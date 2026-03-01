5 szívhez szóló élmény- és ajándéktipp, amivel garantált az öröm az idei nőnapon

Magyarországon 1948 óta minden március 8-án a nőké, a hölgyeké a főszerep. Ebből az alkalomból csokorba gyűjtöttük nektek a legjobb élmény- és ajándéktippeket, amivel garantáltan mosolyt csalhattok szeretett hölgyismerőseitek arcára a nemzetközi nőnapon.

Nőnapi virágvásár // Plante Budapest (2026. március 6-8.)

A nemzetközi nőnap alkalmából március 6. és 8. között nőnapi virágvásárt rendez a Plante Budapest. Az ajándékba szánt virágokat március 4-ig tudjátok megrendelni a webshopon keresztül, a virágvásár időpontjaiban pedig személyesen lesz lehetőségetek átvenni azokat a Madách téri virágüzletben. A kínálatban ezúttal is vidám, élénk, friss, üde és illatos virágok kaptak helyet: napsárga kis gömbökkel virágzó mimózák, színpompás tulipánok, illatozó nárciszok és pasztellszínű cserepes virágok. Ha ránk hallgattok, adjátok le rendeléseteket mihamarabb, amíg a készlet tart!

1075 Budapest, Madách Imre út 8. | Tovább a rendelésre >>

Nőnapi borvacsora az ARAZ-ban (2026. március 7.)

A nőnapot megelőző estén, március 7-én nőnapi borvacsorára invitál az ARAZ. Ezen az ünnepi alkalmon a maximális figyelem a hölgyeké lesz: a szekszárdi borvidék szenvedélyes és karakteres borai, a mennyei fogások és az estét még magasabb szintre emelő élő zene egytől egyig a nőket ünnepli majd. A tematikus borvacsorán az ínycsiklandó ételek, mint például a vargányarizottóval tálalt Angus ribeye vagy a kávékrémes szuflé mellett a Heimann Családi Birtok legnagyszerűbb borai sorakoznak fel, melyet személyesen Heimann Ágnes mutat be a vacsora résztvevőinek. Mi ennél jobb ünnepi alkalmat el sem tudunk képzelni!

1074 Budapest, Dohány utca 42-44. | Tovább az eseményre >>

Sparkling Morning a Dobay Cukrászdában

Indítsátok méltóképp a reggelt nőnap alkalmából a Dobay Cukrászdákban, ahol ezúttal Sparkling Morning keretében koccinthattok az ünnepelt nők egészségére. Ha valódi élménnyel, pezsgő pillanatokkal ajándékoznátok meg magatokat vagy szeretteiteket, a Dobay Cukrászdákban elérhető reggelikínálat garantáltan sikert arat majd. A gondosan összeállított reggeliválogatás ugyanis még ünnepibbé varázsolja ezt a gyönyörű napot: az izgalmas fogások mellé gyöngyöző ital, cappuccino vagy frissen facsart narancslé jár, amit a legnagyszerűbb reggelifogások, Croque Madame, Eggs Benedict és omlettvariációk koronáznak meg.

Dobay Horváth-kert: 1016 Budapest, Krisztina körút 38. | Dobay BudaPart: 1117 Budapest, Garda utca 1. | Weboldal

Ha ínycsiklandó süteményekkel ünnepelnétek:

Nőnap az Elysée-ben (2026. március 8.)

Március 8-án az Elysée Bistro & Kávéház is a hölgyeket ünnepli, nem mással, mint egy különleges, háromfogásos vacsorával! A Parlament szomszédságában található bisztró szívmelengető gasztronómiai élményt kínál a hangulatos vacsorahelyszín mellé, ahol meghitt és barátságos környezetben tölthetitek el a vasárnap estét. A séfek által megálmodott ajánlat mellett a hölgyeket ezen az estén egy pohár finom Vinicola bianco habzóborral ünnepli az étterem.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. | Tovább az eseményre >>

Bonbonköltemények a Ghraoui-tól

Ha emlékezetes ajándékkal lepnétek meg nőnap alkalmából szeretteiteket, a Ghraoui csokoládéi garantált sikert aratnak majd. A legnagyobb odafigyeléssel készített, már-már remekműnek számító bonbonok nemcsak az ízlelőbimbókat, de a szemet is éppúgy gyönyöködtetik. A természetes összetevők felhasználásával készült csokoládék egyúttal a legjobb minőségű kakaóbabot is magukénak tudhatják. Természetesen a gourmet csokoládék díszcsomagolását sem bízzák a véletlenre, stílusosabb ajándékot el sem tudunk tehát képzelni azoknak, akik rajonganak a kézműves édességekért.

1061 Budapest, Andrássy út 31. | Weboldal

