az adventi élményt, és ez még csak a kezdet a Bükk városában!

Decemberben olyan ismert előadók lépnek színpadra, mint Szinetár Dóra, Wolf Kati, Janicsák Veca, Kocsis Tibor, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, illetve Vásáry André. A Szent István tér hüttéjében hétről hétre új étterem gondoskodik az ide látogatókról: a Michelin-ajánlott Végállomás Bistro & Wine, a KARÁM Bor & Gasztro, a Ciao Martin, valamint a Leves és Burger kínálja kedvenc téli fogásait.

A város fölé magasodó ikonikus Avasi kilátó pedig minden vasárnap délután lélegzetelállító fényjátékkal gondoskodik arról, hogy szuper képekkel és videókkal térjetek haza

Ünnepi csodák Miskolc környékén

Nemcsak Miskolc, hanem a környék is ünnepi csodákkal vár: Miskolctapolca idén ünnepi fényekbe öltözik, ahol világító kockák, óriás tavirózsák és egy hatalmas fénytorony varázsolják meséssé az esti sétákat – vagy épp a családi wellness-kikapcsolódást.

Az Ellipsum Élményfürdő télen is tökéletes menedék: beltéri csúszdák, új szaunák, masszázsok és gőzölgő medencék várnak titeket: december 6-án a Santa Claus Party zenés éjszakai fürdőzésre csábítja a bulizni vágyókat – szilveszterkor ráadásul duplán is érdemes lesz visszatérni!

A Diósgyőri Mikulásvonat minden évben telt házas élmény, úgyhogy érdemes előre biztosítani a helyeteket: ezúttal is animátorok kíséretében juthattok el a Lillafüredi Mesebirodalomba, ahol fényerdő, a Grincs és a Trollok, valamint maga a Mikulás várja a gyerekeket.

A Miskolci Állatkert december első hétvégéjén játékos útlevél-küldetéssel hozza el a Mikulást a legkisebbeknek, karácsony után pedig látványetetésekkel ünnepelhetitek az Állatok Karácsonyát.

Mindeközben az ultramodern Szeleta Park is Mikulás-héttel készül: mesefigurák, manók és interaktív játékok segítenek felfedezni a bükki UNESCO Geopark varázslatos világát.

Végül, mindent megkoronáz Lillafüred, ahol a vízesés minden este ünnepi fényfestést kap: 16 és 21 óra között színes minták és ragyogó fények töltik meg a völgyet, ami lenyűgöző látványt nyújt.

Az adventi programnaptárt ide kattintva, további kihagyhatatlan miskolci élményeket és programajánlókat pedig ide kattintva a Hello Miskolc weboldalán találtok.

