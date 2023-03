17 ispiráló film erős nőkről, akik nem féltek kiállni magukért

Igaz és fiktív történetek erős nőkről, akik kiálltak magukért, önbecsülésükért, jogaikért, az igazságért. Ezek a filmek erőt adhatnak, ha úgy érzed, legyőzhetetlen akadályokkal állsz szemben. Nézzétek meg egyet ma, a nemzetközi nőnap alkalmából!

A számolás joga

Az ötvenes évek végén járunk, az Egyesült Államok minden erejével igyekszik legyőzni az űrversenyben Oroszországot. Úgy tűnik azonban, hogy hiába a pénz, a nagy koponyák és az elszántság, alul maradnak… aztán rábukkanak néhány kiaknázatlan lángelmére. Eddig senkinek nem jutott eszébe érdemileg bevonni őket a munkába, mert többszörösen hátrányos helyzetűek: nők és feketék.

Nemek harca

Egy csupaszív film, amelynek középpontjában a női teniszbajnok, Billie Jean King (Emma Stone) és az egykori férfi bajnok, Bobby Riggs (Steve Carell) 1973-as, izgalmas meccse áll. A pályán nem csak a két rivális sporttudása, de elvei is összecsaptak, ugyanis egész más nézetet vallottak a nemi egyenlőséget illetően. Humorával és eszes forgatókönyvével A nemek harca méltó emléket állít annak a történelmi jelentőségű meccsnek, amely örökre megváltoztatta a játékszabályokat… a teniszpályán, és azon kívül is.

A szüfrazsett

A XX. század eleji Angliában a nők készek voltak mindent kockára tenni az egyenlőségért folytatott harcukban. Maud (Carey Mulligan) a törvény által üldözött Emmeline Pankhurst (Meryl Streep ) hatására csatlakozik az ország egyre terebélyesedő szüfrazsett-mozgalmához, megannyi nővel egyetemben, akik hajlandóak munkájukat, otthonukat, gyermekeiket, sőt életüket áldozni szavazati joguk elnyeréséért.

Colette

A 20. század hajnalán Colette, a fiatal vidéki lány hozzámegy egy sikeres párizsi íróhoz. Colette megbabonázva tapasztalja meg az eleven párizsi életet, valamint a főváros szellemi és kulturális pezsgését. Férje rövidesen meggyőzi, hogy legyen a szellemírója, azaz a férfi nevében jelentesse meg életrajzi ihletésű történeteit. A vidéki lányról szóló, humoros könyv országos szenzációt arat, bestseller lesz és a kulturális élet egyik legfőbb beszédtémájává válik. A sikerek hamarosan a női egyenjogúsági mozgalom egyik úttörőjévé emelik Colette-et, aki szeretne kilépni férje árnyékából, s nemcsak a társadalmi konvenciókkal száll szembe, de forradalmasítja az irodalmat, a divatot és a nemi szerepeket is.

Saját szavak

Erin Gruwell 23 éves, ambíciózus kezdő tanárnő. Első munkája az egyik leghírhedtebb kaliforniai középiskolába szólítja, ahol egy “taníthatatlannak” bélyegzett osztályt bíznak rá. Ennek ellenére ő bízik benne, hogy ki tudja hozni a legjobbat tanítványaiból. Törekvéseit, nem meglepő módon, értetlenség és ellenséges érzelmek fogadják; de félelmet nem ismerő eltökéltsége segít neki abban, hogy megtalálja a közös hangot az osztállyal. Mikor a Holocaust irodalmáról beszél a srácoknak, megdöbbenve veszi tudomásul, hogy a többség még csak nem is hallott a több mind fél évszázaddal ezelőtti tragikus eseményekről. Előadásai a történelemnek erről a borzalmas időszakáról végre felnyitják tanulói szemét.

Hölgy aranyban

A Hölgy aranyban lehengerlő igaz történetet mesél el egy nőről, aki azért küzdött, hogy visszaszerezze az örökségét, és hogy megtudja, mi is történt valójában a családjával. 60 évvel azután, hogy a II. világháború borzalmai elől elmenekült Bécsből, Maria Altmann (Helen Mirren), az idős zsidó asszony elhatározza, hogy visszaszerzi családja vagyonát, melyet anno a nácik koboztak el tőlük köztük Gustav Klimt egy felbecsülhetetlen értékű festményével. Fiatal és tapasztalatlan, de merész ügyvédjével, Randy Schoenberggel (Ryan Reynolds) az oldalán reménytelennek tűnő küzdelembe fog az osztrák elittel szemben, melynek során az amerikai legfelsőbb bíróságig is eljut, és családja múltját érintő súlyos sebeket is feltép.

Joy

Joy neve azt jelenti: öröm. És valószínűleg nem véletlenül, mert ez a szeszélyes, bolondos, elszánt és különleges nő bármire hajlandó, hogy együtt tartsa családját, amelynek tagjai legalább olyan dilisek és makacsok, mint ő maga. Így hát nem meglepő, hogy csalás, árulás, elvesztett ártatlanság és szerelmi sebek kövezik a siker felé vezető útját. A megindítóan érzelmes és nagyon emberi vígjátékban szövetségesből ellenség, ellenségből szövetséges válik, miközben Joyt elszántsága és szárnyaló képzelete átsegíti az élet viharain.

A segítség

Izgalmas, szívderítő és lelkesítő film négy egymástól nagyon különböző nőről, akik a hatvanas évek elején, az USA déli vidékén lesznek barátok. Egy titokban készülő könyv hozza össze őket, mely mindannyiukat nagy veszélybe sodorja.

Temple Grandin

Az igaz történet alapján készült film egy fiatal, autista nő kitartását és fáradhatatlan küzdelmét mutatja be egy olyan korban, amikor a világtól elszigetelő betegség jóformán még ismeretlen volt. Láthatjuk, amint egészen kicsi korában autizmust és skizofréniát állapítanak meg Temple-nél, tanúi lehetünk hihetetlen fejlődésének az iskolai évei alatt, és megtudhatjuk, hogyan lett veleszületett érzékenységének, valamint édesanyja , nagynénje és természettudomány-tanára kitartó támogatásának köszönhetően az állati viselkedés szakértője és a nagyüzemi állattartás forradalmasítója.

Tina

Tina Turner még nem töltötte be hatodik évét, amikor szülei egyszerűen elhagyták és a nagymamára bízták. A vidéki kislány felcseperedve St. Louis-ba költözött, ahol kalandos körülmények között megismerkedett az akkori tinilányok első számú kedvencével, Ike Turnerrel, akit teljesen elbűvölt a törékeny lány egyedi, erőtől duzzadó hangja. Ettől kezdve közösen léptek fel és álandó társnak szegődött hozzájuk a siker is. Miután összeházasodtak, Tina szembesült Ike valódi énjével: férje gyakran brutálisan megverte, megerőszakolta és megalázta. Mialatt az egyik kiadós verésből próbált felépülni a kórházban, a férfi otthonukban más nőkkel hancúrozott. Egy napon azonban betelt a pohár: Tina összeszedte motyóját, kézen fogta gyerekeit és megszökött otthonról.

A muzsika hangja

A muzsika hangja főszereplője egy fiatal, életvidám lány, Maria (Julie Andrews), aki otthagyja az apácazárdát és elszegődik nevelőnőnek egy vonalas katonaember, Von Trapp százados (Christopher Plummer) hét gyermeke mellé. Maria felforgatja a mogorva özvegyember életét: a gyönyörű alpesi ház szabályait áthágva zenét és szórakozást csempész a mindennapokba. Sokan nem tudják: a film Maria von Trapp önéletrajzi regényén alapszik.

Botrány

Roger Ailes (John Lithgow) az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb médiabirodalmának vezetője, a FOX News hírcsatorna alapítója nem válogatott az eszközökben, legyen szó egy szaftos sztoriról, vagy a női alkalmazottak megalázásáról. A hírhedt mogul hatalma egy pillanat alatt összedőlni látszott, amikor Gretchen Carlson (Nicole Kidman), a csatorna egykori műsorvezetője szexuális zaklatás vádjával beperelte őt. Az eddig hallgatásba burkolózott nők, köztük a népszerű riporter, Megyn Kelly (Charlize Theron) is nyilvánosságra hozta, hogy a csatorna igazgatója többször inzultálta őt.

Elvált nők klubja

1969-ben egyszerre diplomázik le négy lány Xintia, Elise, Brenda és Annie. Négy elválaszthatatlan jóbarát, akik örök segítséget és barátságot fogadnak egymásnak. Az évek múlásával azonban messze kerülnek egymástól, s egy szomorú tragédia, Xintia öngyilkossága hozza ismét őket össze. Kiderül, hogy nagy szükségük van egymásra. Mindhárman elváltak és mind lelkileg, mind anyagilag csúnyán rászedték őket. A közös katasztrófa egységbe kovácsolja őket, elmés bosszúra készülődnek az ex-férjek ellen. Mivel az asszonyok saját karrierjükön túl nem csekély szerepet vállaltak férjeik üzleti életének felépítésében, tisztában vannak gyenge pontjaikkal. Az örökre megbélyegzett “első feleségek” támadásba lendülnek volt férjeik ellen, hogy “visszafizessenek” nekik mindent, kamatostól.

Bíborszín

A film az Egyesült Államok déli részén élő fekete írónő története, mely nemcsak a feketék másodrangúságáról szól, hanem a nőkről, akik a feketék társadalmában másodrangúak. Celie, akinek fejlődését tizennégy esztendős korától egy emberöltőn át kísérjük figyelemmel, s aki a hosszú-hosszú éveken át csak istenhez írhatta a leveleit, a maga embersége és két szeretett asszony segítsége révén mégis megáll a lábán, és szembefordul a sokszoros átokkal.

Vasakaratú angyalok (HBO Max)

Az HBO saját gyártású filmje Alice Paul és Lucy Burns, a két dacos és zseniális fiatal aktivista igaz történetét meséli el, akik életüket kockáztatva vitték sikerre a női választójogi mozgalmat, kivívva az amerikai nők szavazati jogát.

Telt idomok (HBO Max)

A film egy elsőgenerációs, fiatal mexikói-amerikai lány történetét meséli el Los Angelesből, aki azzal vívódik, hogyan találja meg az egyensúlyt az átlagosnak tekinthető ambíciói, és a kulturális elvárások között, amikor megpróbál a saját lábára állni.

+1 Vaiana (Disney+)

A történet fő alakja Vaiana, egy polinéziai törzsfőnök erős akaratú lánya, akit az óceán maga választott ki arra, hogy visszajuttassa egy mitikus istennő elveszett szívét, ami egy apró, zöld kő. Amikor a törzs halászai fogás nélkül térnek vissza és a kókusztermés is megromlik, Vaiana nekilát, hogy megkeresse Mauit, a legendás félistent, akinek feladata, hogy visszaadja az istennőnek a szívet, és ezzel megmentse a népét az éhenhalástól.

További filmek, amiket érdemes megnézni a nemzetközi nőnap alkalmából: