9 inspiráló film erős nőkről a Netflixen és társain a nemzetközi nőnap alkalmából

Nemzetközi nőnap alkalmából olyan – igaz vagy fiktív – inspiráló történeteket gyűjtöttünk össze, amikben a főhősnők falakat döntenek le és bebizonyítják, hogy semmi sem lehetetlen.

Vad (Disney+)

Egy nő története, aki egy 1100 mérföldes magányos túrával próbál felépülni az őt ért súlyos személyes tragédiából.

Kisasszonyok (HBO Max)

A March család az amerikai polgárháború idején igyekszik helytállni. Az apa a csatamezőn harcol, neje és négy lányuk férfi nélkül próbál boldogulni.

Érkezés (HBO Max)

Rejtélyes idegenek érkeznek a Földre űrhajókkal, szándékaikat egy elit csapat próbálja meg kipuhatolni Louise Banks nyelvész vezetésével.

Mad Max – A harag útja (Netflix)

A posztapokaliptikus pusztaságban Max segít egy lázadó nőnek és egy csapat női rabnak megszökni egy zsarnok elől, elhárítani a fenyegetéseket és megtalálni az otthonukat.

Gravitáció (Apple TV+)

Egy egészségügyi mérnök, aki első űrsikló-küldetésén vesz részt, egy veterán űrhajóssal együtt dolgozik a túlélésért, miután egy katasztrófa elpusztítja az űrsiklójukat, és a világűrben sodródnak.

Nyad (Netflix)

Diana Nyad sportoló 60 évesen elhatározza, valóra váltja élete nagy, közel lehetetlen álmát: átússza a Kuba és Florida közötti több mint 150 km-es távot a nyílt óceánon.

Préda (Disney+)

Naru, a komancs nemzet kiváló harcosa megvívja harcát, hogy megvédje törzsét a Földre érkező első, rendkívül fejlett Ragadozók egyikétől.

Minden, mindenhol, mindenkor (Apple TV+)

Megállíthatatlan fenyegetés készül elsöpörni az összes multiverzumot, de talán nincs minden veszve. A létezésünket fenyegető sötétségnek ugyanis van valaki, aki képes útját állni: egy középkorú, kínai bevándorló, Evelyn.

A sakk királynője (Netflix)

Dokumentumfilm Polgár Judit sakktehetségről, aki szkepticizmussal, szexizmussal és a bajnok Garri Kaszparovval megküzdve kivívja helyét a játék legnagyobbjai között.

